Tula Rashifal: 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:18 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग, साध्य योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:18 तक कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, राजनीति, प्रशासनिक अधिकार, पद-प्रतिष्ठा, व्यावसायिक बदलाव व कीर्ति स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे सिंह राशि (11वें भाव) में प्रवेश करेंगे. दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से राजनीति व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को शीघ्र ही कोई बड़ी राजनीतिक सफलता व पद मिलने के मजबूत योग बनेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज का श्रेष्ठ समय नोट कीजिए—दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार, डीलिंग में संयम और बाजार विस्तार का रहेगा.

कार्यप्रणाली में बदलाव लाएगा सकारात्मक परिणाम: बिजनेसमैन द्वारा अपनी कार्यप्रणाली और रणनीतियों में किया गया समयानुकूल बदलाव व्यवसाय के लिए अत्यंत सकारात्मक व लाभदायक गतिविधियां उत्पन्न करेगा.

न्यू बिजनेसमैन गुस्से पर रखें सख्त नियंत्रण: नए कारोबारियों (New Businessmen) को बाजार में डीलरों और ग्राहकों से बातचीत करते समय अपने गुस्से, उत्तेजना और आवेश पर पूर्ण नियंत्रण रखना अनिवार्य है; तुनकमिजाजी का सीधा नकारात्मक असर आपकी कार्यक्षमता और व्यवसाय की साख पर पड़ सकता है.

राजनीतिक संपर्कों से लाभ: दशम चंद्रमा के प्रभाव से सत्ता, शासन या राजनीति से जुड़े संपर्कों का सहयोग आपके व्यापार को नई गति प्रदान करेगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकार मिलने, सहकर्मियों से बेहतर प्रदर्शन और प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता का रहेगा.

महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने से खुशी: सिद्ध, साध्य और सर्वार्थसिद्धि योग के संयुक्त प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को संस्थान में कोई महत्वपूर्ण प्रशासनिक अथॉरिटी (अधिकार/पावर) मिल सकती है; इससे मन में अत्यधिक खुशी रहेगी और काम में पूरा मन लगेगा.

कोवर्कर्स से बेहतर प्रदर्शन व सराहना: ऑफिस में आप अपने साथी कर्मचारियों (Co-workers) की तुलना में कहीं अधिक उत्कृष्ट और प्रभावी प्रदर्शन करेंगे, जिससे उच्च प्रबंधन और सीनियर्स द्वारा आपके काम की खुलकर सराहना होगी.

जूनियर्स व सीनियर्स का मजबूत साथ: वर्कप्लेस पर कनिष्ठों (Juniors) और वरिष्ठों (Seniors) दोनों का भरपूर सहयोग मिलने से एंप्लॉयड पर्सन अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ेंगे.

प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता से प्रफुल्लित मन: किसी लंबे समय से चल रहे विशेष कार्य या जटिल प्रोजेक्ट में अप्रत्याशित सफलता मिलने से नौकरीपेशा जातकों का मन प्रफुल्लित और उत्साह से भरा रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा घर में सुख-शांति और रिश्तों में संवेदनशीलता बनाए रखने का संकेत दे रहा है.

पारिवारिक जीवन रहेगा सुखमय: परिवार में सुख, शांति और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा.

रिश्तों के मामले में रहें संभलकर: घरेलू और व्यक्तिगत रिश्तों के मामले में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी; बिना सोचे-समझे कही गई कोई बात किसी करीबी परिजन को आहत कर सकती है, इसलिए शब्दों के चयन में सतर्क रहें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन निरंतर प्रगति का है. छात्र अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, वे प्रयास उन्हें निश्चित रूप से सफलता के नए मुकाम की ओर ले जाएंगे; अपना अभ्यास नियमित रखें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और शुभ ग्रहों के प्रभाव से मानसिक स्फूर्ति और शारीरिक ऊर्जा उच्च रहेगी. हालांकि, अत्यधिक काम और बैठकों के चलते आंखों में थकान या कमर दर्द महसूस हो सकता है. समय पर पौष्टिक भोजन लें, स्क्रीन टाइम सीमित करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: मंगलवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए उन्हें तुलसी दल और पीले पुष्प अर्पित करें. इसके साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर 'हनुमान चालीसा' या 'सुंदरकांड' का पाठ करें. एकादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को भोजन, अन्न अथवा नीले/सफेद वस्त्र का दान करें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से राजनीति व प्रशासनिक क्षेत्र में यश मिलेगा, सिद्ध व सर्वार्थसिद्धि योग से नौकरी में बड़ी अथॉरिटी प्राप्त होगी, बिजनेस डील्स सुरक्षित रहेंगी और पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा.