How To Stop Back Itching Fast At Home: पीठ में खुजली होना काफी परेशान करने वाला हो सकता है, खासकर तब जब खुजली ऐसी जगह हो जहां हाथ आसानी से न पहुंच पाए. कई बार खुजलाने के बाद कुछ सेकंड के लिए आराम मिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुजली फिर शुरू हो जाती है और पहले से ज्यादा तेज महसूस होने लगती है. बार-बार खुजलाने से त्वचा में जलन, लालिमा और सूजन भी हो सकती है. अगर आपकी पीठ में भी खुजली हो रही है और खुजलाने वाला कोई नहीं है, तो कुछ आसान उपायों की मदद से खुजली की तलब को शांत किया जा सकता है.

क्या होता है कारण?

पीठ में खुजली के पीछे कई कारण हो सकते हैं. त्वचा का रूखा होना इसका एक आम कारण है. मौसम में बदलाव, ज्यादा गर्म पानी से नहाना या त्वचा की नमी कम होने पर पीठ में खुजली महसूस हो सकती है. इसके अलावा पसीना, धूल-मिट्टी, किसी साबुन या डिटर्जेंट से एलर्जी, कीड़े के काटने और त्वचा संबंधी समस्याओं के कारण भी खुजली हो सकती है. एक्जिमा और सोरायसिस जैसी कुछ त्वचा संबंधी स्थितियों में भी लंबे समय तक खुजली परेशान कर सकती है.





कैसे करें शांत

अगर पीठ में अचानक खुजली हो रही है, तो सबसे पहले ठंडी सिकाई करके राहत पाई जा सकती है. इसके लिए बर्फ के कुछ टुकड़ों को किसी साफ कपड़े में लपेटें और पीठ के खुजली वाले हिस्से पर हल्के हाथ से लगाएं. ठंडक त्वचा को शांत करने और जलन कम करने में मदद कर सकती है. बर्फ को सीधे त्वचा पर लगाने से बचें.

मॉइश्चराइजर भी फायदेमंद

रूखी त्वचा की वजह से होने वाली खुजली में मॉइश्चराइजर लगाना फायदेमंद हो सकता है. नहाने के बाद त्वचा को पूरी तरह रगड़ने के बजाय हल्के हाथ से सुखाएं और पीठ पर अच्छी तरह मॉइश्चराइजर लगाएं. इससे त्वचा में नमी बनी रहती है और खुजली कम हो सकती है. अगर पीठ तक हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो लंबे हैंडल वाले लोशन एप्लिकेटर की मदद से मॉइश्चराइजर लगाया जा सकता है.

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एलोवेरा जेल का यूज

एलोवेरा जेल भी त्वचा को ठंडक और आराम दे सकता है. आप साफ एलोवेरा जेल की एक पतली परत पीठ पर लगा सकते हैं. इससे खुजली और जलन में कुछ राहत मिल सकती है. इसी तरह कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल भी खुजली वाली त्वचा को ठंडक देने के लिए किया जाता है. इसे लगाने से पहले दिए गए निर्देशों को जरूर पढ़ें. अगर गर्मी और पसीने के कारण पीठ में खुजली हो रही है, तो शरीर को ठंडा रखना जरूरी है. ठंडे या सामान्य तापमान के पानी से नहाएं और पसीना आने के बाद कपड़े बदल लें. बहुत ज्यादा टाइट और सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि इनमें पसीना फंस सकता है और खुजली बढ़ सकती है. ढीले और आरामदायक कपड़े त्वचा को हवा लगने देते हैं.





इन चीजों से भी मिल सकती है राहत

ओटमील बाथ भी खुजली वाली त्वचा को आराम पहुंचा सकता है. नहाने के पानी में कोलॉइडल ओटमील मिलाकर कुछ देर उसमें रहने से त्वचा को राहत मिल सकती है. इसके अलावा, नहाने के लिए बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल न करें. गर्म पानी त्वचा के प्राकृतिक तेल को कम कर सकता है, जिससे रूखापन और खुजली बढ़ सकती है. खुजली होने पर बार-बार नाखूनों से त्वचा को रगड़ना ठीक नहीं है. इससे त्वचा छिल सकती है और का खतरा भी बढ़ सकता है. अगर खुजली की तलब बहुत तेज हो, तो खुजलाने की बजाय ठंडी सिकाई करें या प्रभावित जगह पर हल्के हाथ से थपथपाएं. नाखूनों को छोटा और साफ रखना भी बेहतर होता है. हालांकि, अगर पीठ में लगातार कई दिनों तक खुजली बनी रहे, त्वचा पर दाने, लाल चकत्ते, सूजन या घाव दिखाई दें, तो इसे नजरअंदाज न करें. कुछ मामलों में लगातार खुजली किसी त्वचा संबंधी समस्या या दूसरी स्वास्थ्य स्थिति का संकेत भी हो सकती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.