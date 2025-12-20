हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सर्दियों में नारियल तेल किस कंटेनर में रखें? कांच या प्लास्टिक, जानिए सही विकल्प

सर्दियों में नारियल तेल किस कंटेनर में रखें? कांच या प्लास्टिक, जानिए सही विकल्प

सर्दियों में नारियल तेल जम जाता है और गलत कंटेनर में रखने से उसकी शुद्धता और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. जानिए नारियल तेल को कांच में रखना क्यों प्लास्टिक से ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 20 Dec 2025 03:27 PM (IST)
Preferred Sources

सर्दियां आते ही नारियल के तेल का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जाता है. सर्दियों में ऐसा कोई घर नहीं होता, जहां लोग नारियल के तेल का इस्तेमाल नहीं करते, चाहे सिर और शरीर पर लगाना हो या खाना बनाने के लिए. यह त्वचा और हमारे खाने दोनों का हिस्सा बन जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि ठंड के मौसम में नारियल के तेल को हमें किस कंटेनर में रखना चाहिए?

बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नारियल के तेल को किस चीज में स्टोर करना चाहिए, कांच के कंटेनर में या प्लास्टिक कंटेनर में? जिससे उसकी गुणवत्ता और शुद्धता दोनों बनी रहे. दरअसल, नारियल के तेल को हमेशा ताजा और बेहतर रखने के लिए सही कंटेनर या बर्तन का चयन करना जरूरी है. आइए समझते हैं कि प्लास्टिक या कांच में से कौन सा कंटेनर नारियल तेल को स्टोर करने के लिए ज्यादा लाभकारी है.

नारियल तेल के लिए कांच का कंटेनर क्यों बेहतर है?

  • नारियल के तेल को स्टोर करने के लिए कांच का जार या बर्तन सबसे लाभकारी माना जाता है क्योंकि कांच नारियल तेल के प्राकृतिक गुणों को खराब नहीं करता. इसका कारण यह है कि कांच एक नॉन रिएक्टिव मटेरियल है. तेल को कांच के कंटेनर में रखने से उसकी शुद्धता, ताजगी और खुशबू कम नहीं होती और यह लंबे समय तक बनी रहती है.
  • सर्दियों में जब नारियल का तेल जम जाता है तो उसे सीधे हल्की आंच या गर्मी के संपर्क में लाकर पिघलाया जा सकता है. यह सुविधा कांच के कंटेनर में सुरक्षित है, जबकि प्लास्टिक के कंटेनर में ऐसा करना सुरक्षित नहीं माना जाता. प्लास्टिक के कंटेनर में BPA जैसे खतरनाक रसायन हो सकते हैं. अगर प्लास्टिक के कंटेनर में नारियल तेल को गर्म किया जाए, तो यह रसायन तेल में घुल सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं.
  • अगर आप लंबे समय तक नारियल तेल को कांच के कंटेनर या बर्तन में रखते हैं, तो भी कांच की वजह से तेल में मौजूद लाभकारी तत्व खत्म नहीं होते. हालांकि इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि नारियल तेल के कांच वाले कंटेनर को सीधे धूप में न रखें. कांच तेल में मौजूद फैटी एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता. वहीं प्लास्टिक के कंटेनर या बोतलों में BPA और फ्थेलेट्स जैसे रसायन होते हैं, जो तेल की शुद्धता और ताजगी के लिए सही नहीं माने जाते.
  • कांच में नारियल तेल रखने से ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जा पाती. कांच हवा और ऑक्सीजन के लिए एक रुकावट की तरह काम करता है, जिससे नारियल तेल ज्यादा समय तक ताजा बना रहता है और जल्दी खराब नहीं होता.
  • कांच की सतह बंद होती है, यानी इसमें किसी भी तरह के छेद या दरारें नहीं होतीं. इसी वजह से जब आप इसमें नारियल तेल या तेज गंध वाले मसाले रखते हैं, तो तेल या गंध के कण कांच की सतह के अंदर नहीं जाते. वहीं प्लास्टिक के कंटेनर में कई बार ऐसे सूक्ष्म छेद और दरारें हो सकती हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देतीं. ऐसे में जब प्लास्टिक की बोतल में तेल या मसाले रखे जाते हैं, तो उनके कण और गंध पैदा करने वाले रसायन इन छेदों में फंस जाते हैं और तेल की गुणवत्ता को खराब कर सकते हैं.

 यह भी पढ़ें: ओमान के सुल्तान के महल में कितना लगा है सोना, क्या ईंटें भी हैं गोल्ड की?

Published at : 20 Dec 2025 03:27 PM (IST)
