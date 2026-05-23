हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPadmini Ekadashi 2026: संतान सुख और मोक्ष देने वाली पद्मिनी एकादशी कब? जानें शुभ मुहूर्त, पारण समय और पौराणिक कथा

Padmini Ekadashi 2026: संतान सुख और मोक्ष देने वाली पद्मिनी एकादशी कब? जानें शुभ मुहूर्त, पारण समय और पौराणिक कथा

Padmini Ekadashi 2026: 27 मई को पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी है. जानिए शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय और संतान सुख व मोक्ष देने वाली राजा कीर्तिवीर्य और रानी पद्मिनी की पौराणिक व्रत कथा.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 23 May 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

Padmini Ekadashi 2026: सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास (अधिमास/मलमास) का विशेष महत्व है. इस पवित्र महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को 'पद्मिनी एकादशी' कहा जाता है. इसे 'पुरुषोत्तमी' और 'कमला एकादशी' के नाम से भी जाना जाता है. स्कन्द पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में श्रीविष्णु लोक की प्राप्ति होती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत से बढ़कर संसार में न कोई यज्ञ है और न ही कोई पुण्य अनुष्ठान.

विशेषज्ञ के अनुसार, यह व्रत केवल उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शुद्धता, अटूट आस्था और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है.

तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस वर्ष अधिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी 27 मई 2026, बुधवार को मनाई जाएगी. हिंदू धर्म में उदयातिथि को सर्वोपरि माना जाता है, इसलिए श्रद्धालु इसी दिन व्रत रखेंगे.

पंचांग के अनुसार मुख्य समय इस प्रकार हैं:

  • एकादशी तिथि का प्रारंभ: 26 मई 2026 (मंगलवार) सुबह 05:10 बजे से
  • एकादशी तिथि का समापन: 27 मई 2026 (बुधवार) सुबह 06:21 बजे तक
  • व्रत (उदयातिथि): 27 मई 2026 (बुधवार)
  • व्रत पारण का शुभ समय: 28 मई 2026 (गुरुवार) सुबह 05:25 बजे से 07:56 बजे तक

व्रत का पूर्ण लाभ उठाने के लिए पारण हमेशा शुभ समय के भीतर ही किया जाना चाहिए. हरि वासर की अवधि में पारण करने से बचना चाहिए.

पौराणिक कथा: राजा कीर्तिवीर्य और रानी पद्मिनी की तपस्या

पद्मिनी एकादशी की कथा त्रेतायुग से जुड़ी हुई है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

1. संतान सुख से वंचित थे राजा कीर्तिवीर्य

पौराणिक कथाओं के अनुसार, त्रेतायुग में महिष्मति नगरी के प्रतापी राजा कीर्तिवीर्य अपनी हजार पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे. सब कुछ होने के बाद भी राजा संतान सुख से वंचित थे. अनेक उपायों, यज्ञों और पूजा-पाठ के बाद भी जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो राजा ने राज-पाट छोड़कर तपस्या करने का निर्णय लिया.

2. गंधमादन पर्वत पर कठोर तप

राजा की इस यात्रा में उनकी प्रिय पत्नी रानी पद्मिनी भी उनके साथ गईं. दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की.

3. माता अनुसुइया का मार्गदर्शन और व्रत का फल

रानी पद्मिनी की अखंड भक्ति और कठिन तप से प्रसन्न होकर सती माता अनुसुइया उनके समक्ष प्रकट हुईं. माता अनुसुइया ने रानी को संतान प्राप्ति के लिए अधिमास (पुरुषोत्तम मास) के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करने की सलाह दी.

माता के निर्देशानुसार राजा और रानी ने पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और विधि-विधान के साथ इस एकादशी का व्रत किया. व्रत के पुण्य प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और रानी पद्मिनी ने नौ महीने बाद एक महापराक्रमी पुत्र को जन्म दिया. रानी के नाम पर ही इस व्रत का नाम 'पद्मिनी एकादशी' पड़ा.

पद्मिनी एकादशी का आध्यात्मिक संदेश

धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से यह एकादशी मानव जीवन को एक बड़ा संदेश देती है. यह व्रत हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन समय में भी ईश्वर के प्रति अटूट आस्था बनाए रखनी चाहिए. यह एकादशी सांसारिक मोह-माया और भौतिक सुखों से ऊपर उठकर भगवान विष्णु के चरणों में खुद को पूरी तरह समर्पित करने का मार्ग प्रशस्त करती है.

यह भी पढ़े- Kal Ka Rashifal 24 May 2026: रविवार को ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी का कमाल, कर्क राशि वालों को व्यापार में होगा छप्परफाड़ लाभ! पढ़ें कल का राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 23 May 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Padmini Ekadashi 2026 Kamala Ekadashi 2026 Purushottami Ekadashi Adhik Maas Ekadashi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Padmini Ekadashi 2026: संतान सुख और मोक्ष देने वाली पद्मिनी एकादशी कब? जानें शुभ मुहूर्त, पारण समय और पौराणिक कथा
पद्मिनी एकादशी 2026 क्यों दुर्लभ मानी जाती है मलमास की पद्मिनी एकादशी? जानें शुभ मुहूर्त, पारण समय और पौराणिक कथा
धर्म
Hamsa Hand: तेजी से बढ़ रहा हम्सा हैंड का क्रेज, जानें हथेली में छिपे सुरक्षा कवच का रहस्य
Hamsa Hand: तेजी से बढ़ रहा हम्सा हैंड का क्रेज, जानें हथेली में छिपे सुरक्षा कवच का रहस्य
धर्म
Navgrah Katha 7: नवग्रहों में मैं शनि देव हूं... क्रूर और दंडाधिकारी लेकिन न्यायाधीश भी
Navgrah Katha 7: नवग्रहों में मैं शनि देव हूं... क्रूर और दंडाधिकारी लेकिन न्यायाधीश भी
धर्म
Purushottam Maas: 33 पुआ और चांदी का पात्र, पुरुषोत्तम मास में दामाद को ये भेंट देने से कटते हैं सारे पाप!
33 पुआ और चांदी का पात्र, पुरुषोत्तम मास में दामाद को ये भेंट देने से कटते हैं सारे पाप!
Advertisement

वीडियोज

Trump Ultimatum | Iran-US War Update: मिडिल ईस्ट में तनाव तेज | Breaking News |
Marco Rubio India Visit: थोडी देर में पीएम से मिलेंगे मार्को रूबियो | Breaking News
PM Modi Rojgar Mela: भारत के युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत- पीएम | Government Job | Youth Employment
Petrol-Diesel Price Hike: बढ़ते दामों से बिगड़ा बजट, अलग-अलग शहरों से सामने आईं तस्वीरें| New Rate |
Petrol-Diesel Price Hike: बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर सरकार पर भड़के लोग | Budget Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान ने चीन को दिया झटका, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए इस देश संग कर ली डील, मुंह ताकता रह गया ड्रैगन!
पाकिस्तान ने चीन को दिया झटका, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए इस देश संग कर ली डील, मुंह ताकता रह गया ड्रैगन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कॉकरोच जनता पार्टी' को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, सरकार को दी इस संकट की चेतावनी
'कॉकरोच जनता पार्टी' को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, सरकार को दी इस संकट की चेतावनी
इंडिया
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
ओटीटी
‘तुमसे दिल लगाने की सजा है…’ भट्ठे में काम करने वाली महिला ने माथे पर ईंट रखकर किया गजब डांस, वायरल हुआ वीडियो
‘तुमसे दिल लगाने की सजा है’ भट्टी में काम करने वाली ने माथे पर ईट रखकर शानदार डांस, वीडियो वायरल
क्रिकेट
IPL 2026: 'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
इंडिया
TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा- इंस्टाग्राम से X तक, पर्सनल अकाउंट भी हुए हैक, कहा- 'हमें अब धमकियां...'
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा- इंस्टाग्राम से X तक, पर्सनल अकाउंट भी हुए हैक, कहा- 'हमें अब धमकियां...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज...', बकरीद से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की बड़ी सलाह
'खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज...', बकरीद से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की बड़ी सलाह
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget