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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलPlaces to Visit in Shimla: शिमला जा रहे हैं तो मॉल रोड की भीड़ से कैसे बचें? इन खूबसूरत और शांत जगहों को करें एक्सप्लोर

Places to Visit in Shimla: शिमला जा रहे हैं तो मॉल रोड की भीड़ से कैसे बचें? इन खूबसूरत और शांत जगहों को करें एक्सप्लोर

अगर आप भी शिमला जाने का प्लान बना रहे हैं और माॅल रोड की भीड़ से दूर सुकून भरे एक्सपीरियंस की तलाश में है तो शहर के आसपास ऐसी कई जगह और एक्टिविटी है, जो आपकी ट्रिप को और यादगार बना सकती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 31 May 2026 10:21 AM (IST)
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Places to Visit in Shimla: शिमला का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले माल रोड की तस्वीर आती है. हर साल लाखों पर्यटक यहां घूमने पहुंचते हैं, लेकिन भीड़भाड़ और ट्रैफिक के बीच लोग कई बार शिमला की असली खूबसूरती को करीब से महसूस नहीं कर पाते. अगर आप भी शिमला जाने का प्लान बना रहे हैं और माॅल रोड की भीड़ से दूर सुकून भरे एक्सपीरियंस की तलाश में है तो शहर के आसपास ऐसी कई जगह और एक्टिविटी है, जो आपकी ट्रिप को और यादगार बना सकती है.

हिमालय की गोद में बसा शिमला अपने खूबसूरत पहाड़ों देवदार और चीड़ के घने जंगलों, औपनिवेशिक दौर की इमारतों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. ब्रिटिश शासन के दौरान यह भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था, जिसकी वजह से इसे आज भी क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है. हालांकि द रिज, जाखू मंदिर, कुफरी, क्राइस्ट चर्च और ग्रीन वैली जैसे पर्यटन स्थल आज भी लोगों की पहली पसंद है. लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे एक्सपीरियंस है जो शिमला की अलग पहचान बनाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप शिमला के भीड़ वाले माॅल रोड के अलावा कौन-कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं. 

मशोबरा की शांत वीडियो में बिताएं समय 

शिमला से कुछ ही दूर पर स्थित मशोबरा उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है, जो भीड़ भाड़ से दूर प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना चाहते हैं. देवदार के जंगलों और सेब के बागानों से गिरा यह इलाका शांत माहौल के लिए जाना जाता है. यहां प्रकृति के बीच सैर करने और पक्षियों को देखने का अलग ही आनंद मिलता है. 

चीड़ और देवदार के जंगलों में करें ट्रैकिंग 

शिमला के आसपास कई ऐसे ट्रेल्स मौजूद है जो घने जंगलों और छोटे-छोटे गांव से होकर गुजरते हैं. इन रास्तों पर चलते हुए पर्यटक हिमालय प्रकृति को करीब से महसूस कर सकते हैं. ताजी हवा और पहाड़ों के खूबसूरत नजारे इस एक्सपीरियंस को और खास बना देते हैं. 

चैडविक फॉल्स की प्राकृतिक सुंदरता 

अगर आप प्राकृतिक झरनों पसंद करते हैं तो चैडविक फॉल्स भी जरूर जाना चाहिए. हरियाली से गिरा यह झरना खासकर मानसून के दौरान बहुत आकर्षक दिखाई देता है. शहर की भीड़ से दूर यह स्थान कुछ समय सुकून से बिताने के लिए अच्छा माना जाता है. 

कालका-शिमला टॉय ट्रेन का सफर करें 

शिमला की यात्रा को यादगार बनाने के लिए कालका-शिमला टॉय ट्रेन का सफर भी किया जा सकता है. पहाड़ों के बीच से गुजरती ट्रेन सुरंगों और घुमावदार रास्तों से होकर निकलती है. सफर के दौरान दिखाई देने वाले नजारे पर्यटकों को एक अलग एक्सपीरियंस देते हैं. 

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हिमाचली खाने का लें स्वाद 

किसी भी जगह की संस्कृति को समझने का सबसे अच्छा तरीका वहां के स्थानीय भोजन को चखना है. शिमला में पारंपरिक हिमाचली डिशेज, स्थानीय स्वाद और संस्कृति की झलक देते हैं. कई स्थानीय रेस्टोरेंट और कैफे में क्षेत्रीय डिशेज आसानी से मिल जाती है, जिनका आप लुफ्त उठा सकते हैं. 

कुफरी में करें एडवेंचर एक्टिविटीज 

एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए कुफरी एक शानदार ऑप्शन है. यहां पर्यटक जिप लाइनिंग, घुड़सवारी गो-कार्टिंग और सर्दियों में स्कीइंग जैसी एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं. बर्फबारी के मौसम में यह इलाका और भी आकर्षक हो जाता है

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 31 May 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
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