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Mahabharata: क्यों देवी गंगा ने अपने सभी पुत्रों को नदी में प्रवाहित किया और कैसे जन्मे भीष्म पितामह
MahaBharat: राजा शांतनु और देवी गंगा के दिव्य मिलन से जन्मे देवव्रत (भीष्म) की कथा, सात वसुओं के श्राप, रहस्यमयी पुत्रों का अंत और ब्रह्मचर्य की महान प्रतिज्ञा की प्रेरक पौराणिक कहानी.
भीष्म पितामह की जन्म गाथा
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Published at : 24 May 2026 06:00 AM (IST)
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क्यों देवी गंगा ने अपने सभी पुत्रों को नदी में प्रवाहित किया और कैसे जन्मे भीष्म पितामह
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