हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSynthetic Kidney Model: इजरायल ने लैब में बना डाली 3डी किडनी, 34 हफ्ते करती रही काम, जानें यह कितनी कामयाब?

Synthetic Kidney Model: इजरायल ने लैब में बना डाली 3डी किडनी, 34 हफ्ते करती रही काम, जानें यह कितनी कामयाब?

3D kidney organoid : किडनी की दिक्कत से आज एक बड़ी आबादी प्रभावित है. इजरायल में हुए एक शोध ने भविष्य में किडनी की दिक्कत को ठीक करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है. चलिए जानते हैं, इसके बारे

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Oct 2025 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

Israel Kidney Research: इजराइल के वैज्ञानिकों ने मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने लैब में ऐसा सिंथेटिक किडनी मॉडल तैयार किया है, जो अब तक के सभी प्रयासों से कहीं ज्यादा समय तक जीवित रहा है. तेल हाशोमेर स्थित शीबा मेडिकल सेंटर और तेल अवीव यूनिवर्सिटी की टीम ने मिलकर यह थ्री-डी ऑर्गेनॉइड बनाया है, जो 34 हफ्तों से अधिक समय तक चला. यह पहले तैयार किए गए मॉडल्स से कहीं आगे है, क्योंकि अब तक बनाए गए मॉडल  केवल चार हफ्तों तक ही टिक पाते थे. यह शोध भविष्य में किडनी रोगों को समझने और उनके इलाज में एक नई दिशा खोल सकता है. चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में. 

क्यों है खास?

यह नया मॉडल सिर्फ खराब अंगों को बदलने का विकल्प नहीं है, बल्कि किडनी रोगों के बारे में डीप जाकर उसके बारे में जानकारी निकालने का एक जरिया भी है. वैज्ञानिक इसके जरिए यह जान सकते हैं कि किडनी से जुड़ी बीमारियां कैसे विकसित होती हैं और समय के साथ कैसे गंभीर रूप लेती हैं. इसके अलावा, इस तकनीक की मदद से दवाओं का एक्सपेरिमेंट करना आसान हो सकता है और प्रयोगों के लिए जानवरों पर निर्भरता भी कम हो सकती है.

डॉक्टरों की राय

शीबा मेडिकल सेंटर के डॉ. बेंजामिन डेकल ने इस शोध को ऐतिहासिक बताया. उनका मानना है कि इस रिसर्च की असली सफलता अंग प्रत्यारोपण की दिशा में नहीं, बल्कि उन बायोमॉलिक्यूल्स में छिपी है जिन्हें यह ऑर्गेनॉइड छोड़ता है. ये बायोमॉलिक्यूल्स खराब किडनी की मरम्मत में मदद कर सकते हैं और इलाज की प्रक्रिया को कम इनवेसिव बना सकते हैं. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसे क्लीनिकल स्तर तक पहुंचने में अभी समय लगेगा, क्योंकि फिलहाल यह केवल एक एक्सपेरिमेंटल उपलब्धि है.

आगे की चुनौतियां

वैज्ञानिकों के सामने अभी कई चुनौतियां हैं. उन्हें यह पता लगाना होगा कि इस ऑर्गेनॉइड में कौन-सी सेल्स सक्रिय हैं, कौन-से मॉलिक्यूल्स इसमें से निकलते हैं और वे वयस्क किडनी को ठीक करने में क्या भूमिका निभाते हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह प्रक्रिया गर्भावस्था के 34वें हफ्ते तक गर्भाशय में होने वाली प्राकृतिक मेच्योरिटी से मेल खाती है. इस कारण इसे मानव विकास को समझने के लिए भी एक महत्वपूर्ण मॉडल माना जा सकता है.

संभावनाएं और फायदे

किडनी रोग आज दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं. मौजूदा मॉडल्स सीमित और कम सटीक रहे हैं. लेकिन लंबे समय तक जीवित रहने वाले ये ऑर्गेनॉइड कई नई संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं, जैसे कि

  • गर्भावस्था के दौरान दवाओं की टॉक्सिसिटी जांचना
  • जन्मजात किडनी रोगों को समझना
  • नई रीजनरेटिव थेरेपी विकसित करना

यह रिसर्च मेडिकल साइंस के लिए एक नई उम्मीद है. अभी यह ट्रांसप्लांट योग्य किडनी नहीं है, लेकिन यह भविष्य में किडनी रोगों के इलाज, नई दवाओं की खोज और बेहतर मेडिकल ट्रिटमेंट के लिए अहम साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें- Firecrackers and Hearing Loss: पटाखों की तेज आवाज से हो सकती है कानों की यह बीमारी, इन बातों का रखें ध्यान

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 22 Oct 2025 11:46 AM (IST)
Tags :
Synthetic Kidney Synthetic Kidney Model Israel Kidney Research
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
Advertisement

वीडियोज

MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
क्रिकेट
Women's World Cup: पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
शिक्षा
NTA JEE Mains 2026: NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन
NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन
यूटिलिटी
मिठाई बनाने के लिए खरीद रहे बादाम-काजू, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
मिठाई बनाने के लिए खरीद रहे बादाम-काजू, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'
महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget