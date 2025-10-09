Diwali Holiday: दीपावली का त्योहार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. रौशनी का यह त्योहार भारत समेत दुनियाभर के कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है. जैसे-जैसे दुनिया के कई देशों में प्रवासी भारतीयों की संख्या बढ़ रही है, इस त्योहार की चमक भी बढ़ती जा रही है.आज स्थिति यह है कि विदेशों में न सिर्फ लोग दिवाली मना रहे हैं, बल्कि कई देशों की सरकारें इस दिन सरकारी छुट्टी भी देने लगी हैं.

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दिवाली को आधिकारिक राज्य अवकाश घोषित किया है. सितंबर 2025 में कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजम ने Assembly Bill 268 पर हस्ताक्षर कर इस फैसले को मंजूरी दी. इस नए कानून के तहत कैलिफोर्निया के सरकारी दफ्तर, स्कूल और कम्युनिटी कॉलेज दिवाली पर बंद रहेंगे. इस घोषणा के बाद कैलिफोर्निया अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है, जिसने दिवाली को राज्य स्तर पर सार्वजनिक छुट्टी का दर्जा दिया है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि दुनिया में कहां-कहां दिवाली की छुट्टी होती है.

पेंसिलवेनिया - यह अमेरिका का पहला राज्य था, जिसने 2024 में दिवाली को सरकारी छुट्टी के रूप में मान्यता दी. गवर्नर जोश शापिरो ने 9 अक्टूबर 2024 को इस बिल पर हस्ताक्षर किए. पेंसिलवेनिया में करीब दो लाख दक्षिण एशियाई लोग रहते हैं.

न्यूयॉर्क - न्यूयॉर्क में भी दिवाली के दिन स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है. मेयर एरिक एडम्स ने इसकी घोषणा की थी. न्यूयॉर्क में दिवाली पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और दीप जलाने का आयोजन बड़े स्तर पर होता है.

4. कनेक्टिकट - 2025 में कनेक्टिकट ने भी दिवाली पर छुट्टी की घोषणा की, इस राज्य में भी भारतीय समुदाय काफी सक्रिय है. इन राज्यों के अलावा अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाई जाती है, राष्ट्रपति इस अवसर पर दीप जलाते हैं और भारतीय समुदाय को शुभकामनाएं देते हैं.

5. सिंगापुर - सिंगापुर में दिवाली को आधिकारिक पब्लिक हॉलिडे माना जाता है. खासकर लिटिल इंडिया इलाके को रोशनी से सजाया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं. स्कूल, ऑफिस और सरकारी संस्थान इस दिन बंद रहते हैं.

6. मलेशिया - यहां दिवाली को ग्रीन दिवाली कहा जाता है. यह एक सार्वजनिक अवकाश है और पूरे देश में इसे बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है. खास परंपरा के तौर पर लोग ऑयल बाथ करते हैं और पूजा करते हैं. सरकारी और निजी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज इस दिन बंद रहते हैं.

7. मॉरिशियस - मॉरिशियस में हिंदू आबादी काफी संख्या में है. यहां दिवाली के दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है. लोग अपने घरों को सजाते हैं, लैंप जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं. स्कूल, सरकारी दफ्तर और कई निजी संस्थान दिवाली पर बंद रहते हैं.

8. फिजी - फिजी में कई सालों पहले से दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मनाया जा रहा है. यहां यह त्योहार सभी समुदायों के लोग मनाते हैं, जिससे यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी बन गया है.स्कूल-कॉलेज और सरकारी कार्यालय दिवाली पर बंद रहते हैं.

