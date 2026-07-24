Devshayani Ekadashi 2026 Wishes: साल की सबसे बड़ी देवशयनी एकादशी पर प्रियजनों को भेजें ये खास संदेश, करें मंगलकामनाएं
Happy Devshayani Ekadashi 2026 Wishes Messages in Hindi: देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को है. ऐसे में श्रीकृष्ण और विष्णु जी के भक्तों को ये भक्तिमय संदेश भेजकर शुभकामनाें दे सकते हैं.
Devshayani Ekadashi 2026 Wishes: देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है. पद्म पुराण, भविष्य पुराण और वैष्णव परंपरा के अनुसार इस तिथि से चातुर्मास का आरंभ होता है और भगवान श्रीहरि योगनिद्रा में प्रवेश करते हैं. इस शुभ अवसर पर श्रद्धालु व्रत, पूजा, जप और दान-पुण्य कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.
अगर आप अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों को देवशयनी एकादशी की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो श्रीहरि के भक्तिमय संदेश अपनों को भेजकर पावन पर्व की मंगलकामनाएं करें.
दीनबन्धु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे
अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे
जय जगदीश, शुभ देवशयनी एकादशी
ताल बजे और बजे मृदंगा,
बजे श्री हरि की वीणा,
करें भगवान विष्णु की जय-जयकार
आषाढ़ एकादशी पर करें उनका गुणगान।
देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।
ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नम:
इस देवशयनी एकादशी के व्रत से
भगवान विष्णु की कृपा से आपको
वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति हो
देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।
श्री हरी भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की कृपा से
आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो और
आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहें।
देवशयनी एकादशी की शुभकामनाएं
सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तं भवेदिदम।
विबुद्धे त्वयि बुध्येत जगत सर्वं चराचरम।
शुभ देवशयनी एकादशी
विष्णु की माया बन जाऊं,
कलयुग की अनुपम कहानी बन जाऊं,
मेरे भगवान की कृपा हो जाए तो
मैं भी अर्जुन की तरह बन जाऊं।।
दीनबन्धु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे
अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे
जय जगदीश, शुभ देवशयनी एकादशी
भगवान विष्णु के चरणों में शीश झुकाने दो
आई है देवशयनी एकादशी मेरे भगवान का दिन
रामा-रामा रटने दो
देवशयनी एकादशी की शुभकामनाएं
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