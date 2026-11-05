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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRama Ekadashi 2026 Parana: आज व्रत, कल धनतेरस पर पारण, क्या सुबह व्रत खोलकर शाम को लक्ष्मी-कुबेर पूजा कर सकते हैं?

Rama Ekadashi 2026 Parana: आज व्रत, कल धनतेरस पर पारण, क्या सुबह व्रत खोलकर शाम को लक्ष्मी-कुबेर पूजा कर सकते हैं?

Rama Ekadashi 2026 Parana: रमा एकादशी का पारण 6 नवंबर को होगा. क्या सुबह व्रत खोलकर शाम को धनतेरस की लक्ष्मी-कुबेर पूजा कर सकते हैं? जानें पारण का समय और प्रदोष व्रत का नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 05 Nov 2026 11:33 AM (IST)
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Rama Ekadashi 2026: आज रमा एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु कल 6 नवंबर को सुबह पारण करके शाम को धनतेरस की लक्ष्मी-कुबेर पूजा कर सकते हैं. एकादशी के पारण और धनतेरस पूजन का समय अलग है.

नई दिल्ली के लिए पंचांग के अनुसार पारण सुबह 6:37 से 8:48 बजे तक और धनतेरस पूजा शाम 6:02 से 7:57 बजे तक है. इसलिए शाम की पूजा के इंतजार में एकादशी का पारण रोकने की जरूरत नहीं है.

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सुबह द्वादशी, शाम को त्रयोदशी में होगी पूजा

इस बार दोनों अनुष्ठान एक तारीख पर होने की वजह तिथियों का क्रम है. 6 नवंबर की सुबह द्वादशी रहेगी, जो सुबह 10:30 बजे समाप्त होगी. इसके बाद त्रयोदशी शुरू होगी और अगले दिन 7 नवंबर को सुबह 10:47 बजे तक रहेगी. इस तरह सुबह एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में होगा और शाम को धनतेरस की पूजा त्रयोदशी में की जाएगी. दोनों के समय में टकराव नहीं है.

धनतेरस की पूजा के लिए शाम तक भूखे रहना जरूरी है?

केवल धनतेरस की लक्ष्मी-कुबेर पूजा करने के लिए एकादशी का उपवास शाम तक बढ़ाना जरूरी नहीं है. धनतेरस पूजन के लिए पंचांग प्रदोषकाल में स्थिर लग्न को महत्व देता है. नई दिल्ली में शाम 6:02 से 7:57 बजे का मुहूर्त इसी आधार पर दिया गया है. सुबह पारण के बाद शाम को निर्धारित समय पर पूजन किया जा सकता है. हालांकि, परिवार में किसी अलग व्रत का संकल्प या विशेष परंपरा हो तो उसके नियम भी ध्यान में रखें.

प्रदोष व्रत भी रखा है तो पारण कैसे करें?

एकादशी के साथ अगले दिन प्रदोष व्रत रखने वालों की स्थिति अलग है. लगातार दोनों व्रत करने के संबंध में पंचांग सुबह निर्धारित समय पर केवल जल से एकादशी का सांकेतिक पारण करके प्रदोष व्रत जारी रखने का सुझाव देता है. इसे हर धनतेरस पूजन करने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य नियम न समझें. यह व्यवस्था दोनों व्रतों का संकल्प लेने वालों के लिए है.

आज तिथि समाप्त होने पर न खोलें व्रत

5 नवंबर को एकादशी तिथि सुबह 10:35 बजे समाप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि उसी समय व्रत खोल दिया जाए. रमा एकादशी का पारण अगले दिन निर्धारित समय पर करना है. ऊपर दिए गए समय नई दिल्ली के हैं; दूसरे शहरों के श्रद्धालु स्थानीय पंचांग और अपनी संप्रदायगत परंपरा के अनुसार पारण का समय देखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 05 Nov 2026 11:33 AM (IST)
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Ekadashi 2026 Rama Ekadashi 2026
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