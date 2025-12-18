क्रिसमस का सीजन आते ही घरों में सजावट, पार्टी प्लान और गेट-टुगेदर की तैयारी शुरू हो जाती है. इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान आपके लुक पर रहता है, खासकर तब जब बात कपल्स की हो. फैमिली फोटो, दोस्तों के साथ पार्टी या चर्च विजिट हर मौके के लिए ऐसा आउटफिट चाहिए जो फेस्टिव भी लगे और कंफर्टेबल भी हो. 2025 में क्रिसमस फैशन ट्रेंड्स में कोजी फिट्स से लेकर पार्टी रेडी ग्लैम तक सब कुछ देखने को मिल रहा है. ऐसे में अगर आप भी इस बार अपने पार्टनर के साथ स्टाइल में ट्विन करना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको कपल्स आउटफिट आइडियाज बताते हैं.



कोजी और रिलैक्स्ड डे लुक



क्रिसमस मॉर्निंग या फैमिली ब्रंच के लिए रिलैक्स्ड और सॉफ्ट आउटफिट सबसे बेहतर रहते हैं. इसमें आदमी मेहरून या डार्क ग्रीन केबल निट स्वेटर को बेज चिनोज और लोफर्स के साथ पहन सकते हैं. वहीं महिलाएं ग्रीन या न्यूट्रल टोन की ओवरसाइज स्वेटर ड्रेस, ब्लैक टाइट्स और एंकल बूट्स सेलेक्ट कर सकती है. वहीं मैचिंग स्कार्फ या हल्की फेस्टिव केप इस लूक को और भी खास बना देती है.



स्मार्ट कैजुअल ब्रंच या आउटिंग लुक



कॉफी डेट या लंच प्लान के लिए स्मार्ट कैजुअल स्टाइल अच्छा ऑप्शन है. इसमें आदमी नेवी या ग्रे ब्लेजर को शर्ट और ट्राउजर के साथ स्टाइल कर सकते हैं. वहीं महिलाएं रेड प्लेड शर्ट ड्रेस या स्कर्ट के साथ कोजी स्वेटर पहन सकती है. चेक पैटर्न या कंप्लीमेंट्री कलर दोनों के लुक को कनेक्ट करते हैं और फोटो भी बढ़िया लगते हैं.



सेमी-फॉर्मल ईवनिंग स्टाइल



इस क्रिसमस दोस्तों की पार्टी या ट्री लाइटिंग इवेंट के लिए आप थोड़ा एलिगेंट लुक सेलेक्ट कर सकते हैं. इसमें आदमी ब्लैक या बरगंडी वेलवेट ब्लेजर के साथ स्लिम ट्राउजर पहन सकते हैं. वहीं महिलाएं एमरल्ड ग्रीन या रेड वेलवेट मिडी ड्रेस के साथ गोल्डन हिल्स ट्राई कर सकती है. पॉकेट स्क्वायर और इयररिंग्स जैसे एक्सेसरीज से कपल लुक में बैलेंस बना रहता है.



फुल पार्टी ग्लैम लुक



अगर क्रिसमस ईव पर पार्टी का प्लान है, तो शिमर और मैटेलिक आउटफिट्स बेस्ट रहते हैं. इसमें आदमी सिल्वर टच वाली शर्ट या ब्लैक सूट के साथ मैटेलिक एक्सेसरीज चुन सकते हैं. वहीं महिलाएं रेड या गोल्ड सेक्विन ड्रेस में पार्टी रेडी दिखेंगे. यह लुक डांस फ्लोर और नाइट पार्टी के लिए परफेक्ट माना जाता है.



मिडनाइट मास या नाइट विजिट लुक



चर्च विजिट या लेट नाइट के सेलिब्रेशन के लिए क्लासिक और सोबर आउटफिट अच्छा रहता है. इसमें आदमी बरगंडी या नेवी टोन में टक्सीडो स्टाइल जैकेट पहन सकते हैं. जबकि महिलाएं डार्क ब्लू या ज्वेल टोन गाउन सेलेक्ट कर सकती है. यह लुक सिंपलीसिटी के साथ फेस्टिव वाइब देता है.

