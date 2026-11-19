Aaj Ka Kumbh Rashifal 19 November 2026: आज गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम (लग्न) भाव में संचार करेंगे. लग्न भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपकी कार्यकुशलता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को निखारने वाली साबित होगी.

हालांकि, मध्य रात्रि 12:50 बजे तक आपकी राशि में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा, इसलिए मन में अनावश्यक बेचैनी या भ्रम को जगह न दें.

दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा, व्याघात और हर्षण जैसे शुभ योग आपके लिए तरक्की के कई बेहतरीन अवसर लेकर आ रहे हैं. आज व्यापारिक सक्रियता और सूझबूझ के दम पर आप आर्थिक और निजी जीवन में शानदार उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 19 November 2026)

दिनांक: 19 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ

नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और हर्षण योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे; रात्रि 12:50 तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Property Deals & Quality Focus)

व्यापारियों के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक रहने वाला है. बाजार में ग्राहकों की बढ़ती चहल-पहल (फुटफॉल) को देखकर आज अधिक मुनाफे की उम्मीद जगेगी. व्याघात और हर्षण योग के शुभ प्रभाव से बाजार में आपकी और आपके डीलर्स की सक्रियता दोनों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी. कारोबार के विस्तार के लिए प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं.

आज किसी खास व्यक्ति या पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे अचानक कोई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होगी. आपको मनचाहा बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, बस इस बात का ख्याल रखें कि अपने माल की गुणवत्ता (क्वालिटी) से कोई समझौता न करें.

करियर और नौकरी (Avoid Office Politics & Senior Support)

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर चल रही अंदरूनी राजनीति (ऑफिस पॉलिटिक्स) थोड़ा परेशान कर सकती है. ऐसे में दूसरों की बातों में उलझने के बजाय अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर केंद्रित रखें.

यदि आप ऑफिस के काम से किसी यात्रा (ऑफिशियल ट्रैवलिंग) पर जा रहे हैं, तो वहां आपको सीनियर्स और अनुभवी लोगों का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Marriage Proposals & Daily Yoga)

निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद खुशनुमा रहेगा. विवाह योग्य युवाओं के लिए कोई बेहतरीन रिश्ता आ सकता है. विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में आपसी प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा, वहीं प्रेम संबंधों में भी रोमांस और नजदीकियां बढ़ेंगी.

सेहत के प्रति सचेत रहने के लिए विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (स्टूडेंट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन) को अपनी दिनचर्या में योग और नियमित व्यायाम को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए.

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 4

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

आपकी राशि में बन रहे ग्रहण दोष और विष दोष की शांति तथा मानसिक स्थिरता के लिए आज सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और केले के वृक्ष का पूजन करें. केले की जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, चने की दाल या गुड़ का दान करें, इससे आपके सभी रुके हुए कार्य सुगम होंगे.

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