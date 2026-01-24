हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAir Pollution In India: वायु प्रदूषण से भारत में हर दिन 4657 मौतें, सामने आए डराने वाले आंकड़े

Air Pollution In India: वायु प्रदूषण से भारत में हर दिन 4657 मौतें, सामने आए डराने वाले आंकड़े

Air Quality Index India: दुनियाभर में प्रदूषण के चलते काफी मौतें हो रही हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर देश में हर दिन कितने लोग प्रदूषण के चलते अपनी जान गवां रहे हैं. 

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 24 Jan 2026 10:05 AM (IST)
Number Of Deaths Due To Air Pollution In India: भारत में वायु प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं रहा, बल्कि यह देश के लिए एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है. एक्सपर्ट का कहना है कि प्रदूषित हवा हर साल लाखों लोगों की जिंदगी छीन रही है और इसका असर चुपचाप अर्थव्यवस्था को भी कमजोर कर रहा है. हाल ही में जिनेवा में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने इस मुद्दे पर गं भीर चिंता जताई. उन्होंने बताया कि भारत में वायु प्रदूषण से हर साल करीब 17 लाख मौतें होती हैं. इसका मतलब यह हुआ कि देश में होने वाली हर पांच में से लगभग एक मौत प्रदूषित हवा से जुड़ी है

अगर इस आंकड़े को रोजाना के हिसाब से देखें, तो स्थिति और भी डरावनी हो जाती है, भारत में हर दिन औसतन 4,657 लोग जहरीली हवा के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं.

स्वास्थ्य के साथ अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर

एक्सपर्ट के मुताबिक, वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियां सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि इसका सीधा असर देश की उत्पादकता और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है. एक रिपोर्ट के अनुसार, समय से पहले होने वाली मौतों और प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण भारत को हर साल अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. साल 2019 में ही प्रदूषण से जुड़ी समय से पहले मौतों के कारण देश को करीब 28 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ, जबकि बीमारियों से जुड़ा आर्थिक नुकसान 8 अरब डॉलर आंका गया. कुल मिलाकर यह नुकसान 36.8 अरब डॉलर, यानी भारत की जीडीपी का करीब 1.36 प्रतिशत था.

PM2.5 बना सबसे बड़ा खतरा

पिछले हफ्ते जारी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की 100 प्रतिशत आबादी हानिकारक PM2.5 कणों के संपर्क में है. PM2.5 को सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक माना जाता है, जो कई सोर्स से निकलता है और सीधे फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुंचाता है।

दिल, फेफड़े और दिमाग पर सीधा असर

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, वायु प्रदूषण से स्ट्रोक, दिल की बीमारी, क्रॉनिक लंग डिजीज, फेफड़ों का कैंसर और निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. सिर्फ लंबे समय तक ही नहीं, बल्कि थोड़े समय के लिए भी अत्यधिक प्रदूषण में सांस लेना अस्थमा के दौरे, सांस की तकलीफ और फेफड़ों की क्षमता घटने जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है. स्टडी के अनुसार, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदूषित हवा और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है. इससे कम वजन वाले बच्चे का जन्म, समय से पहले डिलीवरी और शिशु के विकास में बाधा जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं.

हर साल बढ़ता जा रहा संकट

द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, अगर भारत में वायु गुणवत्ता WHO के मानकों पर खरी उतरती, तो हर साल करीब 15 लाख अतिरिक्त मौतों को रोका जा सकता था. रिपोर्ट के अनुसार, केवल फॉसिल फ्यूल के जलने से हर साल लगभग 7.5 लाख मौतें होती हैं. इसमें कोयले से करीब 4 लाख और बायोमास जलने से लगभग 3.5 लाख मौतें शामिल हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि प्रदूषित हवा के संपर्क में थोड़े समय के लिए आने से भी सांस से जुड़ी दिक्कतें, अस्थमा और फेफड़ों की काम करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है. जबकि लंबे समय तक संपर्क में रहने से दिल, दिमाग और फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 24 Jan 2026 10:05 AM (IST)
Air Pollution In India Deaths Due To Air Pollution India Air Pollution Crisis
