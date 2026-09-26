4 Unique Maggi Recipes To Try At Home: मैगी का नाम सुनते ही बचपन से जुड़ी कई यादें ताजा हो जाती हैं. भारत में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी मैगी न खाई हो. जल्दी बनने वाली यह इंस्टेंट नूडल्स अक्सर शाम की भूख मिटाने या कुछ झटपट खाने के लिए बनाई जाती है. लेकिन हर बार एक ही तरह की मसाला मैगी क्यों बनाएं? अगर आप भी मैगी के स्वाद को थोड़ा बदलना चाहते हैं, तो इसके साथ कुछ अलग चीजें जोड़कर इसे एकदम नया ट्विस्ट दिया जा सकता है.

मैगी को सिर्फ टेस्टमेकर और पानी के साथ बनाने के बजाय आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां, चीज, अंडा या अलग-अलग सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे इसका स्वाद और टेक्सचर दोनों बदल जाते हैं. यहां मैगी बनाने के चार ऐसे आइडिया हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से ट्राई कर सकते हैं.

इटालियन अल्फ्रेडो मैगी

अगर आपको व्हाइट सॉस पास्ता पसंद है, तो इटालियन अल्फ्रेडो मैगी एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें मैगी को बिल्कुल अलग अंदाज में तैयार किया जाता है. इसके लिए मशरूम, ऑलिव, दूध, मक्खन और मैदा जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें तुलसी के पत्ते और चीज डालने से इसका स्वाद और बेहतर हो जाता है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैगी नूडल्स को उबलते पानी में करीब दो मिनट तक पकाएं और फिर पानी निकालकर नूडल्स को अलग रख दें. इसके बाद पैन में मक्खन और ऑलिव ऑयल गर्म करें. इसमें मशरूम डालकर तेज आंच पर सुनहरा होने तक पकाएं और फिर बारीक कटा लहसुन डालें.





अब इसमें मैदा डालकर कुछ देर भूनें. इसके बाद धीरे-धीरे दूध डालते हुए लगातार चलाते रहें, ताकि इसमें गांठ न बने. इसमें शिमला मिर्च, ऑलिव, चिली फ्लेक्स, इटालियन सीजनिंग, नमक और काली मिर्च डालें. जब सॉस थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तब इसमें उबली हुई मैगी, तुलसी के पत्ते और कद्दूकस किया हुआ मोजेरेला चीज डालकर अच्छी तरह मिलाएं और तुरंत सर्व करें.

चाइनीज मैगी

अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज नूडल्स पसंद हैं, तो चाइनीज मैगी ट्राई कर सकते हैं. यह जल्दी तैयार हो जाती है और इसमें सोया सॉस और टोमैटो केचप का स्वाद मैगी को एक अलग ट्विस्ट देता है. इसके लिए मैगी को पैकेट पर दिए निर्देश के मुताबिक पानी में पकाएं, लेकिन शुरुआत में टेस्टमेकर न डालें. नूडल्स पकने के बाद पानी निकालकर उन्हें अलग रख दें. अब पैन में तेल गर्म करके इसमें अदरक और लहसुन डालें. इसके बाद स्प्रिंग अनियन, गाजर और शिमला मिर्च डालकर तेज आंच पर थोड़ी देर चलाएं.





अब इसमें सोया सॉस और टोमैटो केचप डालें. इसके बाद टेस्टमेकर, नमक और काली मिर्च डालकर मिलाएं. थोड़ा पानी डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें. आखिर में उबली हुई मैगी डालकर अच्छी तरह टॉस करें और करीब एक मिनट बाद गैस बंद कर दें.

चीज और एग मैगी

अगर आपको मैगी के साथ अंडा और चीज पसंद है, तो यह कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई किया जा सकता है. इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और इसमें चीज के साथ स्क्रैम्बल्ड एग का स्वाद मिलता है. इसके लिए पैन में पानी उबालें और उसमें मैगी नूडल्स, टेस्टमेकर और कटी हुई हरी मिर्च डालकर करीब दो मिनट तक पकाएं. इस बीच अंडों को अच्छी तरह फेंट लें. मैगी पकने के बाद फेंटे हुए अंडे इसमें डालें और तब तक पकाएं, जब तक अंडा अच्छी तरह पककर स्क्रैम्बल्ड न हो जाए.

अब इसमें नमक और काली मिर्च डालें और ऊपर से कद्दूकस किया हुआ चीज डालकर अच्छी तरह मिलाएं. आखिर में हरा धनिया डालकर इसे तुरंत सर्व किया जा सकता है. अगर चाहें तो इसमें अपनी पसंद के हिसाब से पका हुआ चिकन या सॉसेज भी जोड़ा जा सकता है.

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स्पाइसी मसाला मैगी

अगर आपको तीखा और मसालेदार खाना पसंद है, तो स्पाइसी मसाला मैगी एक आसान विकल्प है. इसमें प्याज, टमाटर, गाजर, मटर और मिर्च का इस्तेमाल करके मैगी को स्ट्रीट स्टाइल स्वाद दिया जा सकता है.

इसे बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करें और प्याज के साथ अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट भूनें. इसके बाद टमाटर, टेस्टमेकर, चिली पाउडर और नमक डालें. अब गाजर, हरी मटर और पानी डालकर इसे उबालें. उबाल आने के बाद मैगी नूडल्स को तोड़कर पैन में डालें और करीब एक से दो मिनट तक पकाएं. अगर आप इसे और ज्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं, तो चिली पाउडर की जगह पपरिका या चिली फ्लेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अपनी पसंद की सब्जियां या प्रोटीन भी इसमें जोड़े जा सकते हैं, लेकिन नूडल्स डालने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वे अच्छी तरह पक चुके हों.

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