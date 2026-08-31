Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थछूकर भी नहीं निकलेगी कैंसर जैसी बीमारी, अपनी जिंदगी में लाएं ये बदलाव

छूकर भी नहीं निकलेगी कैंसर जैसी बीमारी, अपनी जिंदगी में लाएं ये बदलाव

कैंसर से बचाव के लिए धूम्रपान और तंबाकू छोड़ना, शराब से दूरी बनाना, हेल्दी डाइट अपनाना, नियमित एक्सर्साइज करना, तनाव कम करना, कैमिकल्स के संपर्क से बचना और समय पर मेडिकल जांच कराना बेहतर होता है.

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 31 Aug 2026 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

कैंसर का नाम सुनते ही मन में डर लगताहै, क्योंकि यह बीमारी आज भी दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारियों में गिनी जाती है. लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अच्छी खबर यह है कि सिर्फ जेनेटिक्स ही इसकी वजह नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की आदतें और जीवनशैली भी कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम या बढ़ा सकती हैं. आइए जानते हैं वे कौन सी आदतें हैं, जिन्हें अपनाकर कैंसर के खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है?

तंबाकू और धूम्रपान से बनाएं दूरी

धूम्रपान और तंबाकू का सेवन फेफड़ों, मुंह, गले, पैनक्रियाज और किडनी समेत कई तरह के कैंसर की सबसे बड़ी वजह माना जाता है. सिर्फ खुद धूम्रपान करना ही नहीं, बल्कि किसी और के धुएं से इफेक्ट होना भी है जिसे सेकेंडहैंड भी उतना ही खतरनाक होता है. अगर तंबाकू छोड़ना मुश्किल लग रहा हो, तो डॉक्टरी मदद जरूर लेंं

यह भी पढ़ें: स्किन कैंसर से लड़ने वाली वैक्सीन तैयार, जानें कैसे करेगी काम?

स्वस्थ और मुनासिब खानपान 

खाने में फल, सब्जियां और साबुत अनाज जैसे खानपान को प्रायोरिटी दें. हरी सब्जियां, मौसमी फल, ग्रीन टी, हल्दी और फाइबर से भरपूर खाना कैंसर के खतरे को कम करने में मददगार है. वहीं प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट, तलीभुनी चीजें और ज्यादा चीनी वाले खाने से जितना हो सके, बचना चाहिए.

नियमित एक्सरसाइज है जरूरी

शरीर को एक्टिव रखना सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि कैंसर से बचाव के लिए भी जरूरी है. नियमित एक्सरसाइज, योगा और मन की शांति तनाव को कम करते हैं, इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं और शरीर को एक्टीव रखते हैं, जिससे कैंसर का खतरा कम होता है.

शराब से भी बनाएं दूरी

शराब का सेवन भी कई तरह के कैंसर से जुड़ा हुआ पाया गया है. एक्सपर्ट्स की सलाह है कि शराब से दूरी बनाना या इसका सेवन कम से कम रखना कैंसर से बचाव के लिए एक जरूरी कदम है.

इसे कभी हल्के में न लें

लगातार तनाव में रहने से शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. मेडिटेशन करना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और अपनों के साथ वक्त बिताना, ये सभी आदतें मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करती हैं.

कैमिकल्स के संपर्क से बचें

प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म खाना रखना, हेयर डाई, पेंट और कीटनाशकों के ज्यादा संपर्क में आने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे रसायन हो सकते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं.

 लक्षणों को न करें नजरअंदाज

कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर साफ नजर नहीं आते है, इसलिए नियमित हेल्थ चेकअप बेहद जरूरी हैं. अगर लगातार थकान, अचानक वजन घटना, खून की उल्टी, शरीर में गांठ या ऐसा घाव जो ठीक न हो रहा हो जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें. समय पर पहचान होने से इलाज कहीं ज्यादा आसान और असरदार साबित होता है.

यह बी पढ़ें: किस तरह की एक्सरसाइज करने पर होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए सावधानी

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Healthy Lifestyle Cancer Prevention Cancer Symptoms
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
छूकर भी नहीं निकलेगी कैंसर जैसी बीमारी, अपनी जिंदगी में लाएं ये बदलाव
छूकर भी नहीं निकलेगी कैंसर जैसी बीमारी, अपनी जिंदगी में लाएं ये बदलाव
हेल्थ
कितनी होती है ब्लड की एक्सपायरी डेट? जान लें सच्चाई
कितनी होती है ब्लड की एक्सपायरी डेट? जान लें सच्चाई
हेल्थ
अंडे फ्रीज कराने का सोच रही हैं? जानें यहां सही उम्र और जरूरी बातें
अंडे फ्रीज कराने का सोच रही हैं? जानें यहां सही उम्र और जरूरी बातें
हेल्थ
हमेशा अकेले खाना खाते हैं? जानें कैसे मेंटल हेल्थ बिगाड़ती है ये आदत
हमेशा अकेले खाना खाते हैं? जानें कैसे मेंटल हेल्थ बिगाड़ती है ये आदत
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
भागवत 'ज्ञान'..हिंदू-मुस्लिम भाईजान! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मदद करना भारत की परंपरा', नेपाल की तबाही के बीच टोरंटो में बोले मोहन भागवत
'मदद करना भारत की परंपरा', नेपाल की तबाही के बीच टोरंटो में बोले मोहन भागवत
दिल्ली NCR
दिल्ली में कमजोर पड़ा मानसून, सताएगी उमस और गर्मी, जानें ताजा अपडेट
दिल्ली में कमजोर पड़ा मानसून, सताएगी उमस और गर्मी, जानें ताजा अपडेट
इंडिया
'इस्लाम सभी धर्मों से बेहतर', किस राज्य के शिक्षा मंत्री के बयान से मचाया बवाल
'इस्लाम सभी धर्मों से बेहतर', किस राज्य के शिक्षा मंत्री के बयान से मचाया बवाल
बॉलीवुड
'नेगेटिविटी फैलाई गई...', 'आवारापन 2' विवाद के बीच डब्बू मलिक ने बेटे अमाल का किया सपोर्ट
'आवारापन 2' विवाद के बीच डब्बू मलिकने किया बेटे अमाल का सपोर्ट, कही ये बात
पंजाब
पंजाब चुनाव: ‘अपने-अपने ही होते हैं’, सुखबीर बादल ने AAP-कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी
‘अपने-अपने ही होते हैं’, सुखबीर बादल ने AAP-कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी
इंडिया
इकलौती बेटी की शादी में नहीं पहुंचे मां-बाप, ऑनलाइन निभाई रस्में, भावुक कर देगी कहानी
इकलौती बेटी की शादी में नहीं पहुंचे मां-बाप, ऑनलाइन निभाई रस्में, भावुक कर देगी कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मानसून फिर सक्रिय, आज 50 जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में मानसून फिर सक्रिय, आज 50 जिलों में बारिश का अलर्ट
ट्रेंडिंग
ट्रेन में अचानक बजा फायर अलार्म, यात्रियों में मची खलबली
ट्रेन में अचानक बजा फायर अलार्म, यात्रियों में मची खलबली
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget