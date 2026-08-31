छूकर भी नहीं निकलेगी कैंसर जैसी बीमारी, अपनी जिंदगी में लाएं ये बदलाव

कैंसर का नाम सुनते ही मन में डर लगताहै, क्योंकि यह बीमारी आज भी दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारियों में गिनी जाती है. लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अच्छी खबर यह है कि सिर्फ जेनेटिक्स ही इसकी वजह नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की आदतें और जीवनशैली भी कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम या बढ़ा सकती हैं. आइए जानते हैं वे कौन सी आदतें हैं, जिन्हें अपनाकर कैंसर के खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है?

तंबाकू और धूम्रपान से बनाएं दूरी

धूम्रपान और तंबाकू का सेवन फेफड़ों, मुंह, गले, पैनक्रियाज और किडनी समेत कई तरह के कैंसर की सबसे बड़ी वजह माना जाता है. सिर्फ खुद धूम्रपान करना ही नहीं, बल्कि किसी और के धुएं से इफेक्ट होना भी है जिसे सेकेंडहैंड भी उतना ही खतरनाक होता है. अगर तंबाकू छोड़ना मुश्किल लग रहा हो, तो डॉक्टरी मदद जरूर लेंं

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स्वस्थ और मुनासिब खानपान

खाने में फल, सब्जियां और साबुत अनाज जैसे खानपान को प्रायोरिटी दें. हरी सब्जियां, मौसमी फल, ग्रीन टी, हल्दी और फाइबर से भरपूर खाना कैंसर के खतरे को कम करने में मददगार है. वहीं प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट, तलीभुनी चीजें और ज्यादा चीनी वाले खाने से जितना हो सके, बचना चाहिए.

नियमित एक्सरसाइज है जरूरी

शरीर को एक्टिव रखना सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि कैंसर से बचाव के लिए भी जरूरी है. नियमित एक्सरसाइज, योगा और मन की शांति तनाव को कम करते हैं, इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं और शरीर को एक्टीव रखते हैं, जिससे कैंसर का खतरा कम होता है.

शराब से भी बनाएं दूरी

शराब का सेवन भी कई तरह के कैंसर से जुड़ा हुआ पाया गया है. एक्सपर्ट्स की सलाह है कि शराब से दूरी बनाना या इसका सेवन कम से कम रखना कैंसर से बचाव के लिए एक जरूरी कदम है.

इसे कभी हल्के में न लें

लगातार तनाव में रहने से शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. मेडिटेशन करना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और अपनों के साथ वक्त बिताना, ये सभी आदतें मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करती हैं.

कैमिकल्स के संपर्क से बचें

प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म खाना रखना, हेयर डाई, पेंट और कीटनाशकों के ज्यादा संपर्क में आने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे रसायन हो सकते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं.

लक्षणों को न करें नजरअंदाज

कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर साफ नजर नहीं आते है, इसलिए नियमित हेल्थ चेकअप बेहद जरूरी हैं. अगर लगातार थकान, अचानक वजन घटना, खून की उल्टी, शरीर में गांठ या ऐसा घाव जो ठीक न हो रहा हो जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें. समय पर पहचान होने से इलाज कहीं ज्यादा आसान और असरदार साबित होता है.

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