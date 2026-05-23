हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थExtreme Heatwave: नौतपा में किस वक्त घर से निकलना बेहद खतरनाक, सेहत को क्या हो सकता है नुकसान?

Extreme Heatwave: नौतपा में किस वक्त घर से निकलना बेहद खतरनाक, सेहत को क्या हो सकता है नुकसान?

Extreme Heatwave: नौतपा में दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से निकलना बेहद खतरनाक हो सकता है. तेज धूप से हीटस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और कमजोरी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 23 May 2026 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

Extreme Heatwave:  25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है, जो 2 जून तक चलेगा. इन नौ दिनों को साल का सबसे गर्म समय माना जाता है. इस दौरान सूरज की गर्मी बहुत तेज हो जाती है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ जाता है और लू चलने का खतरा बढ़ जाता है. मौसम विभाग के अनुसार, नौतपा के नौ दिनों में तापमान काफी ऊपर चला जाता है, जिससे लोगों की सेहत पर सीधा असर पड़ता है.

डॉक्टरों और मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नौतपा के दौरान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर निकलना सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है. इस समय धूप बहुत तेज होती है और शरीर जल्दी डिहाइड्रेट होने लगता है. अगर जरूरी काम न हो तो लोगों को इस समय घर के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है. बाहर निकलते समय सिर और चेहरे को ढकना भी जरूरी बताया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, नौतपा के दौरान ज्यादा देर धूप में रहने से हीटस्ट्रोक, चक्कर और कमजोरी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं. 

तेज धूप से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है

नौतपा के दौरान शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है. अगर शरीर को समय पर पानी और ठंडक नहीं मिले तो हीटस्ट्रोक का खतरा हो सकता है. इसके कारण तेज सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी, कमजोरी और बेहोशी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. कई बार हालत ज्यादा खराब होने पर व्यक्ति की जान तक खतरे में पड़ सकती है. डॉक्टरों के अनुसार, लगातार धूप में रहने से शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है. यही वजह है कि लोग जल्दी थकने लगते हैं. ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों पर गर्मी का असर ज्यादा होता है. साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा चक्कर आए या शरीर बहुत गर्म लगे तो उसे तुरंत छांव में ले जाकर पानी या ORS देना चाहिए. 

यह भी पढ़ेंः Diabetes Prevention Tips: फीकी चाय पीकर खुद को सेफ समझने वाले सावधान, आपकी ये 3 आदतें दे रही हैं डायबिटीज को दावत

नौतपा में खुद को कैसे रखें सुरक्षित

विशेषज्ञों के अनुसार नौतपा के दौरान खानपान और रोजमर्रा की आदतों का भी खास ध्यान रखना जरूरी है. साथ ही घर से खाली पेट बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इससे लू लगने का खतरा बढ़ जाता है. शरीर को ठंडा रखने के लिए तरबूज, खीरा, खरबूजा, दही और छाछ जैसी चीजें फायदेमंद मानी गई हैं. इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, बेल का शरबत और आम पन्ना जैसे देसी ड्रिंक्स शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं. जिसमे डॉक्टर हल्के और सूती कपड़े पहनने की सलाह देते हैं ताकि शरीर में हवा आसानी से पहुंच सके. ऐसे में जरूरी है की धूप में निकलते समय टोपी, गमछा या छाता इस्तेमाल करें. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए और मिट्टी के घड़े का पानी ज्यादा अच्छा माना जाता है. 

लापरवाही पड़ सकती है भारी

नौतपा के दौरान छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि दोपहर के समय भारी काम करने और ज्यादा देर धूप में रहने से बचना चाहिए. साथ ही ऑयली और मसालेदार खाना भी शरीर की गर्मी बढ़ा सकता है. वही अगर किसी को लगातार कमजोरी, उल्टी, तेज बुखार या सांस लेने में परेशानी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. विशेषज्ञों के अनुसार नौतपा के दिनों में सबसे जरूरी है शरीर में पानी की कमी न होने दें और तेज धूप से बचें. सही खानपान, पर्याप्त पानी और थोड़ी सावधानी से ही इस भीषण गर्मी के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

यह भी पढ़ेंः Thyroid In Children: छोटे बच्चों का बढ़ता वजन न करें अनदेखा, हो सकती है यह खतरनाक बीमारी

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 23 May 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
HEATWAVE Summer Health Risks Nautapa 2026 Hot Weather Safety
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Extreme Heatwave: नौतपा में किस वक्त घर से निकलना बेहद खतरनाक, सेहत को क्या हो सकता है नुकसान?
नौतपा में किस वक्त घर से निकलना बेहद खतरनाक, सेहत को क्या हो सकता है नुकसान?
हेल्थ
Summer Health Tips: गर्मी में Energy Drink बना चीनी वाला दूध, आयुष मंत्रालय ने बताया हीटवेव से बचने का देसी नुस्खा⁩ 
गर्मी में Energy Drink बना चीनी वाला दूध, आयुष मंत्रालय ने बताया हीटवेव से बचने का देसी नुस्खा⁩ 
हेल्थ
Africa Ebola outbreak: अफ्रीका में बढ़ते Ebola केसों के बीच भारत की एंट्री, Bundibugyo वैक्सीन बनाने में जुटा सीरम इंस्टीट्यूट
अफ्रीका में बढ़ते Ebola केसों के बीच भारत की एंट्री, Bundibugyo वैक्सीन बनाने में जुटा सीरम इंस्टीट्यूट
हेल्थ
Nautapa 2026: नौतपा में भूलकर भी न पहन लेना 100 रुपये वाला चश्मा, खराब हो सकती हैं आंखें 
नौतपा में भूलकर भी न पहन लेना 100 रुपये वाला चश्मा, खराब हो सकती हैं आंखें 
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😯Karishma का खेल खत्म, Chandrika की घर वापसी का जश्न! #sbs
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: मिडिल ईस्ट में तनाव तेज | Breaking News |
Marco Rubio India Visit: थोडी देर में पीएम से मिलेंगे मार्को रूबियो | Breaking News
PM Modi Rojgar Mela: भारत के युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत- पीएम | Government Job | Youth Employment
Petrol-Diesel Price Hike: बढ़ते दामों से बिगड़ा बजट, अलग-अलग शहरों से सामने आईं तस्वीरें| New Rate |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Gymkhana Club: दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में अजय राय की सफाई, वीडियो को बताया AI जेनरेटेड
PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में अजय राय की सफाई, वीडियो को बताया AI जेनरेटेड
क्रिकेट
इन 5 कारणों के चलते चेन्नई सुपर किंग्स नहीं कर सकी प्लेऑफ में प्रवेश, इंजरी ने बिगाड़ा पूरा खेल
इन 5 कारणों के चलते चेन्नई सुपर किंग्स नहीं कर सकी प्लेऑफ में प्रवेश, इंजरी ने बिगाड़ा पूरा खेल
साउथ सिनेमा
2027 में भौकाल मचाएंगे प्रभास, बॉक्स ऑफिस पर इन दो फिल्मों से तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड! जमकर कर रहे तैयारी
2027 में भौकाल मचाएंगे प्रभास, बॉक्स ऑफिस पर इन दो फिल्मों से तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड!
इंडिया
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
इंडिया
TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
हेल्थ
Africa Ebola outbreak: अफ्रीका में बढ़ते Ebola केसों के बीच भारत की एंट्री, Bundibugyo वैक्सीन बनाने में जुटा सीरम इंस्टीट्यूट
अफ्रीका में बढ़ते Ebola केसों के बीच भारत की एंट्री, Bundibugyo वैक्सीन बनाने में जुटा सीरम इंस्टीट्यूट
ट्रेंडिंग
46°C की तपिश में बेहोश हुआ चमगादड़, वकीलों ने पानी पिलाकर बचाई जान, दिल छू जाएगा VIDEO
46°C की तपिश में बेहोश हुआ चमगादड़, वकीलों ने पानी पिलाकर बचाई जान, दिल छू जाएगा VIDEO
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget