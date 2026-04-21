Rashifal: 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख शुक्लपक्ष तिथि पंचमी सुबह 05 बजकर 48 मिनट तक रहेगा,उपरांत षष्ठी तिथि आरम्भ हो जाएगी. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज चंद्रमा आपके तीसरे भाव में संचरण करेगेआज का दिन आपके लिए जोश और हल्की बेचैनी दोनों लेकर आएगा. सुबह से ही दिमाग में कई तरह के प्लान चलेंगे और आप एक साथ कई काम निपटाने की कोशिश करेंगे.

हालांकि, जल्दी-जल्दी करने के चक्कर में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा संभलकर चलना जरूरी रहेगा. आज आपको अपने गुस्से और जल्दबाजी पर खास कंट्रोल रखना होगा. कोई पुराना अधूरा काम पूरा करने का अच्छा मौका मिल सकता है. दिन के अंत में आपको संतुष्टि जरूर मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल सामान्य रहेगा लेकिन किसी छोटी बात को लेकर बहस हो सकती है. अगर आप शांत रहेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे और घर में तालमेल बना रहेगा.

घर का माहौल सामान्य रहेगा लेकिन किसी छोटी बात को लेकर बहस हो सकती है. अगर आप शांत रहेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे और घर में तालमेल बना रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत नजर आएगी. व्यापार करने वालों को छोटे-छोटे फायदे मिल सकते हैं, बस धैर्य बनाए रखें.

ऑफिस में काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत नजर आएगी. व्यापार करने वालों को छोटे-छोटे फायदे मिल सकते हैं, बस धैर्य बनाए रखें. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई कर रहे छात्रों को आज ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है, इसलिए टाइम टेबल बनाकर पढ़ना बेहतर रहेगा.

पढ़ाई कर रहे छात्रों को आज ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है, इसलिए टाइम टेबल बनाकर पढ़ना बेहतर रहेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन जिद करने से बचें. समझदारी से बात करेंगे तो रिश्ते और गहरे होंगे.

पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन जिद करने से बचें. समझदारी से बात करेंगे तो रिश्ते और गहरे होंगे. स्वास्थ्य: सिरदर्द, थकान या आंखों में जलन जैसी परेशानी हो सकती है, इसलिए आराम जरूर करें.

सिरदर्द, थकान या आंखों में जलन जैसी परेशानी हो सकती है, इसलिए आराम जरूर करें. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: नारंगी

नारंगी उपाय: सुबह उठकर तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं और 5 बार “ॐ सूर्याय नमः” बोलें.

सुबह उठकर तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं और 5 बार “ॐ सूर्याय नमः” बोलें. आज क्या करें: अधूरे काम को पूरा करने पर फोकस रखें.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपके दूसरे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए स्थिरता और सुकून लेकर आएगा. आप जल्दीबाजी से दूर रहकर अपने काम को आराम से पूरा करने की कोशिश करेंगे. मन में चल रही उलझनें धीरे-धीरे कम होंगी और आप चीजों को साफ नजरिए से समझ पाएंगे.

आज आपको अपने फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी रहेगा. दिन का अधिकांश समय आप अपने आराम और सुविधा पर ध्यान देंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में शांति बनी रहेगी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

घर में शांति बनी रहेगी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में स्थिरता रहेगी, लेकिन प्रमोशन या बड़ी उपलब्धि के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य लेकिन सुरक्षित रहेगा.

नौकरी में स्थिरता रहेगी, लेकिन प्रमोशन या बड़ी उपलब्धि के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य लेकिन सुरक्षित रहेगा. करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए अच्छा दिन है, पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं.

छात्रों के लिए अच्छा दिन है, पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा तला-भुना खाने से बचें.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा तला-भुना खाने से बचें. लकी अंक: 8

8 लकी कलर: हल्का हरा

हल्का हरा उपाय: किसी जरूरतमंद को दूध या दूध से बनी चीज दान करें.

किसी जरूरतमंद को दूध या दूध से बनी चीज दान करें. आज क्या करें: अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें और बचत पर ध्यान दें.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपके पहले भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिन बातचीत, नए विचार और एक्टिविटी से भरा रहेगा. आप लोगों से खुलकर बात करेंगे और अपनी बात रखने में सफल रहेंगे. हालांकि मन थोड़ा चंचल रहेगा, जिससे एक काम में ज्यादा देर तक टिकना मुश्किल हो सकता है. आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा. आज नए लोगों से मिलने और कुछ नया सीखने का अच्छा मौका मिल सकता है.

पारिवारिक जीवन: घर में हल्का-फुल्का माहौल रहेगा, हंसी-मजाक होगा लेकिन किसी बात को ज्यादा खींचने से बचें.

घर में हल्का-फुल्का माहौल रहेगा, हंसी-मजाक होगा लेकिन किसी बात को ज्यादा खींचने से बचें. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी, लेकिन काम में लापरवाही करने से नुकसान हो सकता है.

ऑफिस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी, लेकिन काम में लापरवाही करने से नुकसान हो सकता है. करियर तथा शिक्षा: छात्रों को आज कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन ध्यान बनाए रखना जरूरी है.

छात्रों को आज कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन ध्यान बनाए रखना जरूरी है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में रोमांच रहेगा, लेकिन सच्चाई और भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा.

रिश्तों में रोमांच रहेगा, लेकिन सच्चाई और भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य: गले में खराश या सर्दी की समस्या हो सकती है.

गले में खराश या सर्दी की समस्या हो सकती है. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: आसमानी नीला

आसमानी नीला उपाय: भगवान गणेश के सामने 11 दूर्वा अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें.

भगवान गणेश के सामने 11 दूर्वा अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें. आज क्या करें: नए लोगों से जुड़ने की कोशिश करें.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपके द्वादश भाव में संचरण करेगे.आज का दिन भावनाओं से जुड़ा रहेगा और आप अपने करीबियों के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं. मन थोड़ा संवेदनशील रहेगा, जिससे छोटी-छोटी बातें भी असर डाल सकती हैं. काम के दौरान ध्यान भटक सकता है, इसलिए खुद को संभालकर रखना जरूरी है. आज आपको अपने दिल और दिमाग दोनों को संतुलित करके फैसले लेने होंगे.

पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, जिससे मन थोड़ा भारी हो सकता है.

परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, जिससे मन थोड़ा भारी हो सकता है. व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिरता रहेगी, लेकिन मन नहीं लगने से प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है.

काम में स्थिरता रहेगी, लेकिन मन नहीं लगने से प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है. करियर तथा शिक्षा: छात्रों को आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे.

छात्रों को आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन गलतफहमी से बचें.

रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन गलतफहमी से बचें. स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है, खानपान का ध्यान रखें.

पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है, खानपान का ध्यान रखें. लकी अंक: 6

6 लकी कलर: सिल्वर

सिल्वर उपाय: शाम के समय चंद्रमा को जल अर्पित करें और मन को शांत रखें.

शाम के समय चंद्रमा को जल अर्पित करें और मन को शांत रखें. आज क्या करें: खुद को सकारात्मक रखने की कोशिश करें.

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपके एकादश भाव में संचरण करेगे.आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और हर काम को पूरे जोश के साथ करेंगे. लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. हालांकि आपको अपने व्यवहार में संतुलन रखना होगा, वरना लोग आपको गलत समझ सकते हैं. आज का दिन अपनी पहचान बनाने के लिए अच्छा है.

पारिवारिक जीवन: घर में आपकी बातों को महत्व मिलेगा, लेकिन दूसरों की राय को नजरअंदाज न करें.

घर में आपकी बातों को महत्व मिलेगा, लेकिन दूसरों की राय को नजरअंदाज न करें. व्यापार तथा नौकरी: काम में सफलता मिलेगी और आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

काम में सफलता मिलेगी और आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है. करियर तथा शिक्षा: छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और अच्छा प्रदर्शन करेंगे. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी.

पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी. स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन ज्यादा काम करने से थकान हो सकती है.

ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन ज्यादा काम करने से थकान हो सकती है. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: गहरा पीला

गहरा पीला उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को गेहूं या गुड़ दान करें.

किसी गरीब व्यक्ति को गेहूं या गुड़ दान करें. आज क्या करें: अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखें.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपके दशम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए सोच-विचार और प्लानिंग का रहेगा. सुबह से ही आप हर काम को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे और छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देंगे. हालांकि, जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत आपको थोड़ा परेशान कर सकती है. आज आपको अपने मन को हल्का रखने की जरूरत है, वरना तनाव बढ़ सकता है. किसी पुराने काम को सुधारने का मौका मिलेगा और आप उसे बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे. दिन के अंत में आपको अपने काम पर संतोष रहेगा.

पारिवारिक जीवन: घर में शांति बनी रहेगी, लेकिन आप किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर सोचते रह सकते हैं. परिवार के साथ खुलकर बात करना बेहतर रहेगा.

घर में शांति बनी रहेगी, लेकिन आप किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर सोचते रह सकते हैं. परिवार के साथ खुलकर बात करना बेहतर रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके काम को नोटिस करेंगे. व्यापार में धीरे-धीरे लाभ मिलेगा.

नौकरी में आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके काम को नोटिस करेंगे. व्यापार में धीरे-धीरे लाभ मिलेगा. करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अच्छा है, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फायदा मिलेगा.

छात्रों के लिए दिन अच्छा है, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फायदा मिलेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करें.

रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करें. स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से थकान और सिर भारी लग सकता है.

नींद पूरी न होने से थकान और सिर भारी लग सकता है. लकी अंक: 5

5 लकी कलर: मिट्टी रंग (ब्राउन)

मिट्टी रंग (ब्राउन) उपाय: सुबह तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और परिक्रमा करें.

सुबह तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और परिक्रमा करें. आज क्या करें: अपनी प्लानिंग को लिखकर व्यवस्थित करें.

तुला राशि

आज चंद्रमा आपके नवम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए संतुलन बनाने की परीक्षा जैसा रहेगा, लेकिन आपकी समझदारी आपको हर स्थिति में संभाल ले जाएगी. सुबह से ही आप यह महसूस करेंगे कि आपको एक साथ कई जिम्मेदारियों को निभाना है—घर, काम और अपने मन के बीच तालमेल बैठाना होगा. शुरुआत में थोड़ी उलझन महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आप चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज करने लगेंगे. आज आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शांत स्वभाव और दूसरों को समझने की क्षमता रहेगी. कोई पुराना विवाद सुलझाने का मौका भी मिल सकता है, जिसमें आपकी भूमिका अहम होगी.

पारिवारिक जीवन: घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है. आप दोनों पक्षों की बात सुनकर सही फैसला लेने की कोशिश करेंगे. किसी करीबी के साथ दिल की बात शेयर करने से रिश्ते और मजबूत होंगे.

घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है. आप दोनों पक्षों की बात सुनकर सही फैसला लेने की कोशिश करेंगे. किसी करीबी के साथ दिल की बात शेयर करने से रिश्ते और मजबूत होंगे. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में टीमवर्क के जरिए काम आसानी से पूरा होगा. आप दूसरों को साथ लेकर चलेंगे, जिससे आपकी इमेज बेहतर बनेगी. व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं.

ऑफिस में टीमवर्क के जरिए काम आसानी से पूरा होगा. आप दूसरों को साथ लेकर चलेंगे, जिससे आपकी इमेज बेहतर बनेगी. व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं. करियर तथा शिक्षा: छात्रों को आज अपने समय को सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है. जो छात्र कला, डिजाइन या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उन्हें खास फायदा मिल सकता है.

छात्रों को आज अपने समय को सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है. जो छात्र कला, डिजाइन या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उन्हें खास फायदा मिल सकता है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. आप दोनों के बीच समझदारी बढ़ेगी और कोई पुरानी गलतफहमी भी दूर हो सकती है.

पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. आप दोनों के बीच समझदारी बढ़ेगी और कोई पुरानी गलतफहमी भी दूर हो सकती है. स्वास्थ्य: मानसिक रूप से आप हल्का महसूस करेंगे, लेकिन शरीर को आराम देना भी जरूरी है.

मानसिक रूप से आप हल्का महसूस करेंगे, लेकिन शरीर को आराम देना भी जरूरी है. लकी अंक: 9

9 लकी कलर: पिंक

पिंक उपाय: मां लक्ष्मी के सामने कमल का फूल अर्पित करें.

मां लक्ष्मी के सामने कमल का फूल अर्पित करें. आज क्या करें: किसी पुराने रिश्ते को सुधारने की पहल करें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए अंदरूनी मजबूती और गहराई से जुड़ा रहेगा. आप बाहर से शांत दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचते रहेंगे. आज आपको अपने काम और भावनाओं दोनों को संतुलित करना होगा. किसी खास काम को लेकर आप बहुत फोकस्ड रहेंगे और उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे. हालांकि, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान दे सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

पारिवारिक जीवन: घर में आप थोड़ा अलग-थलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोग आपसे दूर हैं. खुद पहल करके बातचीत करने से माहौल बेहतर होगा.

घर में आप थोड़ा अलग-थलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोग आपसे दूर हैं. खुद पहल करके बातचीत करने से माहौल बेहतर होगा. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी कार्यशैली लोगों को प्रभावित करेगी, लेकिन कोई आपकी परीक्षा भी ले सकता है. व्यापार में गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है.

ऑफिस में आपकी कार्यशैली लोगों को प्रभावित करेगी, लेकिन कोई आपकी परीक्षा भी ले सकता है. व्यापार में गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है. करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय गहराई से पढ़ाई करने का है. जो विषय कठिन लग रहे थे, उनमें सुधार होगा.

छात्रों के लिए यह समय गहराई से पढ़ाई करने का है. जो विषय कठिन लग रहे थे, उनमें सुधार होगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन शक और संदेह से दूर रहना जरूरी है.

रिश्तों में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन शक और संदेह से दूर रहना जरूरी है. स्वास्थ्य: मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए मेडिटेशन और आराम जरूरी है.

मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए मेडिटेशन और आराम जरूरी है. लकी अंक: 4

4 लकी कलर: डार्क रेड

डार्क रेड उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं.

मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं. आज क्या करें: अपने काम को बिना शोर किए पूरा करें.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए उत्साह, नई सोच और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर आएगा. सुबह से ही आप खुद को पॉजिटिव महसूस करेंगे और हर काम को पूरे जोश के साथ करने का मन करेगा. आज आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं. यात्रा या नई जगह से जुड़ी योजना भी बन सकती है. आपका नजरिया दूसरों को भी प्रेरित करेगा.

पारिवारिक जीवन: घर में खुशी का माहौल रहेगा और आप अपने परिवार के साथ खुलकर बातचीत करेंगे. किसी खास योजना पर चर्चा हो सकती है.

घर में खुशी का माहौल रहेगा और आप अपने परिवार के साथ खुलकर बातचीत करेंगे. किसी खास योजना पर चर्चा हो सकती है. व्यापार तथा नौकरी: काम में प्रगति होगी और नए अवसर सामने आएंगे. नौकरी में आपका आत्मविश्वास आपकी ताकत बनेगा.

काम में प्रगति होगी और नए अवसर सामने आएंगे. नौकरी में आपका आत्मविश्वास आपकी ताकत बनेगा. करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय सीखने और खुद को बेहतर बनाने का है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को फायदा मिलेगा.

छात्रों के लिए यह समय सीखने और खुद को बेहतर बनाने का है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को फायदा मिलेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में खुलापन रहेगा और आप अपने पार्टनर के साथ दिल की बात आसानी से शेयर करेंगे.

रिश्तों में खुलापन रहेगा और आप अपने पार्टनर के साथ दिल की बात आसानी से शेयर करेंगे. स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से थकान हो सकती है.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से थकान हो सकती है. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: हल्का पीला

हल्का पीला उपाय: किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद लें और उन्हें फल भेंट करें.

किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद लें और उन्हें फल भेंट करें. आज क्या करें: कोई नई स्किल सीखने की शुरुआत करें.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपके छठे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों और मेहनत का रहेगा. आप अपने काम को लेकर गंभीर रहेंगे और हर काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. आज आपको यह महसूस होगा कि आपकी मेहनत धीरे-धीरे रंग ला रही है. हालांकि, आपको धैर्य बनाए रखना होगा क्योंकि तुरंत परिणाम नहीं मिलेंगे. आज आप अपने लक्ष्य को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट रहेंगे.

पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन आप अपने काम में इतने व्यस्त रह सकते हैं कि ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. फिर भी, छोटे-छोटे पलों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करें.

परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन आप अपने काम में इतने व्यस्त रह सकते हैं कि ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. फिर भी, छोटे-छोटे पलों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करें. व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और सीनियर्स का भरोसा बढ़ेगा. व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी और धीरे-धीरे लाभ होगा.

नौकरी में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और सीनियर्स का भरोसा बढ़ेगा. व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी और धीरे-धीरे लाभ होगा. करियर तथा शिक्षा: छात्रों को अनुशासन बनाए रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी. जो लोग करियर बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए.

छात्रों को अनुशासन बनाए रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी. जो लोग करियर बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता रहेगी, लेकिन पार्टनर को समय देना जरूरी है.

रिश्तों में स्थिरता रहेगी, लेकिन पार्टनर को समय देना जरूरी है. स्वास्थ्य: शरीर ठीक रहेगा, लेकिन लगातार काम करने से थकान बढ़ सकती है.

शरीर ठीक रहेगा, लेकिन लगातार काम करने से थकान बढ़ सकती है. लकी अंक: 7

7 लकी कलर: इंडिगो

इंडिगो उपाय: काले तिल जल में बहाएं या दान करें.

काले तिल जल में बहाएं या दान करें. आज क्या करें: अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करते रहें.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए नए विचारों और क्रिएटिविटी से भरा रहेगा. आप हर काम को अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे और आपकी यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाएगी. आज आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए बड़ा अवसर बन सकता है. हालांकि, अपने आइडिया को सही दिशा में लागू करना जरूरी होगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी नई योजना को लेकर चर्चा हो सकती है और आप अपनी बात खुलकर रखेंगे.

परिवार में किसी नई योजना को लेकर चर्चा हो सकती है और आप अपनी बात खुलकर रखेंगे. व्यापार तथा नौकरी: काम में बदलाव के संकेत हैं. आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगी.

काम में बदलाव के संकेत हैं. आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगी. करियर तथा शिक्षा: छात्रों को नए अवसर मिलेंगे, खासकर टेक्नोलॉजी, रिसर्च या इनोवेशन से जुड़े क्षेत्रों में.

छात्रों को नए अवसर मिलेंगे, खासकर टेक्नोलॉजी, रिसर्च या इनोवेशन से जुड़े क्षेत्रों में. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में नयापन आएगा और आप अपने पार्टनर के साथ कुछ नया प्लान कर सकते हैं.

रिश्तों में नयापन आएगा और आप अपने पार्टनर के साथ कुछ नया प्लान कर सकते हैं. स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचें.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचें. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: इलेक्ट्रिक ब्लू

इलेक्ट्रिक ब्लू उपाय: किसी गरीब को जूते या चप्पल दान करें.

किसी गरीब को जूते या चप्पल दान करें. आज क्या करें: अपने नए आइडिया पर काम शुरू करें और उसे लिखकर प्लान बनाएं.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपके चौथे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए भावनात्मक गहराई और रचनात्मकता से भरा रहेगा. आप दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे और उनकी मदद करने के लिए आगे आएंगे. आज आपका मन थोड़ा संवेदनशील रहेगा, जिससे आप छोटी-छोटी बातों को दिल पर ले सकते हैं. इसलिए खुद को संतुलित रखना जरूरी होगा. यह दिन आपके लिए अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने और अपने मन की सुनने का है.

पारिवारिक जीवन: परिवार में प्यार और अपनापन बना रहेगा. आप अपने करीबियों के साथ समय बिताकर सुकून महसूस करेंगे.

परिवार में प्यार और अपनापन बना रहेगा. आप अपने करीबियों के साथ समय बिताकर सुकून महसूस करेंगे. व्यापार तथा नौकरी: काम में धीरे-धीरे प्रगति होगी. जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य से काम लेना बेहतर रहेगा.

काम में धीरे-धीरे प्रगति होगी. जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य से काम लेना बेहतर रहेगा. करियर तथा शिक्षा: छात्रों को ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी होगी, खासकर जो कला या साहित्य से जुड़े हैं उन्हें फायदा मिलेगा.

छात्रों को ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी होगी, खासकर जो कला या साहित्य से जुड़े हैं उन्हें फायदा मिलेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गहराई आएगी और आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से और करीब आएंगे.

रिश्तों में गहराई आएगी और आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से और करीब आएंगे. स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है. योग, ध्यान और प्रकृति के बीच समय बिताना फायदेमंद रहेगा.

मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है. योग, ध्यान और प्रकृति के बीच समय बिताना फायदेमंद रहेगा. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: लैवेंडर

लैवेंडर उपाय: भगवान विष्णु के सामने पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें.

भगवान विष्णु के सामने पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें. आज क्या करें: ध्यान, मेडिटेशन या कोई क्रिएटिव काम जरूर करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.