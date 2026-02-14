हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKashi Vishwanath: बाबा काशी विश्वनाथ की हल्दी रस्म का VIDEO वायरल, महाशिवरात्रि पर बनेंगे दूल्हा

Kashi Vishwanath: बाबा काशी विश्वनाथ की हल्दी रस्म का VIDEO वायरल, महाशिवरात्रि पर बनेंगे दूल्हा

Kashi Vishwanath: 15 फरवरी को महाशिवरात्रि से पहले बाबा विश्वनाथ की हल्दी रस्म निभाई गई. मंदिर में शिवरात्रि को लेकर भक्तों का उत्साह देखने लायक है. हल्दी रस्म का वीडियो वायरल हो रहा है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 14 Feb 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

Kashi Vishwanath Mahashivratri 2026: महादेव की नगरी काशी महाशिवरात्रि त्योहार के लिए सज चुकी है. बाबा विश्वनाथ के मंदिर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. जिस तरह विवाह से पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है. उसी तरह बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में हल्दी रस्स निभाई गई. 

महाशिवरात्रि से पहले बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की अचल प्रतिमा पर हल्दी लगाई गई. इस दौरान कई श्रद्धालु मौजूद थे. महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर हल्दी रस्म निभाई. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raj Vaibhav Singh | Banaras (@vlogsofvaranasi)

हल्दी के रंग में रंगे बाबा विश्वनाथ 

डमरुओं की थाप, शंखनाद और “हर-हर महादेव” के जयकारे के बीच बाबा भोलेनाथ को जब शगुन की हल्दी लगाई गई. तो पूरी नगरी शिवमय हो उठी.

महाशिवरात्रि पर 26 घंटे खुले रहेंगे काशी विश्वनाथ के कपाट

  • बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में शिवभक्तों का सबसे बड़ा दिन महाशिवरात्रि है, जिसका इंतजार भक्त पूरे साल करते हैं.
  • इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को है. 15 फरवरी की सुबह 4 बजे, मंगला आरती के बाद बाबा के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे.
  • इस दिन भक्त झांकी, शिव बारात के दर्शन, जलार्पण कर पाएंगे. 
  • बाबा के कपाट अगले दिन 16 फरवरी की सुबह 6 बजे तक खुले रहेंगे. श्रद्धालु झांकी दर्शन के साथ बाबा विश्वनाथ को जलार्पण कर सकेंगे.

27 फरवरी को होगा मां पार्वती का गौना

15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा. इसके बाद 27 फरवरी को बाबा विश्वनाथ की अचल प्रतिमा महंत आवास से बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक मां गौरा के गौना को लेकर भेजी जाएगी. 

महाशिवरात्रि: शिव और शक्ति के मिलन की दिव्य कथा, जानिए कैसे हुए शिव-पार्वती का मिलन?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 14 Feb 2026 01:12 PM (IST)
Kashi Vishwanath VARANASI KASHI Mahashivratri 2026
