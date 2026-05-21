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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGanga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर राशि के अनुसार दान से मिलेगा 10 गुना फल! इन 10 चीजों को करें शामिल

Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर राशि के अनुसार दान से मिलेगा 10 गुना फल! इन 10 चीजों को करें शामिल

Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा 25 मई 2026 को है. इस दिन गंगा स्नान के अलावा 10 चीजों का दान का विशेष महत्व है, राशि अनुसार दान दोगुना फल प्रदान करता है. तमाम मुश्किलों से मुक्ति मिल सकती है.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 21 May 2026 08:08 AM (IST)
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Ganga Dussehra 2026: हिंदू धर्म में गंगा दशहरा (Ganga Dussehra) को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी पर्व माना जाता है. मान्यता है कि इसी शुभ दिन मां गंगा स्वर्ग लोक से धरती पर अवतरित हुई थीं. पंचांग के अनुसार अनुसार इस वर्ष यह पावन पर्व 25 मई 2026 को मनाया जाएगा.

इस 2026 में गंगा दशहरा का त्योहार पुरुषोत्तम मास में होने के कारण इनके फल कई गुना वृद्धि हुई है क्योंकि मलमास यानी पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ तथा दान पुण्य करने का शुभ दिन माना जाता है.

अधिकमास में गंगा दशहरा का महत्व बढ़ा 

धार्मिक विश्वासों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजा-पाठ करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है. विशेष रूप से यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार सरल उपाय अपनाए, तो जीवन की बाधाएं कम होती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

इस शुभ पर्व पर गंगा माता का ध्यान करते हुए स्नान, दान और पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है. सही विधि और श्रद्धा के साथ किए गए राशि-आधारित उपाय जीवन में नई दिशा और शुभ परिणाम प्रदान कर सकते हैं.

दशमी तिथि कब से कब तक

  • दशमी तिथि का आरंभ 25 मई 2026 दिन सोमवार 08:07 सुबह से 
  • दशमी तिथि की समाप्ति 26 मई 2026 08:02 सुबह दिन मंगलवार 

गंगा दशहरा के दिन पवित्र स्नान, दान और आध्यात्मिक शुद्धि का पर्व माना जाता है. इस दिन राशि अनुसार छोटे-छोटे उपाय करने से जीवन में शांति, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

गंगा दशहरा राशि अनुसार दान

  1. मेष राशि: इस दिन गंगा जल में लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें. हनुमान चालीसा का पाठ करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.
  2. वृषभ राशि: सफेद वस्त्र पहनकर गंगा स्नान करें और चावल व दूध का दान करें. इससे आर्थिक स्थिरता मिलती है.
  3. मिथुन राशि: हरे मूंग और वस्त्र का दान करें. भगवान विष्णु का ध्यान करने से रुके हुए कार्य बनेंगे.
  4. कर्क राशि: गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें. दूध और चावल का दान मानसिक शांति देता है.
  5. सिंह राशि: तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें और गुड़ का दान करें. मान-सम्मान में वृद्धि होगी.
  6. कन्या राशि: हरे फल और हरी सब्जियों का दान करें. गणेश जी की पूजा करने से बाधाएँ दूर होंगी.
  7. तुला राशि: सफेद मिठाई और वस्त्र दान करें. मां गंगा का ध्यान करने से संबंधों में मधुरता आएगी.
  8. वृश्चिक राशि: गंगा स्नान के बाद हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं. शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी.
  9. धनु राशि: पीले वस्त्र पहनकर केले का दान करें. गुरु पूजा करने से भाग्य मजबूत होगा.
  10. मकर राशि: तिल और काले वस्त्र का दान करें. शिव मंत्रों का जाप लाभकारी रहेगा.
  11. कुंभ राशि: नीले वस्त्र और दान-पुण्य करें. गंगा आरती में शामिल होना शुभ रहेगा.
  12. मीन राशि: पीली दाल और वस्त्र दान करें. भगवान विष्णु की पूजा से मानसिक शांति मिलेगी.

इस प्रकार गंगा दशहरा के दिन राशि अनुसार उपाय करने से जीवन में शुभ फल और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 21 May 2026 08:00 AM (IST)
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Ganga Ji Ganga Dussehra 2026
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