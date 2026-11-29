Nimbu Mirchi Tradition: भारतीय घरों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मुख्य दरवाजे पर एक नींबू और सात हरी मिर्च लटकाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. आम बोलचाल में लोग इसे बुरी नजर से बचने या नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने का उपाय मानते हैं.

भारतीय लोक और पौराणिक मान्यताओं में इसके पीछे धन की देवी मां लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी (ज्येष्ठा) से जुड़ी एक विशिष्ट कथा प्रचलित है.

समुद्र मंथन और अलक्ष्मी के प्राकट्य की मान्यता

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तो उससे कई दिव्य रत्न और शक्तियां प्रकट हुई थीं. धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि मां लक्ष्मी से पहले समुद्र से अलक्ष्मी प्रकट हुई थीं. उम्र में बड़ी होने के कारण उन्हें 'ज्येष्ठा' भी कहा जाता है.

मान्यताओं के अनुसार, जहां मां लक्ष्मी को धन, वैभव, सौभाग्य और समृद्धि की देवी माना जाता है, वहीं अलक्ष्मी को दरिद्रता, दुर्भाग्य, कलह और अशांति का प्रतीक माना गया है. दोनों देवियों का स्वभाव और पसंद एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत मानी जाती हैं.

दरवाजे पर 1 नींबू और 7 मिर्च लटकाने का कारण

लोक मान्यताओं के अनुसार, मां लक्ष्मी को मीठा और सात्विक भोजन प्रिय है, जबकि अलक्ष्मी को खट्टा, तीखा और कड़वा भोजन पसंद माना जाता है.

इसी मान्यता के आधार पर यह परंपरा शुरू हुई कि घर या दुकान के मुख्य द्वार पर 1 नींबू (खट्टा) और 7 हरी मिर्च (तीखा) एक साथ लटकाई जाएं. धार्मिक विश्वास है कि जब अलक्ष्मी द्वार पर आती हैं, तो वे बाहर लटके नींबू और मिर्च से ही तृप्त होकर वापस लौट जाती हैं और घर के भीतर प्रवेश नहीं करतीं. इससे घर में दरिद्रता और नकारात्मकता नहीं आती.

स्वच्छता और पारिवारिक शांति से जुड़ा है असली संदेश

धार्मिक विद्वानों और मान्यताओं के अनुसार, केवल दरवाजे पर नींबू-मिर्च लटका देना ही सुख-समृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है. इस परंपरा के पीछे एक व्यावहारिक और सामाजिक संदेश भी छिपा है:

स्वच्छता: मान्यता है कि मां लक्ष्मी का वास उन्हीं घरों में होता है, जहां साफ-सफाई और व्यवस्था रहती है. गंदगी और अव्यवस्था वाले स्थानों पर अलक्ष्मी का प्रभाव माना जाता है.

मान्यता है कि मां लक्ष्मी का वास उन्हीं घरों में होता है, जहां साफ-सफाई और व्यवस्था रहती है. गंदगी और अव्यवस्था वाले स्थानों पर अलक्ष्मी का प्रभाव माना जाता है. सद्भाव: जिन परिवारों में प्रेम, शांति और आपसी सम्मान होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. इसके विपरीत, लगातार कलह और ईर्ष्या को दुर्भाग्य का कारण माना गया है.

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