Ganga Dussehra 2026: हिंदू धर्म में गंगा दशहरा (Ganga Dussehra) को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी पर्व माना जाता है. मान्यता है कि इसी शुभ दिन मां गंगा स्वर्ग लोक से धरती पर अवतरित हुई थीं. पंचांग के अनुसार अनुसार इस वर्ष यह पावन पर्व 25 मई 2026 को मनाया जाएगा.

इस 2026 में गंगा दशहरा का त्योहार पुरुषोत्तम मास में होने के कारण इनके फल कई गुना वृद्धि हुई है क्योंकि मलमास यानी पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ तथा दान पुण्य करने का शुभ दिन माना जाता है.

अधिकमास में गंगा दशहरा का महत्व बढ़ा

धार्मिक विश्वासों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजा-पाठ करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है. विशेष रूप से यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार सरल उपाय अपनाए, तो जीवन की बाधाएं कम होती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

इस शुभ पर्व पर गंगा माता का ध्यान करते हुए स्नान, दान और पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है. सही विधि और श्रद्धा के साथ किए गए राशि-आधारित उपाय जीवन में नई दिशा और शुभ परिणाम प्रदान कर सकते हैं.

दशमी तिथि कब से कब तक

दशमी तिथि का आरंभ 25 मई 2026 दिन सोमवार 08:07 सुबह से

दशमी तिथि की समाप्ति 26 मई 2026 08:02 सुबह दिन मंगलवार

गंगा दशहरा के दिन पवित्र स्नान, दान और आध्यात्मिक शुद्धि का पर्व माना जाता है. इस दिन राशि अनुसार छोटे-छोटे उपाय करने से जीवन में शांति, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

गंगा दशहरा राशि अनुसार दान