हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSakat Chauth 2026: सकट चौथ 6 और 7 जनवरी दोनों दिन, पंचांग से जानें किस दिन रखें व्रत

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ 6 और 7 जनवरी दोनों दिन, पंचांग से जानें किस दिन रखें व्रत

Sakat cahuth 2026: गणपति जी को पूजा के लिए जनवरी में सकट चौथ व्रत किया जाएगा, पुराणों में इस चतुर्थी को बहुत महत्व दिया गया है. सकट चौथ का व्रत 6 या 7 जनवरी किस दिन करें यहां जान लें सही डेट.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 03 Jan 2026 09:47 AM (IST)
Preferred Sources

Sakat Chauth 2026: जनवरी में साल की बड़ी चतुर्थी यानी सकट चौथ का व्रत किया जाएगा. हिंदू धर्म में माघ महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्थी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है. इसमें गणपति जी की पूजा में तिल का खास प्रयोग करते हैं. इसलिए इसे तिल चौथ, तिलकुट चतुर्थी भी कहा जाता है. इस साल सकट चौथ की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है ऐसे में यहां जानें सही डेट.

सकट चौथ 6 या 7 जनवरी कब

सकट चौथ का व्रत के लिए उदयातिथि या फिर चंद्रोदय समय देखा जाता है. माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि 6 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 8 बजकर 1 मिनट से शुरू होगी और समाप्ति 7 जनवरी को सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर होगी.

अब देखा जाए तो 6 जनवरी और 7 जनवरी दोनों दिन चतुर्थी की उदयातिथि नहीं मिल रही है. लेकिन पंचांग अनुसार 6 जनवरी को चतुर्थी तिथि के साथ चंद्रमा की पूजा का समय प्राप्त हो रहा है, इसलिए सकट चौथ व्रत 6 जनवरी 2026 को रखा जाएगा.

सकट चौथ पर क्या करें

  • सुबह जल्दी उठकर नहाएं और साफ कपड़े पहनें. इसके बाद एक साफ आसन पर बैठकर भगवान श्रीगणेश की पूजा का संकल्प लें.
  • दिनभर अन्न नहीं खाएं और फलाहार ही करें.
  • शाम को पूजा के समय गणेशजी को दुर्वा, फूल और लड्डू चढ़ाएं. तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं.
  • तिल, गुड़ या अन्य तरह की मिठाई का दान करें. गणेश मंदिर के पुजारी को भोजन करवाएं.

सकट चौथ पर क्या न करें

  • सूर्योदय के बाद तक न सोए रहें.
  • बिना नहाए कुछ न खाएं, दिन में न सोएं.
  • किसी भी तरह का नशा न करें.
  • ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ न बोलें.
  • लड़ाई-झगड़ा न करें, तामसिक भोजन से दूर रहें.

Magh Month 2026: मोक्ष पाने का महीना माघ कब शुरू होगा, स्नान-दान से बढ़ता है 100 गुना पुण्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 03 Jan 2026 09:47 AM (IST)
Sakat Chauth 2026 Tilkut Chaturthi 2026 Til Chauth 2026 Magh Chaturthi 2026
