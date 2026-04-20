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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपRelationship Tips: झगड़े में पार्टनर से न कहें ये 4 बातें, हमेशा के लिए टूट सकता है आपका रिश्ता

Relationship Tips: झगड़े में पार्टनर से न कहें ये 4 बातें, हमेशा के लिए टूट सकता है आपका रिश्ता

Things Not To Say In Relationship: अक्सर हम इस पर ध्यान देते हैं कि पार्टनर से क्या कहना चाहिए, लेकिन असली बात यह है कि क्या नहीं कहना चाहिए, यह समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 20 Apr 2026 10:11 AM (IST)
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What Not To Say To Your Partner In A Relationship: रिश्ते निभाना जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही संवेदनशील भी होता है. एक सही शब्द जहां रिश्ते को मजबूत बना सकता है, वहीं एक गलत बात सबकुछ बिगाड़ सकती है. अक्सर हम इस पर ध्यान देते हैं कि पार्टनर से क्या कहना चाहिए, लेकिन असली बात यह है कि क्या नहीं कहना चाहिए, यह समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है. जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो लगता है कि वही सबकुछ है, जो हमें समझता है, हमारी हर छोटी-बड़ी बात जानता है और हमें हंसाता है. लेकिन गुस्से या झुंझलाहट में निकले कुछ शब्द रिश्ते की नींव हिला सकते हैं.  रिश्ते कांच की तरह नाजुक होते हैं, जिन्हें संभालकर रखना पड़ता है.

रिश्ते में बड़ी खतरनाक चीज

सबसे पहली और सबसे खतरनाक बात कि "मुझे तुमसे रिश्ता रखने का पछतावा है." चाहे झगड़ा कितना भी बड़ा क्यों न हो, ये शब्द कभी नहीं कहने चाहिए. यह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि पूरे रिश्ते पर सवाल खड़ा कर देती है. एक बार कह देने के बाद इसे वापस लेना लगभग नामुमकिन होता है, और यह दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है. 

रिश्ते पर तंज कसना

दूसरी बात, पार्टनर की आर्थिक स्थिति पर तंज कसना. किसी के पैसे या बैकग्राउंड को लेकर मजाक उड़ाना या ताना मारना बहुत गलत है. पैसे से जुड़ी बातें बहुत पर्सनल होती हैं और किसी की पहचान से जुड़ी होती हैं. ऐसे में इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है.

परिवार या दोस्तों का अपमान

तीसरी बात, पार्टनर के परिवार या दोस्तों का अपमान करना. हो सकता है आपको उनके किसी करीबी से दिक्कत हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें बुरा कहें. एक अनकहा नियम होता है कि अपने लोगों की शिकायत पार्टनर खुद कर सकता है, लेकिन आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं होता.

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कमजोरियों का मजाक उड़ाना

चौथी और बेहद सेंसिटिव बात, पार्टनर की कमजोरियों का मजाक उड़ाना. अगर आपका पार्टनर किसी चीज को लेकर असुरक्षित महसूस करता है, तो उस पर मजाक करना उनके आत्मविश्वास को तोड़ सकता है. यह छोटी बात लग सकती है, लेकिन धीरे-धीरे यही चीज रिश्ते में दूरी पैदा कर देती है.

असल में प्यार का मतलब सिर्फ अच्छे समय में साथ रहना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी एक-दूसरे की इमोशन की कद्र करना है. झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन उन पलों में भी शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है. इसलिए अगली बार जब बहस हो, तो बोलने से पहले एक पल रुककर सोचें. क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो कहे जाने के बाद कभी वापस नहीं लिए जा सकते और उनका असर लंबे समय तक बना रहता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Relationship Tips Relationship Advice Healthy Relationships
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