Kidney Transplant Care Tips: किडनी ट्रांसप्लांट कराते वक्त किन बातों का रखें ध्यान? वरना फेल हो जाएगी नई किडनी

Kidney Transplant Care Tips: किडनी ट्रांसप्लांट कराते वक्त किन बातों का रखें ध्यान? वरना फेल हो जाएगी नई किडनी

Kidney Transplant: इस समय गलतखानपान और लाइफस्टाइल में बदलाव करने से लोगों को तरह-तरह की बीमारी हो रही है. चलिए आपको किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हैं कि इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

By : सोनम | Updated at : 26 Oct 2025 12:30 PM (IST)
Kidney Transplant Medicines: देश में फिल्म इंडस्ट्री इस समय अपने बुरे दौर से गुजर रही है. यह बुरा दौर कमाई या बाकी चीजों को लेकर नहीं है, इंडस्ट्री के दिग्गज एक-एक करके दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं. अगर पिछले 12 महीनों को देखा जाए तो हमने 25 सितारे खो दिए हैं. इनमें राजीव कपूर, बप्पी लहिरी, नरेंद्र चंचल से लेकर सतीश शाह तक का नाम भी शामिल है. वे काफी समय से किडनी ट्रांसप्लांट और हार्ट की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे. उनका कुछ समय पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और किडनी फेल होने के कारण 25 अक्टूबर को उन्होंने अंतिम सांस ली. चलिए आपको बताते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट कराते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, जिससे इसके फेल होने का खतरा न हो या फिर कम हो.

किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

किडनी ट्रांसप्लांट उन मरीजों के लिए जीवनदान साबित होता है जिनकी किडनी काम करना बंद कर देती है. लेकिन यह प्रक्रिया सिर्फ सर्जरी तक सीमित नहीं है. ट्रांसप्लांट से पहले और बाद में कई एहतियात बरतने जरूरी होते हैं, तभी यह सफल हो पाता है. क्योंकि अगर आप सावधानी न रखें, तो इसके फेल होने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं. एक बार अगर फेल हो गया तो मौत भी हो सकती है. नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि उन्हें लाइफटाइम इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां लेनी होंगी. ये दवाइयां शरीर की इम्यून सिस्टम को नई किडनी पर हमला करने से रोकती हैं. इन्हें छोड़ना या खुराक में लापरवाही करना नई किडनी को खतरे में डाल सकता है. इसके अलावा मरीज को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी ट्रांसप्लांट टीम के संपर्क में रहे. डॉक्टर समय-समय पर ब्लड टेस्ट और यूरिन जांच के जरिए यह देखते हैं कि किडनी सही काम कर रही है या नहीं.

लाइफस्टाइल में बदलाव

दूसरी जो सबसे जरूरी बात है, वह यह है कि ट्रांसप्लांट के बाद शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए आपको साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न हो. बाहर से आने वाले लोगों से दूरी, हाथ धोना और मास्क का इस्तेमाल इंफेक्शन से बचाव में मददगार होता है. इसके अलावा डॉक्टर मरीज को हल्की डाइट करने की सलाह देते हैं. साथ ही धूम्रपान और शराब से पूरी तरह बचना जरूरी है, क्योंकि ये नई किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं. घर पर आने के बाद आपको अचानक जबरदस्त वाला व्यायाम करना शुरू नहीं कर देना है, आप आराम से धीरे-धीरे नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट सकते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 26 Oct 2025 12:30 PM (IST)
Satish Shah Satish Shah Death Kidney Transplant Recovery Tips
