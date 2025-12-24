हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़इंफ़ोटेनमेंटहरिद्वार में बनेगा सबसे बड़ा 'विश्व सनातन महापीठ', 1000 करोड़ होंगे खर्च, क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

हरिद्वार में बनेगा सबसे बड़ा 'विश्व सनातन महापीठ', 1000 करोड़ होंगे खर्च, क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

हरिद्वार में 1000 करोड़ की लागत से विश्व का सबसे बड़ा विश्व सनातन महापीठ बनेगा. 100 एकड़ में फैला यह केंद्र 2032 तक तैयार होगा, जहां शिक्षा, साधना, शोध और सेवा की आधुनिक सुविधाएं होंगी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 24 Dec 2025 08:06 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाने को लेकर प्रयास शुरू हो गए हैं. उत्तराखंड में हरिद्वार की पवित्र धरती पर दुनिया के सबसे बड़े “विश्व सनातन महापीठ” की स्थापना की जा रही है. एक हजार करोड़ की भारी-भरकम लागत से बनने वाला यह महापीठ साल 2032 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा. 

परियोजना का खाका किया गया पेश

इस विशाल परियोजना का औपचारिक शुभारंभ 21 नवंबर 2025 को हरिद्वार में शिला पूजन और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ था. इसके बाद 19 दिसंबर 2025 को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहाँ तीर्थ सेवा न्यास के अध्यक्ष और महापीठ के पीठाधीश्वर पूज्य तीर्थाचार्य श्री राम विशाल दास महाराज ने इस परियोजना का खाका पेश किया.

हरिद्वार में बनेगा सबसे बड़ा 'विश्व सनातन महापीठ', 1000 करोड़ होंगे खर्च, क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

हरिद्वार की लगभग 100 एकड़ भूमि पर बनने वाला यह केंद्र वैदिक वास्तुशास्त्र का अद्भुत नमूना होगा. इसमें कई ऐसी संरचनाएं होंगी जो विश्व में पहली बार देखने को मिलेंगी. यहां...

  • विश्व का प्रथम सनातन संसद भवन
  • वेद मंदिर एवं वेदागार
  • गुरुकुल एवं प्रशिक्षण केंद्र (2000 विद्यार्थियों की क्षमता)
  • 108 यज्ञशालाएं
  • 108 संत निवास
  • 1008 भक्त एवं यात्री आवास
  • देशी गौसंरक्षण केंद्र
  • सनातन टाइम म्यूजियम
  • विशाल धर्मसभा मैदान (लगभग 10,000 की क्षमता)
  • 108 तीर्थ स्थलों का प्रतीकात्मक परिक्रमा पथ
  • ध्यान केंद्र
  • विशाल भोजनालय
  • पुस्तकालय
  • शोध संस्थान
  • और अन्य सहायक संरचनाएं विकसित की जाएंगी

हरिद्वार में बनेगा सबसे बड़ा 'विश्व सनातन महापीठ', 1000 करोड़ होंगे खर्च, क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

इसके साथ ही यहां सनातन योद्धाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाएगी. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आत्मरक्षा, शारीरिक और मानसिक सुदृढ़ता, योग, साधना, अनुशासन और सामाजिक दायित्वबोध पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. 

सनातन चेतना को संगठित करने का काम करेगा महापीठ

इस अवसर पर बाबा हठयोगी महाराज ने कहा, ''यह महापीठ समाज को सही दिशा देने और सनातन चेतना को संगठित करने का काम करेगा.'' वहीं श्रीराम विशाल दास जी महाराज ने स्पष्ट किया कि यहां धर्म केवल आस्था नहीं, बल्कि सेवा और शिक्षा का माध्यम बनेगा. 2025 से 2032 के बीच चरणों में पूरा होने वाला यह महाप्रकल्प न केवल पर्यटन और शिक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा.

This copy was written by the Infotainment Desk
Published at : 24 Dec 2025 08:06 PM (IST)
Tags :
Haridwar News Vishwa Sanatan Mahapeeth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं क्योंकि उसका शर्म से...', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उड़ा PAK का मजाक? डिबेट का वीडियो वायरल
'पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं क्योंकि उसका शर्म से...', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उड़ा PAK का मजाक? डिबेट का वीडियो वायरल
दिल्ली NCR
दिल्ली में नए साल से पहले हटीं GRAP-4 की पाबंदियां, प्रदूषण में सुधार के बाद फैसला
दिल्ली में नए साल से पहले हटीं GRAP-4 की पाबंदियां, प्रदूषण में सुधार के बाद फैसला
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल

वीडियोज

Bollywood News: धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने इस फिल्म से लिया यू-टर्न (24.12.2025)
क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड बनाया | Vaibhav Suryavanshi | Cricket News
Raj Thackeray ने Uddhav के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! बोले- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती.'
36 गेंदों में शतक और 190 रन बनाकर Vaibhav Suryavanshi ने रचा इतिहास, Bihar ने बनाया इतिहास
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक, CM Yogi और BJP सकते में... सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी ?
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं क्योंकि उसका शर्म से...', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उड़ा PAK का मजाक? डिबेट का वीडियो वायरल
'पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं क्योंकि उसका शर्म से...', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उड़ा PAK का मजाक? डिबेट का वीडियो वायरल
दिल्ली NCR
दिल्ली में नए साल से पहले हटीं GRAP-4 की पाबंदियां, प्रदूषण में सुधार के बाद फैसला
दिल्ली में नए साल से पहले हटीं GRAP-4 की पाबंदियां, प्रदूषण में सुधार के बाद फैसला
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
बॉलीवुड
'तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी' पर शूरा खान के लिए नाचे अरबाज खान, फैंस बोले- 'मलाइका अरोड़ा शॉक्ड'
'तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी' पर नाचे अरबाज खान, फैंस बोले- 'मलाइका शॉक्ड'
इंडिया
'मैंने न तो BJP का जिक्र किया और न ही किसी CM का', नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीफ कर घिरे शशि थरूर की सफाई
'मैंने न तो BJP का जिक्र किया और न ही किसी CM का', नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीफ कर घिरे शशि थरूर की सफाई
यूटिलिटी
अब किसी से भी नहीं खरीद सकेंगे सेकेंड हैंड कार, यह गलती की तो जब्त हो जाएगी गाड़ी
अब किसी से भी नहीं खरीद सकेंगे सेकेंड हैंड कार, यह गलती की तो जब्त हो जाएगी गाड़ी
जनरल नॉलेज
OYO का असली मालिक कौन, जानें किसने कितना लगाया है पैसा?
OYO का असली मालिक कौन, जानें किसने कितना लगाया है पैसा?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget