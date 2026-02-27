हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'एक साल में दुनिया ने कई युद्ध देखे', आईडियाज ऑफ इंडिया समिट में बोले ABP के एडिटर इन चीफ अतिदेब सरकार

Ideas of India Summit 2026: आइडियाज ऑफ इंडिया' समिट में एबीपी नेटवर्क के चीफ एडिटर ने मौजूदा हालात को लेकर अपने विचार रखें.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 27 Feb 2026 10:33 AM (IST)
Ideas of India Summit 2026: एबीपी नेटवर्क अपने पांचवे संस्करण के 'आइडियाज ऑफ इंडिया' समिट का आयोजन कर रहा है. इस सम्मेलन में देश के नेता, नीति निर्माता और सांस्कृतिक क्षेत्र के जाने-माने लोग शामिल हो रहे हैं. समिट का मुख्य उद्देश्य भारत की प्रगति और भविष्य की दिशा पर चर्चा करना है. समिट इस समय आयोजित हो रहा है जब भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ रहा है. सम्मेलन में देश की आर्थिक वृद्धि, अमेरिका के साथ रिश्ते और नए विश्व व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.

इस मौके पर एबीपी नेटवर्क के चीफ एडिटर अतिदेब सरकार ने कहा, "आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है . पिछले एक साल में दुनिया ने कई युद्ध देखे हैं . कई महाद्वीपों में युद्ध चल रहे हैं . अमेरिका ने टैरिफ युद्ध शुरू किया, जिसे वहां की सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया . भारत ने यूरोपीय संघ (EU) के साथ नई ट्रेड डील साइन की है . गाजा में अभी भी युद्ध की स्थिति है और ईरान में हालात ठीक नहीं हैं ."

Published at : 27 Feb 2026 10:23 AM (IST)
