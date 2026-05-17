Money Tips: ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में स्फटिक माला को बेहद पवित्र और प्रभावशाली माना गया है. यह माला सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने, मानसिक शांति बढ़ाने और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में सहायक हो सकती है. कई लोग धन संबंधी परेशानियों, मानसिक तनाव और आर्थिक रुकावटों को दूर करने के लिए स्फटिक माला का उपयोग करते हैं. धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सही विधि और मंत्र के साथ इसका प्रयोग करने से शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं.

क्या होती है स्फटिक माला?

स्फटिक माला प्राकृतिक क्रिस्टल यानी पारदर्शी पत्थर से बनाई जाती है. इसे शुद्धता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. ज्योतिष में इसका संबंध शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी से बताया गया है.स्फटिक माला धारण करने या इससे मंत्र जाप करने से मन शांत रहता है और व्यक्ति का ध्यान पूजा-पाठ में अधिक लगने लगता है. कई साधक और श्रद्धालु विशेष मंत्रों के जाप के लिए इसी माला का उपयोग करते हैं.

कौन से मंत्रों से माला को कर सकते है सिद्ध

वैसे तो यह माला सामान्य रूप से पहनी जाए, तो भी सभी दृष्टियों से उन्नति पूर्ण साबित होती है. लेकिन अगर माला को मंत्रों से सिध्द प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो आश्चर्यचकित फल प्रदान करता है. इस माला को बारह प्रकार से प्रयोग किया जाता है. सभी के मंत्र अलग है, परन्तु साधना विधि एक ही है.

आइए जानते है वो बारह फलदायी और लाभकारी मंत्र:-

1. लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मंत्र

ॐ श्रीं हूं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः

(धन, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए)

2. व्यापार वृद्धि के लिए मंत्र

ॐ क्लीं व्यापारोन्नति हूं नमः

(बिजनेस में तरक्की और लाभ बढ़ाने के लिए)

3. समस्त प्रकार की उन्नति के लिए मंत्र

ॐ हूं कामहविपये श्रीं नमः

(जीवन में प्रगति और सफलता के लिए)

4. शत्रु नाश के लिए मंत्र

ॐ क्लीं हूं मम (अमुक) शत्रुनाशयति हूं फट्

(विरोधियों और शत्रुओं से बचाव के लिए)

5. मुकदमे में सफलता के लिए मंत्र

ॐ क्लीं बीज रूपिणे महाकालिकायै क्लीं फट्

(कोर्ट-कचहरी और कानूनी मामलों में सफलता के लिए)

6. रोग मुक्ति के लिए मंत्र

ॐ वं मम देह चेतन्य जययं हूं हूं नमः

(बीमारी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत के लिए)

7. सफलता के लिए मंत्र

ॐ श्रीं हूं कुसुम्भ नमः

(कार्यों में सफलता और सकारात्मक परिणाम के लिए)

8. गड़ा हुआ धन प्राप्त करने के लिए मंत्र

ॐ हूं वातालचिये हूं हूं श्रीं स्वाहा

(छिपे धन या रुका हुआ धन प्राप्ति की मान्यता से जुड़ा मंत्र)

9. पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र

ॐ क्लीं गुलोचनार्ग देव पुत्रं देहि देहि नमः

(संतान सुख की कामना के लिए)

10. गृहस्थ सुख के लिए मंत्र

ॐ श्रीं हं स्वाहा

(परिवार में सुख-शांति और खुशहाली के लिए)

11. भाग्योदय के लिए मंत्र

ॐ ऐं कमलिनी हूं हूं हूं फट् स्वाहा

(भाग्य वृद्धि और अच्छे अवसर प्राप्त करने के लिए)

12. राज्य पद प्राप्ति के लिए मंत्र

ॐ हूं हूं कालि करालिनी क्षौं फट्

(उच्च पद, प्रतिष्ठा और अधिकार प्राप्ति की मान्यता से जुड़ा मंत्र)

स्फटिक माला साधना पूजा विधि, सही समय और जरूरी नियम:

वातावरण की शुद्धि: सुबह नहाकर, साफ कपड़े पहने और पूर्व की दिशा की ओर करके बैठ जाए. दीपक और अगरबत्ती जलाकर वातावरण को शुद्ध कर ले.

माला की शुद्धि: माला को जल, दूध और फिर जल से शुद्ध करें और केसर/चंदन लगाकर मंत्र जाप करना शुरू करें.

सही समय: सोमवार का दिन सुबह का समय इस काम के लिए शुभ माना गया है.

मंत्र जप करने की संख्या: इस वातावरण में 10 हजार बार (10,000) मंत्रों से माला को सिध्द करें, इस साधना को 5 दिनों में पूरा कर लेना चाहिए.

विशेष ध्यान रखें: माला शुद्ध और असली होनी चाहिए, और साधना पूरी होने के बाद ही माला को पहने.

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