मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों के पंख टकराए और फिर...

Mumbai Airport: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया. एयर इंडिया और इंडिगो के दो विमानों के पंख आपस में छू गए. यह घटना तब हुई, जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2732 (मुंबई से कोयंबटूर) उड़ान भरने की तैयारी में पीछे हट रही थी और इंडिगो की फ्लाइट 6E 791 (हैदराबाद से मुंबई) लैंडिंग के बाद रनवे पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी.

कैसे हुआ हादसा

मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे दोनों विमानों के दाहिने पंखों के सिरे आपस में लग गए. दोनों ही विमान एक ही तरह के थे. उस समय एयर इंडिया का विमान बाहर की ओर जा रहा था और इंडिगो का विमान अंदर की ओर आ रहा था. टक्कर के बाद दोनों विमानों को जांच के लिए वापस खड़ा कर दिया गया. घटना की जानकारी मिलते ही विमानन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई.

एयर इंडिया ने जारी किया बयान

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि मुंबई से कोयंबटूर जाने वाली फ्लाइट AI 2732 को देर हो गई, क्योंकि टेक-ऑफ से पहले खड़े-खड़े उनका विमान दूसरी कंपनी के विमान से छू गया. उन्होंने कहा कि दोनों विमानों के पंखों के सिरे टकराए, जिससे उनके विमान के पंख को नुकसान हुआ.

एहतियात के तौर पर उस विमान को आगे की जांच के लिए रोक दिया गया है. प्रवक्ता ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है और उन्हें जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है. इस घटना की जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है.

इंडिगो का रिएक्शन आया सामने

इंडिगो के प्रवक्ता ने भी घटना की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और विमान खड़ा होने के बाद उन्हें उतार लिया गया. फिलहाल विमान की जांच की जा रही है और तय नियमों के अनुसार अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है.