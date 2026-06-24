आज के तेजी से बदलते शैक्षणिक परिवेश में वही संस्थान विद्यार्थियों की पहली पसंद बन रहे हैं, जो केवल डिग्री ही नहीं बल्कि उद्योग आधारित कौशल, व्यावहारिक प्रशिक्षण और समग्र विकास का वातावरण भी प्रदान करते हैं. प्रयागराज के झलवा क्षेत्र स्थित शंभूनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है.

इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, नर्सिंग, शिक्षा एवं हेल्थकेयर जैसे विविध क्षेत्रों में संचालित यह संस्थान विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक दक्षता और सामाजिक मूल्यों से भी जोड़ने का कार्य कर रहा है.

सामाजिक सरोकारों से जुड़ी है संस्थान की सोच

शंभूनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का संचालन ‘उत्थान – सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलीविएशन’ संस्था के अंतर्गत किया जाता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में लगातार कार्यरत है.

संस्थान की स्थापना का मूल उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना रहा है. इसकी नींव प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं पूर्व आईएफएस अधिकारी स्वर्गीय डॉ. डी.एन. तिवारी ने रखी थी. उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए डॉ. के.के. तिवारी के नेतृत्व में संस्थान आज एक बहुआयामी शैक्षणिक समूह के रूप में विकसित हो चुका है.

इंजीनियरिंग से लेकर हेल्थकेयर तक व्यापक शैक्षणिक व्यवस्था

वर्ष 2004 में शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (SIET) की स्थापना के साथ शुरू हुई यह यात्रा आज कई संस्थानों तक विस्तारित हो चुकी है.

शंभूनाथ ग्रुप के अंतर्गत संचालित प्रमुख संस्थान हैं:

शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (SIET)

शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी (SIP)

शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (SIM)

शंभूनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन (SCE)

शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ (SIL)

उत्थान शंभूनाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल

शंभूनाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल (नर्सिंग कॉलेज)

प्रयागराज के झलवा क्षेत्र में स्थित हरित एवं आधुनिक परिसर IIIT प्रयागराज के समीप स्थित है, जहां से शहर, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक सुगम कनेक्टिविटी उपलब्ध है.

आधुनिक करियर के अनुरूप प्रोफेशनल कोर्स

संस्थान में उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं.

इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी

बीटेक (B.Tech)

एमटेक (M.Tech)

फार्मेसी

डीफार्म (D.Pharm)

बीफार्म (B.Pharm

एमफार्म (M.Pharm)

फार्म. डी (Pharm. D)

मैनेजमेंट एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन

MBA

BBA

MCA

BA LLB

नर्सिंग एवं हेल्थ साइंसेज

ANM

GNM

B.Sc Nursing

संस्थान का शैक्षणिक मॉडल विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और रोजगार उन्मुख तैयारियों पर भी विशेष ध्यान देता है.

स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक सुविधाओं से युक्त परिसर

शंभूनाथ ग्रुप ने विद्यार्थियों के लिए आधुनिक और तकनीक आधारित शैक्षणिक वातावरण विकसित किया है. परिसर में स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, वाई-फाई कैंपस, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स सुविधाएं, जिम, हॉस्टल, कैफेटेरिया एवं ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं.

इसके साथ ही विद्यार्थियों को तकनीकी प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल गतिविधियों और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में भी भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं.

अस्पताल से जुड़ा प्रैक्टिकल प्रशिक्षण बना बड़ी ताकत

शंभूनाथ ग्रुप की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकृत मॉडल. संस्थान से जुड़ा शंभूनाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल विद्यार्थियों को वास्तविक क्लीनिकल अनुभव प्रदान करता है.

मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में OPD, IPD, इमरजेंसी सेवाएं, क्रिटिकल केयर यूनिट, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल सुविधाएं और फार्मेसी जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं.

नर्सिंग, पैरामेडिकल और हेल्थकेयर से जुड़े विद्यार्थी यहां अध्ययन के दौरान ही वास्तविक मरीजों के साथ कार्य करने और क्लीनिकल ट्रेनिंग प्राप्त करने का अवसर हासिल करते हैं. इससे उनकी व्यावसायिक समझ और रोजगार क्षमता दोनों मजबूत होती हैं.

शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रयास

शंभूनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे जिम्मेदार और कुशल युवाओं का निर्माण करना है जो समाज और राष्ट्र के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकें.

आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रायोगिक प्रशिक्षण और मूल्य आधारित शिक्षण के समन्वय के साथ यह संस्थान उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ नाम बनता जा रहा है.

वीडियो लिंक नीचे दिया गया है.

https://www.youtube.com/watch?v=PlRvThYOCPk

आधिकारिक जानकारी

डिस्क्लेमर : यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.