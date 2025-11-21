क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल, ट्विस्ट्स और फैमिली इमोशन एक सीरीज में कैसे कमाल तरीके से डाले जा सकते हैं वो आप इस सीरीज में देख सकते हैं. यहां सिर्फ हीरो फैमिली मैन नहीं है विलेन भी फैमिली मैन है. ये सीरीज इस बात का कमाल का एग्जाम्पल है कि एक बढ़िया सीरीज कैसे बनाई जा सकती है, और जब कमाल की राइटिंग, डायरेक्शन से परफॉर्मेंस का मेल हो जाए, सांसें रोक देने वाला कंटेंट बनता है.

कहानी- श्रीकांत तिवारी इस बार नॉर्थ ईस्ट एक मिशन पर जाता है लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो खुद वांटेड हो जाता है. अब उसकी फैमिली का क्या होगा. इस बार कहानी नॉर्थ ईस्ट होते हुए देश के बाहर तक जाती है, जो आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर 45 मिनट के 7 एपिसोड्स में देखनी होगी.

कैसी है सीरीज- ये जबरदस्त सीरीज है. पहले फ्रेम से सीरीज आपको बांध लेती है. फैमिली के सीन कमाल के हैं. मनोज बाजपेई और जयदीप अहलावत के जो भी सीन हैं वो कमाल हैं. ये सीरीज आप एक बार में देख डालेंगे. सस्पेंस, थ्रिल और ह्यूमर का ऐसा कमाल कॉम्बिनेशन दिखता है जो आपको चौंकाता है. आप ट्विस्ट्स के साथ साथ हंसते भी हैं. ये सीरीज बड़े बैलेंस तरीके से आगे बढ़ती है और आपको हर फ्रेम में एंटरटेन करती है. कोई सीन बेवजह नहीं लगता. एक्टर्स कमाल काम कर गए है. इसे आप इस शो का बेस्ट सीजन भी कह सकते हैं.

एक्टिंग- मनोज बाजपेई का काम बहुत कमाल है. वो जो एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लेकर आते हैं वो कमाल हैं. एक एजेंट और एक फैमिली मैन, देश और परिवार की मजबूरी को वो कमाल तरह से दिखा गए हैं. जयदीप अहलावत के सीन इतने जबरदस्त हैं कि आप रिवाइंड करके फिर देखेंगे.

अगर 10 बेस्ट एक्टर्स के बीच शारिब हाशमी को डाल दिया जाए तो भी वो कमाल कर जाएंगे, यहां भी कर गए हैं. निमरत कौर को एक सीन में जयदीप कुछ उल्टा बोलते हैं और वो जो जवाब देती हैं वो बताता है कि वो कमाल की एक्ट्रेस हैं. प्रियमणि ने काफी अच्छा काम किया है अश्लेषा ठाकुर और वेदांत सिन्हा का काम जबरदस्त है. गुल पनाग अच्छी लगी हैं. पीएम के किरदार में सीमा बिस्वास जमी हैं. विपिन शर्मा जबरदस्त हैं. दर्शन कुमार इंप्रेस करते हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन- राज, डीके, सुमन कुमार ने सीरीज को कमाल तरीके से लिखा है और इन्होंने तुषार सेठ के साथ डायरेक्ट किया है और इनका काम ईमानदार और असरदार है. हर सीन, हर किरदार असर छोड़ता है.

कुल मिलाकर ये सीरीज मिस मर कीजियेगा

रेटिंग - 4 स्टार्स