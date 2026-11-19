Aaj Ka Vrishchik Rashifal 19 November 2026: आज गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे यानी सुख, माता और वाहन के भाव में संचार करेंगे. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आई है, क्योंकि इसके प्रभाव से सरकार या प्रशासन से जुड़े किसी उच्च पद या बड़ी जिम्मेदारी की प्राप्ति होते-होते रह सकती है.

वहीं, मध्य रात्रि 12:50 बजे तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा, जो मन में थोड़ी अस्थिरता पैदा कर सकता है.

हालांकि, दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा, व्याघात और हर्षण जैसे शुभ योग आपको सही समय पर संभलने और स्थितियों को अपने पक्ष में करने की ताकत देंगे. आज आपको आलस्य का त्याग कर पूरी सक्रियता और सतर्कता के साथ अपने कार्यों को अंजाम देना होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 19 November 2026)

दिनांक: 19 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ

नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और हर्षण योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे; रात्रि 12:50 तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Document Vigilance & Stay Active)

व्यापारियों को आज किसी भी व्यावसायिक दस्तावेज (डॉक्यूमेंट्स) या एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी बारीकी से जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए. खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को आज बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही न केवल आर्थिक नुकसान करा सकती है, बल्कि आपकी साख और मान-सम्मान को भी ठेस पहुंचा सकती है.

आज हर हाल में आलस्य से दूर रहें. याद रखें कि आलस्य तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देता है, जबकि आपकी सक्रियता और फुर्ती कठिन से कठिन रास्ते को भी आसान बना सकती है.

करियर और नौकरी (Focus at Work & Financial Accuracy)

नौकरीपेशा लोगों को आज किसी घरेलू समस्या के कारण ऑफिस में मानसिक भटकाव महसूस हो सकता है. कोशिश करें कि घर की बातें घर तक ही सीमित रहें और उनका असर आपके प्रोफेशनल काम पर न पड़े.

इसके अलावा, जो लोग अकाउंट्स, फाइनेंस या पैसे के लेन-देन से जुड़े कार्य संभालते हैं, उन्हें आज हिसाब-किताब करते समय अतिरिक्त एकाग्रता रखनी होगी, क्योंकि छोटी सी चूक से बड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Joy & Nerve Care)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन बेहद सुखद रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और घर में नजदीकी रिश्तेदारों के आगमन से चहल-पहल और खुशियों का माहौल रहेगा.

सेहत के लिहाज से चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण खिलाड़ियों (स्टूडेंट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन) को नसों में दर्द या खिंचाव जैसी परेशानी हो सकती है. फिट रहने के लिए अपनी दिनचर्या में योग और हल्के व्यायाम को जरूर शामिल करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 9

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

ग्रहण दोष और विष दोष के अशुभ प्रभाव से बचने तथा मानसिक शांति के लिए आज सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें. केले के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, चने की दाल या गुड़ का दान करें, इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

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