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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 25 July 2026: देवशयनी एकादशी पर सुबह 7.21 से पूजा मुहूर्त, देखें शुभ योग और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 25 July 2026: देवशयनी एकादशी पर सुबह 7.21 से पूजा मुहूर्त, देखें शुभ योग और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 25 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 24 Jul 2026 05:24 PM (IST)
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Hindi Panchang, 25 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी और शनिवार है. इस दिन से चातुर्मास शुरू हो जाते हैं और विष्णु जी पाताल लोक में योगनिद्रा में रहते हैं. देवशयनी एकादशी जप, तप, स्नान-दान के लिए साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है.

आज का व्रत - देवशयनी एकादशी पर व्रत करने वालों को श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है. इस दिन से सत्यनारायण पूजन,  तुलसी पूजन, विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद्भागवत श्रवण करना चाहिए.

25 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 25 July 2026)

  • तिथि - एकादशी (24 जुलाई 2026, सुबह 9.12 - 25 जुलाई 2026, सुबह 11.34)
  • वार- शनिवार
  • नक्षत्र- ज्येष्ठ
  • योग- ब्रह्म योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- शाम 4.20
  • चंद्रोस्त- सुबह 2.17, 26 जुलाई
  • चंद्र राशि- वृश्चिक

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.21 - सुबह 9.03
  • शाम का चौघड़िया - शाम 7.17 - रात 8.34

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 9.03 - सुबह 10.45
  • यमगण्ड काल- दोपहर 2.10 - दोपहर 3.52
  • गुलिक काल - सुबह 5.38 - सुबह 7.21
  • भद्रा काल - सुबह 5.28 - सुबह 11.34

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 25 July 2026)

  • सूर्य- कर्क
  • चंद्रमा - वृश्चिक
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

25 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष (Aries)

पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें और आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें. नौकरी में बॉस से तालमेल बनाए रखें तथा सेहत के प्रति सतर्क रहें.

वृषभ (Taurus)

ब्रह्म योग से बिजनेस में नई डील और करियर में सफलता के योग हैं. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा.

मिथुन (Gemini)

अनुभवी लोगों की सलाह से व्यापार में लाभ मिलेगा और नए संपर्क बनेंगे. काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें.

कर्क (Cancer)

रुका हुआ धन मिलने के योग हैं और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा.

सिंह (Leo)

नए निवेश और जोखिम भरे फैसलों से बचें. ऑफिस की गोपनीय बातें किसी से साझा न करें.

कन्या (Virgo)

दोपहर बाद धन लाभ और रुके कार्य पूरे होने के संकेत हैं. करियर में नए अवसर मिलेंगे तथा रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

तुला (Libra)

अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और फिलहाल नया निवेश टालें. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

वृश्चिक (Scorpio)

आत्मविश्वास के साथ किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी. कारोबार में नई योजना लाभ दे सकती है और धार्मिक यात्रा के योग हैं.

धनु (Sagittarius)

नए लोगों पर जल्द भरोसा न करें और विवादों से दूर रहें. कार्यस्थल पर संयम रखें तथा रिश्तों में पुरानी बातों को न उछालें.

मकर (Capricorn)

ब्रह्म योग से मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आय में वृद्धि के योग हैं. परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों में सहयोग मिलेगा.

कुंभ (Aquarius)

खर्चों पर नियंत्रण रखें और ईमानदारी से कार्य करें. नौकरी और पढ़ाई में नई स्किल सीखना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.

मीन (Pisces)

धन लाभ के साथ निवेश के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. परिवार और कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा तथा धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

आज का उपाय

गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें. मान्यता है इससे विष्णु जी का आशीर्वाद न सिर्फ साधक बल्कि उसके पितरों को भी मिलता है.

आज का लकी कलर

पीला, नीला

(FAQ)

Q.1 25 जुलाई 2026 देवशयनी एकादशी पर किन राशियों का भाग्य चमकेगा?
उत्तर: वृषभ, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वालों को ब्रह्म योग के प्रभाव से धन लाभ, करियर में सफलता और व्यापार में प्रगति के योग हैं.

Q.2. देवशयनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?
उत्तर: अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक और लाभ-अमृत चौघड़िया दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक शुभ माना गया है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 24 Jul 2026 05:24 PM (IST)
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