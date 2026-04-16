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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsKitchen Cleanliness Tips: हाथ से बर्तन धोने वाले हो जाएं सावधान! चमकते बर्तनों में भी बच जाती है इतनी गंदगी

Kitchen Cleanliness Tips: हाथ से बर्तन धोने वाले हो जाएं सावधान! चमकते बर्तनों में भी बच जाती है इतनी गंदगी

Dishwashing Health Risks: हाथ से बर्तन धोते समय हम पानी का तापमान और दबाव नियंत्रित नहीं कर पाते. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे चमचमाते बर्तन में भी गंदगी रह सकती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Apr 2026 11:54 AM (IST)
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Why Hand Washing Dishes Is Not Enough: रसोई में हाथ से बर्तन धोना कई लोगों के लिए सुकून देने वाला काम होता है, खासकर जब आपने खुद खाना बनाया हो. चमकते हुए बर्तन देखकर हमें लगता है कि वे पूरी तरह साफ हो चुके हैं. लेकिन सच थोड़ा अलग है। सिर्फ देखने में साफ होना, असली साफ-सफाई की गारंटी नहीं देता. हम अक्सर बर्तनों को रोशनी में देखकर जांचते हैं और जब कोई दाग नजर नहीं आता तो संतुष्ट हो जाते हैं. लेकिन हाल की स्टडीज बताती हैं कि हमारी आंखें हमें धोखा दे सकती हैं. बर्तन साफ दिख सकते हैं, लेकिन उन पर अदृश्य गंदगी और बैक्टीरिया रह सकते हैं, जो हमारी सेहत पर असर डालते हैं. 

क्यों रह जाते हैं बैक्टीरिया?

असल समस्या यह है कि हाथ से बर्तन धोते समय हम पानी का तापमान और दबाव नियंत्रित नहीं कर पाते. हमारी त्वचा जितनी गर्मी सह सकती है, पानी उतना ही गर्म होता है, जो अक्सर फैट और प्रोटीन को पूरी तरह तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होता. यही कारण है कि कई बार बर्तनों पर हल्की परत रह जाती है, जिसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं. 

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क्या निकला स्टडी में?

अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश एक अहम स्टजी में 1000 से ज्यादा जगहों का सर्वे किया गया. इसमें पाया गया कि हाथ से बर्तन धोने पर अक्सर ऐसी गंदगी बच जाती है जो आंखों से दिखाई नहीं देती. यह भी सामने आया कि स्क्रबिंग और सोखिंग से बैक्टीरिया पूरी तरह हटने के बजाय इधर-उधर फैल सकते हैं. साबुन का चुनाव भी बहुत मायने रखता है. हम अक्सर सस्ता या जो उपलब्ध हो वही डिटर्जेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हर साबुन की केमिस्ट्री अलग होती है. कुछ साबुन झाग तो खूब बनाते हैं, लेकिन वे गंदगी को तोड़ने में उतने असरदार नहीं होते. ऐसे में बर्तन साफ करने के बजाय उन पर एक पतली गंदगी की परत ही रह जाती है.

डिशवॉशर मशीनों के लिए क्या ध्यान रखें?

दूसरी तरफ, डिशवॉशर मशीनें ज्यादा तापमान 60°C से ऊपर और सही साइकल के साथ बेहतर सफाई देती हैं. लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है. छोटी या जल्दी खत्म होने वाली साइकल हर तरह की गंदगी को साफ नहीं कर पाती. खासकर स्टार्च या मिट्टी जैसे दाग के लिए लंबा साइकल जरूरी होता है. अगर बर्तन या औजार ज्यादा गंदे हों, जैसे मिट्टी, ओटमील या कच्चे खाने के अवशेष, तो उन पर बायोफिल्म बन सकती है, जिसे हटाना मुश्किल होता जाता है. ऐसे में एंजाइम वाले डिटर्जेंट ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं. एक और जरूरी बात यह है कि डिशवॉशर का फिल्टर साफ रखना. अगर फिल्टर गंदा है, तो वही गंदगी दोबारा बर्तनों पर वापस आ सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Dishwashing Hygiene Kitchen Cleanliness Tips Dishwashing Mistakes
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