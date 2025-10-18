हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanteras 2025: धनतेरस की शाम 13 दीपों से करें घर को रौशन, जानें कहां-कहां जलाएं

Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम 13 दीपों से करें घर को रौशन, जानें कहां-कहां जलाएं

Dhanteras 2025 Diya: धनतेरस के दिन से ही दीपोत्सव की शुरुआत मानी जाती है. इस दिन खरीदारी करने के साथ ही 13 दीप जलाने का भी महत्व है. जानें किन स्थानों पर जलाएं दीप.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 Oct 2025 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

Dhanteras 2025 Diya: कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी यानी आज 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का दिन से दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है और इसे दीपोत्सव का पहला पर्व माना जाता है. धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा के साथ ही दीपदान का भी विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है. ऐसी मान्यता है कि, धनतेरस की शाम यदि 13 दीपक जलाए जाएं, तो इससे घर में दरिद्रता का नाश होता है, धन की वृद्धि होती है और पूरे साल सुख-समृद्धि बनी रहती है.

धनतेरस पर दीप जलाने का महत्व

धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस की रात्रि यमराज की प्रसन्नता और देवी लक्ष्मी के आगमन का संकेत देती है. इसलिए इस दिन प्रदोषकाल में देवी लक्ष्मी और धन्वंतरि की पूजा की जाती है और रात्रि में मृत्यु के देवता यमराज के नाम दीप जलाया जाता है, जिसे यम दीप कहते हैं. धनतेरस पर यम दीप जलाने के साथ ही  13 दीप जलाने की परंपरा है. ये 13 दीप पाप, भय और रोग का नाश करते हैं और 13 प्रकार के सुख प्रदान करते हैं. आइए जानते हैं कहां-कहां जलाएं ये 13 दीप.

कहां-कहां जलाएं ये 13 दीपक

मुख्य द्वार पर- आज घी के दो दीप घर के मुख्य द्वार पर जलाएं.

तुलसी के पास- एक दीपक तुलसी के पास जलाएं. इससे घर में स्वास्थ्य और शांति आती है.

रसोई में- एक दीप मां अन्नपूर्णा के नाम रसोईघर में जलाएं, ताकि अन्न और समृद्धि कभी न घटे.

घर के मंदिर में- एक दीपक लक्ष्मी-गणेश के आगे जलाएं, जिससे घर में स्थायी धन का आगमन होता है.

तिजोरी या धन रखने के स्थान पर- एक दीपक जलाकर मां लक्ष्मी से निवेदन करें कि धन में वृद्धि और स्थिरता बनी रहे.

आंगन या छत पर- एक दीपक जलाकर दिशाओं की रक्षा के लिए अर्पित करें.

पानी के पास- एक दीपक जल वाले स्थान के पास जलाएं जिससे रोग-दोष और नकारात्मकता दूर रहे.

बाथरूम- धनतरेस के दिन एक दीप बाथरूम के पास जलाने से घर में स्वच्छता और स्वास्थ्य की शक्ति बनी रहती है.

यम दीपदान के रूप में- एक दीप घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाएं. यह यमराज को समर्पित होता है.

चौराहे में- एक दीपक घर के पास किसी चौराहे में जलाएं. यदि चौराहे पर जलाना संभव न हो तो पीपल वृक्ष के नीचे भी जला सकते हैं.

बालकनी या खिड़की में- एक दीप बाहर की ओर रखें, यह समृद्धि का मार्ग खोलता है.

पूरे घर की दिशा में- एक दीप जलाकर पूरे परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें.

कूड़े के पास- जब घर के सभी सदस्य घर पर आ जाए तो एक दीप दूर कूड़े के पास जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 18 Oct 2025 02:47 PM (IST)
Deepdan Dhantrayodashi Dhanteras 2025 Dhanteras 2025 Shopping Dhanteras 2025 Diya
