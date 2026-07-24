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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDevshayani Ekadashi 2026 Wishes: साल की सबसे बड़ी देवशयनी एकादशी पर प्रियजनों को भेजें ये खास संदेश, करें मंगलकामनाएं

Devshayani Ekadashi 2026 Wishes: साल की सबसे बड़ी देवशयनी एकादशी पर प्रियजनों को भेजें ये खास संदेश, करें मंगलकामनाएं

Happy Devshayani Ekadashi 2026 Wishes Messages in Hindi: देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को है. ऐसे में श्रीकृष्ण और विष्णु जी के भक्तों को ये भक्तिमय संदेश भेजकर शुभकामनाें दे सकते हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 24 Jul 2026 04:52 PM (IST)
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Devshayani Ekadashi 2026 Wishes: देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है. पद्म पुराण, भविष्य पुराण और वैष्णव परंपरा के अनुसार इस तिथि से चातुर्मास का आरंभ होता है और भगवान श्रीहरि योगनिद्रा में प्रवेश करते हैं. इस शुभ अवसर पर श्रद्धालु व्रत, पूजा, जप और दान-पुण्य कर सुख-समृद्धि  की कामना करते हैं.

अगर आप अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों को देवशयनी एकादशी की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो श्रीहरि के भक्तिमय संदेश अपनों को भेजकर पावन पर्व की मंगलकामनाएं करें.

दीनबन्धु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे
अपने हाथ उठा‌ओ, द्वार पड़ा तेरे
जय जगदीश, शुभ देवशयनी एकादशी
Devshayani Ekadashi 2026 Wishes: साल की सबसे बड़ी देवशयनी एकादशी पर प्रियजनों को भेजें ये खास संदेश, करें मंगलकामनाएं

ताल बजे और बजे मृदंगा,
बजे श्री हरि की वीणा,
करें भगवान विष्णु की जय-जयकार
आषाढ़ एकादशी पर करें उनका गुणगान।
देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।
Devshayani Ekadashi 2026 Wishes: साल की सबसे बड़ी देवशयनी एकादशी पर प्रियजनों को भेजें ये खास संदेश, करें मंगलकामनाएं

ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नम:
इस देवशयनी एकादशी के व्रत से
भगवान विष्णु की कृपा से आपको
वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति हो
देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।
Devshayani Ekadashi 2026 Wishes: साल की सबसे बड़ी देवशयनी एकादशी पर प्रियजनों को भेजें ये खास संदेश, करें मंगलकामनाएं

श्री हरी भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की कृपा से
आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो और
आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहें।
देवशयनी एकादशी की शुभकामनाएं
Devshayani Ekadashi 2026 Wishes: साल की सबसे बड़ी देवशयनी एकादशी पर प्रियजनों को भेजें ये खास संदेश, करें मंगलकामनाएं

सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तं भवेदिदम। 
विबुद्धे त्वयि बुध्येत जगत सर्वं चराचरम।
शुभ देवशयनी एकादशी
Devshayani Ekadashi 2026 Wishes: साल की सबसे बड़ी देवशयनी एकादशी पर प्रियजनों को भेजें ये खास संदेश, करें मंगलकामनाएं

विष्णु की माया बन जाऊं,
कलयुग की अनुपम कहानी बन जाऊं,
मेरे भगवान की कृपा हो जाए तो
मैं भी अर्जुन की तरह बन जाऊं।।
Devshayani Ekadashi 2026 Wishes: साल की सबसे बड़ी देवशयनी एकादशी पर प्रियजनों को भेजें ये खास संदेश, करें मंगलकामनाएं

दीनबन्धु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे
अपने हाथ उठा‌ओ, द्वार पड़ा तेरे
जय जगदीश, शुभ देवशयनी एकादशी
Devshayani Ekadashi 2026 Wishes: साल की सबसे बड़ी देवशयनी एकादशी पर प्रियजनों को भेजें ये खास संदेश, करें मंगलकामनाएं

भगवान विष्णु के चरणों में शीश झुकाने दो
आई है देवशयनी एकादशी मेरे भगवान का दिन
रामा-रामा रटने दो
देवशयनी एकादशी की शुभकामनाएं
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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 24 Jul 2026 04:52 PM (IST)
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Vishnu Ji Ekadashi 2026 Devshayani Ekadashi 2026 Devshayani Ekadashi Wishes
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