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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलBack Itching: पीठ की खुजली से हैं परेशान? बिना खुजलाए ऐसे पाएं तुरंत आराम

Back Itching: पीठ की खुजली से हैं परेशान? बिना खुजलाए ऐसे पाएं तुरंत आराम

Back Itch Remedies: पीठ में खुजली के पीछे कई कारण हो सकते हैं. त्वचा का रूखा होना इसका एक आम कारण है. मौसम में बदलाव, त्वचा की नमी कम होने पर पीठ में खुजली महसूस हो सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 11 Sep 2026 02:19 PM (IST)
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How To Stop Back Itching Fast At Home: पीठ में खुजली होना काफी परेशान करने वाला हो सकता है, खासकर तब जब खुजली ऐसी जगह हो जहां हाथ आसानी से न पहुंच पाए. कई बार खुजलाने के बाद कुछ सेकंड के लिए आराम मिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुजली फिर शुरू हो जाती है और पहले से ज्यादा तेज महसूस होने लगती है. बार-बार खुजलाने से त्वचा में जलन, लालिमा और सूजन भी हो सकती है. अगर आपकी पीठ में भी खुजली हो रही है और खुजलाने वाला कोई नहीं है, तो कुछ आसान उपायों की मदद से खुजली की तलब को शांत किया जा सकता है.

क्या होता है कारण?

पीठ में खुजली के पीछे कई कारण हो सकते हैं. त्वचा का रूखा होना इसका एक आम कारण है. मौसम में बदलाव, ज्यादा गर्म पानी से नहाना या त्वचा की नमी कम होने पर पीठ में खुजली महसूस हो सकती है. इसके अलावा पसीना, धूल-मिट्टी, किसी साबुन या डिटर्जेंट से एलर्जी, कीड़े के काटने और त्वचा संबंधी समस्याओं के कारण भी खुजली हो सकती है. एक्जिमा और सोरायसिस जैसी कुछ त्वचा संबंधी स्थितियों में भी लंबे समय तक खुजली परेशान कर सकती है.


Back Itching: पीठ की खुजली से हैं परेशान? बिना खुजलाए ऐसे पाएं तुरंत आराम

कैसे करें शांत

अगर पीठ में अचानक खुजली हो रही है, तो सबसे पहले ठंडी सिकाई करके राहत पाई जा सकती है. इसके लिए बर्फ के कुछ टुकड़ों को किसी साफ कपड़े में लपेटें और पीठ के खुजली वाले हिस्से पर हल्के हाथ से लगाएं. ठंडक त्वचा को शांत करने और जलन कम करने में मदद कर सकती है. बर्फ को सीधे त्वचा पर लगाने से बचें.

मॉइश्चराइजर भी फायदेमंद 

रूखी त्वचा की वजह से होने वाली खुजली में मॉइश्चराइजर लगाना फायदेमंद हो सकता है. नहाने के बाद त्वचा को पूरी तरह रगड़ने के बजाय हल्के हाथ से सुखाएं और पीठ पर अच्छी तरह मॉइश्चराइजर लगाएं. इससे त्वचा में नमी बनी रहती है और खुजली कम हो सकती है. अगर पीठ तक हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो लंबे हैंडल वाले लोशन एप्लिकेटर की मदद से मॉइश्चराइजर लगाया जा सकता है.

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एलोवेरा जेल का यूज

एलोवेरा जेल भी त्वचा को ठंडक और आराम दे सकता है. आप साफ एलोवेरा जेल की एक पतली परत पीठ पर लगा सकते हैं. इससे खुजली और जलन में कुछ राहत मिल सकती है. इसी तरह कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल भी खुजली वाली त्वचा को ठंडक देने के लिए किया जाता है. इसे लगाने से पहले दिए गए निर्देशों को जरूर पढ़ें. अगर गर्मी और पसीने के कारण पीठ में खुजली हो रही है, तो शरीर को ठंडा रखना जरूरी है. ठंडे या सामान्य तापमान के पानी से नहाएं और पसीना आने के बाद कपड़े बदल लें. बहुत ज्यादा टाइट और सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि इनमें पसीना फंस सकता है और खुजली बढ़ सकती है. ढीले और आरामदायक कपड़े त्वचा को हवा लगने देते हैं.


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इन चीजों से भी मिल सकती है राहत

ओटमील बाथ भी खुजली वाली त्वचा को आराम पहुंचा सकता है. नहाने के पानी में कोलॉइडल ओटमील मिलाकर कुछ देर उसमें रहने से त्वचा को राहत मिल सकती है. इसके अलावा, नहाने के लिए बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल न करें. गर्म पानी त्वचा के प्राकृतिक तेल को कम कर सकता है, जिससे रूखापन और खुजली बढ़ सकती है. खुजली होने पर बार-बार नाखूनों से त्वचा को रगड़ना ठीक नहीं है. इससे त्वचा छिल सकती है और  का खतरा भी बढ़ सकता है. अगर खुजली की तलब बहुत तेज हो, तो खुजलाने की बजाय ठंडी सिकाई करें या प्रभावित जगह पर हल्के हाथ से थपथपाएं. नाखूनों को छोटा और साफ रखना भी बेहतर होता है. हालांकि, अगर पीठ में लगातार कई दिनों तक खुजली बनी रहे, त्वचा पर दाने, लाल चकत्ते, सूजन या घाव दिखाई दें, तो इसे नजरअंदाज न करें. कुछ मामलों में लगातार खुजली किसी त्वचा संबंधी समस्या या दूसरी स्वास्थ्य स्थिति का संकेत भी हो सकती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 11 Sep 2026 02:19 PM (IST)
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