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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलWhy Do We Crave Sweets After Meals: खाना खाने के बाद क्यों होती है मीठा खाने की तलब? आयुर्वेद में छिपा है राज

Why Do We Crave Sweets After Meals: खाना खाने के बाद क्यों होती है मीठा खाने की तलब? आयुर्वेद में छिपा है राज

Digestion Problems Due To Sweets After Meal: भोजन की शुरुआत मीठे स्वाद से करनी चाहिए, फिर बीच में खट्टा और नमकीन और अंत में कड़वा, तीखा व कसैला स्वाद लेना चाहिए. चलिए आपको ऐसा क्यों होता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 15 Apr 2026 11:45 AM (IST)
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Why Do I Crave Sugar After Eating A Full Meal: खाना खत्म होते ही कुछ मीठा खाने का मन करना हममें से ज़्यादातर लोगों की आदत बन चुकी है. चाहे रोज़ का साधारण दाल-रोटी-सब्जी वाला खाना हो या फिर कोई खास दावत, आखिर में मिठाई का इंतजार जैसे तय ही रहता है. पेट भरा होने के बावजूद कुछ मीठा हो जाए वाली फीलिंग अपने आप आ जाती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तलब क्यों होती है? आयुर्वेद इसके पीछे एक दिलचस्प वजह बताता है.

हमें मीठा कब खाना चाहिए?

TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार, असली गलती हमारी खाने की आदत में छिपी है. जहां आजकल हम खाना खत्म करने के बाद मिठाई खाते हैं, वहीं आयुर्वेद कहता है कि मीठा स्वाद भोजन की शुरुआत में लेना चाहिए. माना जाता है कि मीठा स्वाद सबसे पहले लेने से लार और पाचन रस जल्दी सक्रिय हो जाते हैं, जिससे पाचन बेहतर होता है. अगर यही मिठाई आखिर में खाई जाए, तो यह पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देती है.

यही वजह है कि खाना खाने के बाद जब आप मीठा खाते हैं, तो शरीर को तुरंत ऊर्जा का झटका मिलता है, लेकिन इससे पाचन अग्नि कमजोर पड़ सकती है. आयुर्वेद में इसे अग्नि कहा जाता है, जो हमारे पूरे पाचन तंत्र को नियंत्रित करती है. जब आप अंत में ज्यादा चीनी या डेज़र्ट लेते हैं, तो यह अग्नि को दबा देती है, जिससे गैस, ब्लोटिंग और अपच जैसी समस्याएं होने लगती हैं. शरीर इस असंतुलन को महसूस करता है और बार-बार मीठा मांगने लगता है.

क्यों होती है क्रेविंग?

आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों में भी खाने के क्रम का जिक्र मिलता है. इसमें बताया गया है कि भोजन की शुरुआत मीठे स्वाद से करनी चाहिए, फिर बीच में खट्टा और नमकीन और अंत में कड़वा, तीखा व कसैला स्वाद लेना चाहिए. ऐसा करने से शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ संतुलित रहते हैं. अगर यह क्रम बिगड़ता है, तो शरीर में असंतुलन पैदा होता है और क्रेविंग बढ़ जाती हैं। इसके अलावा, आधुनिक खानपान भी इस आदत को बढ़ाता है. जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या भारी भोजन करते हैं, तो शरीर को उसे संतुलित करने के लिए तुरंत मीठा चाहिए होता है. यही कारण है कि भारी या मांसाहारी खाने के बाद अक्सर मिठाई की इच्छा ज्यादा होती है.

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मीठा पूरी तरह से खराब नहीं

हालांकि, आयुर्वेद यह भी मानता है कि मीठा पूरी तरह से खराब नहीं है. सही मात्रा और सही समय पर लिया गया मीठा शरीर के लिए फायदेमंद भी हो सकता है. लेकिन रिफाइंड शुगर और भारी डेजर्ट की बजाय प्राकृतिक मिठास जैसे फल या कुछ हल्का मीठा विकल्प बेहतर होता है. खाना खाने के बाद मीठा खाने की तलब सिर्फ आदत नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रहे असंतुलन का संकेत भी हो सकती है. अगर आप इस क्रेविंग को समझकर अपनी खाने की आदत में थोड़ा बदलाव करें, तो ना सिर्फ पाचन बेहतर होगा, बल्कि बार-बार मीठा खाने की इच्छा भी अपने आप कम हो जाएगी.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Crave Sweets After Meals Sweet Craving Ayurvedic Diet
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