हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMuharram 2026: चांद नजर आया, आज मुहर्रम से नए इस्लामी साल 1448 हिजरी शुरू

Muharram 2026: चांद नजर आया, आज मुहर्रम से नए इस्लामी साल 1448 हिजरी शुरू

Muharram 2026 Date: इस्लामी कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम 1448 हिजरी का आगाज 17 जून 2026 से होगा. चांद नजर आने के बाद के बाद मुहर्रम का महीना शुरु हुआ. आशूरा 26 जून को मनाया जाएगा.

Reported By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 16 Jun 2026 09:25 PM (IST)
Preferred Sources

Muharram 2026 Date: माहे मुहर्रम का चांद मंगलवार को जिले में देखा गया. शहर काजी मुफ्ती मुहम्मद अजहर शम्सी ने ऐलान किया कि बुधवार 17 जून को माहे मुहर्रम की पहली तारीख है. मुहर्रम की दसवीं तारीख (यौमे आशूरा) शुक्रवार 26 जून को है.

मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी वर्ष का पहला महीना है. चांद के साथ ही 1448 का आगाज हो गया. इसी के साथ पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु व उनके साथियों द्वारा दी गई अजीम कुर्बानी की याद ताजा हो गई है. 

उलमा किराम ने सभी के लिए दुआ की है कि नया इस्लामी साल सभी की जिंदगी में खैर व बरकत लाए. मुसलमानों से अपील भी की है कि खूब अल्लाह की इबादत करें. रोजा रखें. हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु व शुहदाए कर्बला की याद में कुरआन ख्वानी, फातिहा ख्वानी व दुआ ख्वानी करें. अमन ओ अमान कायम रखें.

मुहर्रम का चांद दिखा

हाफिज रहमत अली निजामी व कारी मुहम्मद अनस नक्शबंदी ने बताया कि मुहर्रम की पहली तारीख को मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई. मुहर्रम की दसवीं तारीख को यजीद नाम के एक जालिम बादशाह ने पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु व उनके साथियों को कर्बला के मैदान में शहीद कर दिया था. प्रमुख मस्जिदों व घरों में ‘जिक्रे शुहदाए कर्बला’ महफिल/मजलिस पहली मुहर्रम से शुरु होगी. जिसका सिलसिला दसवीं मुहर्रम तक जारी रहेगा.

मुहर्रम का चांद होते ही इशा की नमाज के बाद मुस्लिम बाहुल्य मोहल्लों में चहल पहल बढ़ गई. फातिहा ख्वानी हुई. लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को नये इस्लामी साल की मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं. 

निकलेगा शाही जुलूस

मियां बाजार स्थित इमामबाड़ा इस्टेट से 5, 9 व 10 मुहर्रम को रवायती शाही जुलूस निकलेगा. यहां पर मेला लगेगा. शहर के विभिन्न मोहल्लों से चौथी से दसवीं मुहर्रम तक रात-दिन जुलूसों का सिलसिला जारी होगा. शहर में ताजिया बनाने के काम में तेजी आ गई है.

Rashifal 17 June 2026: मकर की लव लाइफ में आएगा नया मोड़, वृषभ की किस्मत का चमकेगा सितारा, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 16 Jun 2026 09:25 PM (IST)
Tags :
Islamic New Year Ashura Islamic Festival Muharram 2026 Muharram 2026 Date
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Muharram 2026: चांद नजर आया, आज मुहर्रम से नए इस्लामी साल 1448 हिजरी शुरू
चांद नजर आया, आज मुहर्रम से नए इस्लामी साल 1448 हिजरी शुरू
धर्म
Astrology: करियर और व्यापार में सफलता चाहते हैं? बुधवार को करें ये आसान उपाय
करियर और व्यापार में सफलता चाहते हैं? बुधवार को करें ये आसान उपाय
धर्म
Rashifal 17 June 2026: मकर की लव लाइफ में आएगा नया मोड़, वृषभ की किस्मत का चमकेगा सितारा, मेष से मीन तक राशिफल देखें
मकर की लव लाइफ में आएगा नया मोड़, वृषभ की किस्मत का चमकेगा सितारा, मेष से मीन तक राशिफल देखें
धर्म
Kal Ka Rashifal 17 June 2026: कर्क को पुराने मित्र से बिजनेस में होगा बंपर फायदा, वृषभ-मीन वाले पारिवारिक मामले में रहें सतर्क
कल का राशिफल (17 जून 2026): कर्क को पुराने मित्र से बिजनेस में होगा बंपर फायदा, वृषभ-मीन वाले पारिवारिक मामले में रहें सतर्क
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: सांसद गायब, बगावत की आहट! उद्धव ठाकरे का किला ढह रहा है?
UP Election 2027 | Mahadangal: फिर 'हिंदू-मुसलमान' ,2027 के लिए क्या यही है विपक्ष का फॉर्मूला?
2026 Toyota Hilux: भारत में सबसे दमदार Pickup बनने आ रही है? #toyota #hilux #autolive2026 Toyota Hilux: भारत में सबसे दमदार Pickup बनने आ रही है? #toyota #hilux #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले
ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले
दिल्ली NCR
NCR के क्षेत्रीय दायरे में कोई बदलाव होगा या नहीं? बैठक के बाद CM सैनी ने साफ की तस्वीर
NCR के क्षेत्रीय दायरे में कोई बदलाव होगा या नहीं? बैठक के बाद CM सैनी ने साफ की तस्वीर
क्रिकेट
टेस्ट में कमाल के बाद इंग्लैंड में चमके मानव सुथार, टीम की बचाई लाज; गेंद और बल्ले से लूटी महफिल
टेस्ट में कमाल के बाद इंग्लैंड में चमके मानव सुथार, टीम की बचाई लाज; गेंद और बल्ले से लूटी महफिल
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
विश्व
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है यह डील?
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है डील?
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
जनरल नॉलेज
भारत के लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं या चीन के नागरिक? आंकड़ों से समझ लें पूरा हिसाब
भारत के लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं या चीन के नागरिक? आंकड़ों से समझ लें पूरा हिसाब
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget