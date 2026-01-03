Sakat Chauth 2026: सकट चौथ 6 और 7 जनवरी दोनों दिन, पंचांग से जानें किस दिन रखें व्रत
Sakat cahuth 2026: गणपति जी को पूजा के लिए जनवरी में सकट चौथ व्रत किया जाएगा, पुराणों में इस चतुर्थी को बहुत महत्व दिया गया है. सकट चौथ का व्रत 6 या 7 जनवरी किस दिन करें यहां जान लें सही डेट.
Sakat Chauth 2026: जनवरी में साल की बड़ी चतुर्थी यानी सकट चौथ का व्रत किया जाएगा. हिंदू धर्म में माघ महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्थी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है. इसमें गणपति जी की पूजा में तिल का खास प्रयोग करते हैं. इसलिए इसे तिल चौथ, तिलकुट चतुर्थी भी कहा जाता है. इस साल सकट चौथ की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है ऐसे में यहां जानें सही डेट.
सकट चौथ 6 या 7 जनवरी कब
सकट चौथ का व्रत के लिए उदयातिथि या फिर चंद्रोदय समय देखा जाता है. माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि 6 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 8 बजकर 1 मिनट से शुरू होगी और समाप्ति 7 जनवरी को सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर होगी.
अब देखा जाए तो 6 जनवरी और 7 जनवरी दोनों दिन चतुर्थी की उदयातिथि नहीं मिल रही है. लेकिन पंचांग अनुसार 6 जनवरी को चतुर्थी तिथि के साथ चंद्रमा की पूजा का समय प्राप्त हो रहा है, इसलिए सकट चौथ व्रत 6 जनवरी 2026 को रखा जाएगा.
सकट चौथ पर क्या करें
- सुबह जल्दी उठकर नहाएं और साफ कपड़े पहनें. इसके बाद एक साफ आसन पर बैठकर भगवान श्रीगणेश की पूजा का संकल्प लें.
- दिनभर अन्न नहीं खाएं और फलाहार ही करें.
- शाम को पूजा के समय गणेशजी को दुर्वा, फूल और लड्डू चढ़ाएं. तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं.
- तिल, गुड़ या अन्य तरह की मिठाई का दान करें. गणेश मंदिर के पुजारी को भोजन करवाएं.
सकट चौथ पर क्या न करें
- सूर्योदय के बाद तक न सोए रहें.
- बिना नहाए कुछ न खाएं, दिन में न सोएं.
- किसी भी तरह का नशा न करें.
- ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ न बोलें.
- लड़ाई-झगड़ा न करें, तामसिक भोजन से दूर रहें.
