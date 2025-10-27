मीडिया पर एडल्ट कंटेंट और न्यूडिटी सरेआम बिक रही है. अगर एक्सेस नहीं मिल रहा तो VPN लगाकर काम हो जाता है. ऐसे कंटेंट की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ओनलीफैंस जैसे प्लेटफॉर्म्स अटेंशन और इमोशन को कमाई में बदल रही हैं. हाल ही में कंपनी ने 2024 की फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी की, जिसमें बीते साल की कमाई 60 हजार करोड़ रुपए है. कई मामलों में इसने गूगल, मेटा और ऐपल जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है.

तो आइए ABP एक्सप्लेनर में समझते हैं कि ओनलीफैंस क्या है, इसपर कमाई करने के तरीके क्या हैं और इसने कैसे गूगल-मेटा को कमाई में पछाड़ दिया...

सवाल 1- ओनलीफैंस क्या है, जिसने कमाई के मामले में गूगल और ऐपल को पछाड़ दिया?

जवाब- इंस्टाग्राम और यूट्यूब की तरह ओनलीफैंस भी कंटेंट का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्रिएटर्स फोटो, वीडियो और ऑडियो पोस्ट करते हैं. हालांकि बाकी प्लेटफॉर्म के मुकाबले इसमें 4 बड़े फर्क हैं…

ओनलीफैंस की सिर्फ वेबसाइट है. अभी इसका एप मौजूद नहीं है.

ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलती है. यानी क्रिएटर्स के फैन पैसे खर्च करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं और ये कंटेंट देखते हैं.

ओनलीफैंस का इस्तेमाल करने के लिए क्रिएटर्स और फैंस की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए.

ओनलीफैंस को खास तौर पर NSFW (Not Safe For Work) के लिए जाना जाता है, यानी 'ऐसा एडल्ट कंटेंट जिसे प्राइवेट जगह ही देखा जाना चाहिए.

ओनलीफैंस की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने 2024 में 7.2 बिलियन डॉलर यानी करीब 60 हजार करोड़ रुपए कमाए, जो पिछले साल से 9% ज्यादा है. ओनलीफैंस 2016 में शुरू हुई और तब से अब तक अपने क्रिएटर्स को करीब 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई करवा चुकी है. कंपनी सिर्फ 46 एम्प्लॉयी के साथ 37.6 मिलियन डॉलर प्रति एम्प्लॉयी रेवेन्यू जनरेट करती है, जो Nvidia (3.6 मिलियन डॉलर), ऐपल (2.4 मिलियन डॉलर), मेटा (2.2 मिलियन डॉलर) और गूगल (1.9 मिलियन डॉलर) से ज्यादा है.

2016 में शुरू हुआ ओनलीफैंस...

2016 में लंदन के बिजनेसमैन टिम स्टोकली ने अपने पिता गाय स्टोकली से 10 हजार पाउंड लेकर ओनलीफैंस की शुरुआत की. इस पर शुरुआत में एडल्ट कंटेंट बैन था, लेकिन जब वेबसाइट ने अच्छा परफॉरमेंस नहीं दिया तो बैन हटा लिया गया.

2018 में रूसी मूल के बिजनेसमैन लियोनिड रैडविंस्की ने ओनलीफैंस खरीद ली. टिम स्टोकले दिसंबर 2021 तक ओनलीफैंस के CEO थे.

2021 से जुलाई 2023 तक भारतीय-अमेरिकी बिजनेसमैन आम्रपाली गान CEO रहीं. ओनलीफैंस में सिर्फ 12 लोगों का स्टाफ था. अब इसमें 46 कर्मचारी हैं.

सवाल 2- ओनलीफैंस पर कितने क्रिएटर्स हैं और इनमें कितने भारतीय शामिल हैं?

जवाब- ओनलीफैंस पर 70% कंटेंट एडल्ट कैटेगरी का है. एडल्ट मॉडल्स, सेक्स वर्कर्स और पोर्न एक्ट्रेसेस यहां अपनी तस्वीरें और वीडियोज अपलोड करते हैं. हालांकि इस पर दुनिया भर के लेखक, आर्टिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, फैशन मॉडल, म्यूजिशियन और शेफ वगैरह के भी अकाउंट हैं.

ओनलीफेंस पर 41 लाख से ज्यादा क्रिएटर्स हैं, जिनमें 70% महिलाएं, 29% पुरुष और 1% नॉन बाइनरी क्रिएटर्स शामिल हैं. ओनलीफेंस पर सबसे ज्यादा अमेरिका (41%), ब्रिटेन (20%), कनाडा (10%), ऑस्ट्रेलिया (7%), जर्मनी (4%), भारत (2%) और अन्य (16%) कंट्रीवाइज क्रिएटर्स हैं.

सवाल 3- ओनलीफैंस से क्रिएटर्स कमाई कैसे करते हैं?

जवाब- बाकी इंटरनेट साइट्स पर फ्री में हर तरह का कंटेंट अवेलबल है, वहीं ओनलीफैंस इसके लिए पैसे चार्ज करता है. ऐसा सिर्फ एडल्ट कंटेंट के लिए नहीं बल्कि, म्यूजिक और कुकिंग से जुड़े कंटेंट के लिए भी है. फैंस जब पैसा खर्च करके कंटेंट खरीदते हैं, तो ओनलीफैंस उस रकम का 80% सीधे क्रिएटर्स को दे देता है, जबकि 20% पैसा बतौर कमीशन खुद रखता है.

ओनलीफैंस पर क्रिएटर्स सब्सक्रिप्शन के अलावा दूसरे तरीकों से भी पैसे कमाते हैं. मसलन-

फिटनेस ट्रेनर अपने फैंस को पर्सनल मैसेज में फिटनेस टिप्स देने के लिए पैसे चार्ज करते हैं. इन पर्सनल मैसेजेस की कीमत 400 रुपए से शुरू होती है.

कुछ क्रिएटर्स पे-पर-व्यू फीचर का इस्तेमाल करते हैं. मतलब जितनी बार उनका कंटेंट देखना है, हर बार उसकी कीमत चुकानी होती है.

कुछ क्रिएटर्स फंड भी जुटाते हैं, मतलब लोगों से अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए चंदा जुटाते हैं.

वहीं कुछ क्रिएटर्स अपनी एक विशलिस्ट का लिंक देते हैं. फैंस क्रिएटर्स को उस विशलिस्ट में से कोई सामान खरीद सकते हैं.

सवाल- 4: ओनलीफैंस पर क्रिएटर्स कितनी कमाई करते हैं?

जवाब: ओनलीफैंस पर क्रिएटर्स का सब्सक्रिप्शन रेट 5 डॉलर प्रति महीने यानी करीब 400 रुपए से लेकर 50 डॉलर यानी 4000 रुपए महीने तक होता है. हालांकि ओनलीफैंस पर ज्यादातर क्रिएटर औसतन 200 डॉलर यानी करीब 17 हजार रुपए प्रति महीना ही कमाते हैं. वहीं मशहूर क्रिएटर्स की कमाई 1 लाख डॉलर यानी करीब 80 लाख रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकती है.

ओनलीफैंस के टॉप अर्नर्स जैसे सोफी राइन 43 मिलियन डॉलर यानी करीब 379 करोड़ रुपए सालाना कमाती हैं. डिज्नी की स्टार एक्ट्रेस रहीं बेला थोर्न के मुताबिक, उन्होंने ओनलीफैंस से शुरुआती एक हफ्ते में बीस लाख डॉलर यानी करीब 17 करोड़ रुपए कमाए थे. वहीं अमेरिकन रैपर रूबी रोज ने दावा किया था कि उन्होंने सिर्फ 2 दिन में ओनलीफैंस पर अपनी फोटोज पोस्ट करके 10 लाख डॉलर यानी करीब 85 करोड़ रुपए कमाए थे.

सवाल 5: ओनलीफैंस खुद पैसे कैसे कमाता है?

जवाब: ओनलीफैंस की कमाई का सीधा जरिया उसके क्रिएटर्स की कमाई से मिलने वाला कमीशन है. ओनलीफैंस की ब्रांडिंग एक प्राइवेट स्पेस में इस्तेमाल की जाने वाली सब्सक्रिप्शन सर्विस की तरह की गई है.

पूरी दुनिया से करोड़ों यूजर्स ओनलीफैंस का इस्तेमाल करते हैं. औसतन एक यूजर साल में ओनलीफैंस पर 4,700 रुपए खर्च करता है. शुरुआत में ही कुछ क्रिएटर्स का फ्री कंटेंट देखने को मिलता है. बाद में कंटेंट देखने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं.

2019 में ओनलीफैंस पर लोगों ने 2,200 करोड़ रुपए खर्च किए. 2020 में कोरोना के चरम के समय ओनलीफैंस ने फैंस से 18,700 करोड़ रुपए कमाए. 2021 में लोगों ने ओनलीफैंस पर 40,800 करोड़ रुपए खर्च किए. 2023 में करीब 56 हजार करोड़ रुपए की कमाई की और 2024 में 60 हजार करोड़ रुपए का ग्रोस रेवेन्यू जनरेट किया.

सवाल-6: ओनलीफैंस के विरोध में क्या तर्क दिए जाते हैं?

जवाब: ओनलीफैंस का दावा है कि उसकी वेबसाइट का कंटेंट प्राइवेट है और इसे बिना सब्सक्रिप्शन के नहीं देखा जा सकता. हालांकि यह सच नहीं है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें क्रिएटर्स के कंटेंट का स्क्रीनशॉट लेकर या कुछ टूल्स की मदद से उनके वीडियोज की कॉपी बनाकर या रिकॉर्ड करके दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर दिया गया. ओनलीफैंस की वेबसाइट भी हैक कर ली गई. इंटरनेट की दुनिया में एक बार कंटेंट अपलोड हो जाने के बाद उसे मिटाना अब असंभव सा हो गया है.

ओनलीफैंस यह भी दावा करता है कि उसका वेरिफिकेशन प्रॉसेस बच्चों को इससे दूर रखता है. अकाउंट बनाने के लिए सेल्फी लगानी पड़ती है.हालांकि यह पर्याप्त नहीं है. बच्चे आसानी से अपने घर के बड़ों, दोस्तों या इंटरनेट से ली गई तस्वीर लगाकर ओनलीफैंस का वेरिफिकेशन प्रॉसेस पूरा कर लेते हैं.

BBC की एक डाक्यूमेंट्री #Nudes4Sale में बताया गया है कि अकेले X पर अश्लील तस्वीरों के ऐड देने वाले यूजर्स में से 33% से ज्यादा की उम्र 18 साल से कम है. बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बड़ी तादाद में बच्चे पैसे और गिफ्ट्स के बदले में न्यूड तस्वीरें बेचते हैं.

सवाल 7- दुनियाभर के किन देशों में ओनलीफैंस पर बैन लगा है?

जवाब- अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, चीन, ईरान, कुवैत, पाकिस्तान, कतर, सउदी अरब, तुर्किए ,दुबई, रूस, बेलारूस और अंगोला जैसे 14 देशों ने ओनलीफैंस पर बैन लगाया है. वहीं, भारत में ओनलीफैंस बैन नहीं है. इसकी वेबसाइट को कोई भी फोन या लैपटॉप से खोल सकता है और एक अकाउंट बनाकर इसका कंटेंट देखा जा सकता है.