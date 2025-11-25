अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा ध्वज फहराएंगे. श्री राम और मां सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त में यह ध्वजारोहण होगा. इस ध्वजारोहण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए राम मंदिर पहुंच गए हैं.

ध्वजारोहण के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित हजारों लोग शामिल होंगे. राम मंदिर में फहराया जाने वाला ध्वज इस बात का भी संकेत होगा कि राम मंदिर का काम पूरा हो चुका है. राम मंदिर पर फहराया जाने वाला ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है.

इस ध्वज को फहराने का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:58 बजे से 12:30 बजे तक का है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान किया गया था. वहीं इस समारोह के साथ ही राम मंदिर के लिए कई लोगों ने दान किया था. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि राम मंदिर में अब तक सबसे ज्यादा पैसा किसने दान किया है.

राम मंदिर में सबसे ज्यादा किसने किया था दान?

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट के अनुसार आध्यात्मिक गुरु मोरारी बापू ने राम मंदिर निर्माण के लिए 11.3 करोड़ रुपये दान दिए थे. यह दान राम मंदिर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा दान था.

मोरारी बापू के अलावा अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में उनके अनुयायियों ने 8 करोड़ रुपये और दान दिया था इस तरह मोरारी बापू की कुल दान राशि 18.6 करोड़ रुपये हुई थी. वहीं राम मंदिर को दान के रूप में अब तक 5,500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा मिल चुके हैं. राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार केवल जनवरी 2024 में ही राम भक्तों ने दो दिनों में 3.17 करोड़ रुपये दान किया था.

गुजरात के हीरा कारोबारी ने 101 किलो सोना किया था दान

सूरत के प्रसिद्ध हीरा कारोबारी दिलीप कुमार वी लक्षी और उनके परिवार ने राम मंदिर के लिए 101 किलो सोना दान किया था. मार्केट रेट के हिसाब से इस सोने की कीमत 68 करोड़ रुपये बताई जाती है. वहीं हीरा कारोबारी की तरफ से दान किए गए सोने का उपयोग मंदिर के दरवाजाें, गर्भगृह, त्रिशूल, डमरू और पिलर्स की सजावट में किया गया है.

अंबानी परिवार ने भी दिया था दान

राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए मुकेश अंबानी ने मंदिर ट्रस्ट को 2.51 करोड़ रुपये का दान दिया था. उनके परिवार ने भी व्यक्तिगत तौर पर अलग-अलग सेवाओं में योगदान किया था.

कई और बड़े कारोबारियों ने भी दिया था दान

राम मंदिर को देश के कई बड़े व्यापारियों और संगठनों ने भी दिल खोलकर दान दिया था. इनमें गुजरात के गोविंद भाई ढोकलिया ने 11 करोड़ रुपये का दान दिया था.

वहीं सूरत के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ने भी राम मंदिर को 11 करोड़ रुपये का दान दिया था.

पटना महावीर मंदिर की तरफ से भी राम मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपये का दान आया था.

ग्रीन लैब डायमंड कंपनी के मुकेश पटेल ने भी 11 करोड़ रुपये का डायमंड क्रॉउन राम मंदिर में दान किया था.

महेश कबूतरवाला ने भी राम मंदिर के लिए 5 करोड़ रुपये का दान दिया था

इनके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार 2022 में फंडिंग कैंपेन शुरू होने के बाद देशभर के लोगों ने भी राम मंदिर के लिए बढ़-चढ़कर दान किया था. इस फंडिंग कैंपेन के शुरू होने के पहले दिन ही देशभर से राम भक्तों ने मंदिर निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दान की थी.

