Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने निवेश माहौल पर चिंता जताई है.

भल्ला ने कहा, जटिल नियम और कर निवेश को हतोत्साहित कर रहे हैं.

2015 की निवेश संधि में बदलावों ने विदेशी निवेशकों को पीछे खींचा.

भारत को इंडोनेशिया से सीखकर निवेशकों के लिए नए नियम बनाने चाहिए.

भारत के जाने-माने इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला ने हाल ही में देश में निवेश के माहौल को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि न सिर्फ विदेशी, बल्कि देशी निवेशक भी अपने ही देश में अब पैसा लगाने से हिचक रहे हैं. आमतौर पर भारत अकसर खुद को दुनिया का सबसे बड़ा निवेश केंद्र बताता है, लेकिन जाने-माने अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला का कहना है कि भारत को एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी.

क्यों आ रही विदेशी निवेश में कमी?

भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के लिए IMF के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' में अपने एक लेख में कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में कई सालों से गिरावट आ रही है और इसकी वजह वैश्विक अनिश्चितताएं नहीं हैं.

उनके मुताबिक, दुनिया भर की कंपनियां और निवेशक मुनाफा देखकर निवेश करते हैं. सरकार की अपीलों से उनका कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत में विदेशी निवेशकों के लिए नियम इतने जटिल कर दिए गए जैसे कि उन्हें भारत में निवेश करने के लिए हायर टैक्स और कड़े नियमों के जरिए दंडित किया जा रहा हो.

भारत, इंडोनेशिया से लें सीख

उनके अनुसार, इस समस्या की जड़ में 2015 की एक निवेश संधि है. भारत ने साल 2015 के बाद से कई देशों के साथ द्विपक्षीय संधियां रद्द या संशोधित कर दी. साल 2024-25 आते-आते संधिया पूरी तरह से खत्म हो गई. नए समझौतों में निवेशकों को कानूनी सुरक्षा की गारंटी कम लगी, तो वे भी निवेश से पीछे हट गए. उन्होंने कहा कि भारत को इंडोनेशिया से सही सबक सीखना चाहिए.

उन्होंने इंडोनेशिया का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इंडोनेशिया ने भी कई देशों के साथ अपने पुराने और दोषपूर्ण समझौतों को रद्द किया है, लेकिन इसके स्थान पर निवेशकों को लुभाने वाले, सुरक्षित और लीगल रूल ऑफ लॉ को मजबूत बनाने वाले नए नियम भी बनाए. नतीजा यह रहा कि बीते दशक में इंडोनेशिया का विदेशी निवेश 14 बिलियन डॉलर से बढ़कर 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया.

भारत ने कड़े और पेचीदा बनाए नियम

भारत ने साल 2015-16 में अपना नया 'Model BIT' बनाया, जिसने विदेशी निवेशकों के लिए बाहर निकलने के रास्ते और विवादा सुलझाने की प्रक्रियाओं को और जटिल बना दिया. भारत के नए नियमों के तहत, जब भी कोई विदेशी निवेशक किसी विवाद में उलझता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में जाने से पहले सालों तक स्थानीय अदालतों के चक्कर काटना पड़ता है. उन्होंने भारत को भी 'कमियों से भरी' अपनी प्रणाली को छिपाने के बजाय इंडानेशिया की तरह निवेशकों के मन से कानूनी सुरक्षा का डर दूर करना चाहिए.