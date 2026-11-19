Aaj Ka Makar Rashifal 19 November 2026: आज गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे यानी धन, कुटुंब और वाणी के भाव में संचार करेंगे. द्वितीय भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपकी वाणी में विशेष मिठास और विनम्रता लेकर आएगी, जिसके दम पर आप आर्थिक और व्यावसायिक मोर्चे पर लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे.

हालांकि, मध्य रात्रि 12:50 बजे तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा, इसलिए लेन-देन के मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा.

दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा, व्याघात और हर्षण जैसे शुभ योग आपके लिए उन्नति के नए अवसर लेकर आ रहे हैं. आज आपकी कार्यकुशलता और सामाजिक मेलजोल आपको लाभ के कई बेहतरीन मौके दिला सकते हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 19 November 2026)

दिनांक: 19 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ

नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और हर्षण योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे; रात्रि 12:50 तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Garment Contracts & Business Expansion)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक साबित होने वाला है. व्याघात और हर्षण योग के शुभ प्रभाव से आपकी मृदुभाषी और विनम्र कार्यशैली आपको विशेष रूप से गारमेंट या टेक्सटाइल से जुड़ा कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में सफल रहेगी. कारोबार में अच्छा मुनाफा होने से मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने मौजूदा व्यापार के साथ-साथ किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने पर भी गंभीरता से विचार कर सकते हैं.

आज समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ समय बिताना और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना आपके व्यक्तित्व और व्यावसायिक साख में और अधिक निखार लाएगा.

करियर और नौकरी (Promotion News & Overtime)

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर काम के अधिक दबाव के चलते ओवरटाइम करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे. हालांकि, आपकी यह मेहनत रंग भी लाएगी खासतौर पर कामकाजी महिलाओं (वर्किंग वुमन) को प्रमोशन या इंक्रीमेंट की खुशखबरी मिल सकती है, जिसे वे अपने सहकर्मियों (स्टाफ) के साथ साझा करेंगी.

ऑफिस में बॉस और सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Auspicious Family Plans)

पारिवारिक जीवन में खुशहाली और उत्साह का माहौल रहेगा. काम की व्यस्तता के बावजूद परिवार के साथ किसी मांगलिक या शुभ कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बन सकती है, जिससे आपसी रिश्तों में ताजगी आएगी. अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें ताकि थकान हावी न हो.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 5

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

ग्रहण दोष और विष दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करने तथा आर्थिक उन्नति के लिए आज सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और केले के वृक्ष का पूजन करें. केले की जड़ में हल्दी मिला जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें तथा किसी मंदिर या जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या गुड़ का दान करने से आपके व्यापार और नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

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