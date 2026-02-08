How to Control High Blood Pressure Without Medicine: अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो यह जरूरी नहीं कि हर बार दवा ही इसका एकमात्र इलाज हो. सही लाइफस्टाइल अपनाकर बीपी को काबू में रखा जा सकता है और कई मामलों में दवाओं की जरूरत टाली या कम की जा सकती है. सेहतमंद आदतें न सिर्फ बीपी कंट्रोल करती हैं, बल्कि उसे लंबे समय तक स्थिर भी रखती हैं. हेल्थ को लेकर ऑनलाइन जानकारी देने वाली वेबसाइट Mayoclinic के मुताबिक घर पर बीपी के देखभाल के लिए कुछ आसान तरीके हैं, जिनमें-

वजन घटाएं और कमर पर ध्यान दें

जैसे-जैसे वजन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी ऊपर जाने लगता है. ज्यादा वजन होने पर स्लीप एपनिया जैसी समस्या भी हो सकती है, जो बीपी को और बढ़ा देती है. अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा वजन कम करने से भी बीपी में सुधार दिखने लगता है. खासतौर पर पेट के आसपास जमा चर्बी हाई बीपी का खतरा बढ़ाती है, इसलिए कमर की माप पर ध्यान देना जरूरी हैय

नियमित एक्सरसाइज को दिनचर्या बनाएं

रोजाना 30 मिनट की हल्की से मध्यम एक्सरसाइज, जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना, तैरना या डांस करना, ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कम कर सकता है. नियमित शारीरिक गतिविधि न सिर्फ हाई बीपी घटाती है, बल्कि उसे दोबारा बढ़ने से भी रोकती है.

हेल्दी डाइट अपनाएं

साबुत अनाज, फल, सब्जियां और लो-फैट डेयरी प्रोडक्ट्स से भरपूर डाइट ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल करने में मदद करती है. पोटैशियम से भरपूर चीजें, जैसे केला, पालक और दालें, नमक के असर को कम करती हैं और बीपी को संतुलित रखती हैं.

नमक और प्रोसेस्ड फूड कम करें

ज्यादा नमक बीपी बढ़ाने का बड़ा कारण है. पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड में छुपा हुआ सोडियम ज्यादा होता है, इसलिए इनसे दूरी बनाएं। खाना बनाते समय नमक की मात्रा कम रखें और स्वाद के लिए मसालों का इस्तेमाल करें.

शराब और सिगरेट से दूरी रखें

अधिक शराब पीने से ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ सकता है, वहीं धूम्रपान तुरंत बीपी बढ़ा देता है. इन आदतों को छोड़ने से दिल की सेहत में बड़ा सुधार आता है.

नींद और तनाव को नजरअंदाज न करें

लगातार कम नींद और ज्यादा तनाव भी हाई बीपी की वजह बन सकते हैं. रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें और तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान या गहरी सांसों का अभ्यास करें.

घर पर बीपी की निगरानी करें

घर पर बीपी चेक करने से यह समझने में मदद मिलती है कि आपकी लाइफस्टाइल कितनी असरदार है. साथ ही समय-समय पर हेल्थ चेकअप भी जरूरी है.

