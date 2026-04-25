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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के इस कलाकार ने कहा शो को अलविदा, अभिरा ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के इस कलाकार ने कहा शो को अलविदा, अभिरा ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

ये रिश्ता क्या कहलाता है में कृष की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासलि करने वाले ऋषभ जायसवाल अब शो से एग्जिट ले रहे हैं. ऐसे में उनके को-एक्टर्स सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर करते दिख रहे हैं.

By : अनुराधा राज | Updated at : 25 Apr 2026 11:00 AM (IST)
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ऋषभ जायसवाल ने ऑफिशियल तौर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है को अलविदा कह दिया है. इस शो में वो कृष बंसल की भूमिका में नजर आ रहे थे. इस खबर को एक्टर ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कंफर्म किया है. उन्होंने पोस्ट में इट्स ए रैप लिखकर इस बारे में जानकारी दी.

ऋषभ का यूं अचानक से शो को छोड़ना दर्शकों के लिए काफी चौंकाने वाला रहा. खासकर उन लोगों के लिए जो उनके कैरेक्टर को काफी पसंद करते हैं. कृष एक लेयर्ड कैरेक्टर था, जो शुरुआत में पॉजिटिव दिखा, लेकिन धीरे-धीरे उसके ग्रे शेड्स भी सामने आए, समय के साथ ये किरदार कहानी का अहम हिस्सा बन गया.

ऐसे में उनका जाना स्टोरीलाइन में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.एक्टर करीब ढाई साल से इस शो का हिस्सा थे. इस मौके को और इमोशनल बनाते हुए उनकी को-एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला नोट शेयर किया. शो में अभिरा की भूमिका निभा रही समृद्धि ने इसे शानदार सफर बताया और कहा कि पूरी टीम उन्हें सेट पर मिस करेगी.

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समृद्धि शुक्ला के इस पोस्ट को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि शो की स्टारकास्ट आपस में कितनी स्ट्रांग बॉन्ड शेयर करती है. हालांकि, ऋषभ ने इस शो को क्यों छोड़ा है, इसके पीछे की रियल वजह अभी तक सामने नहीं है. लेकिन, सेट से विदाई के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें कास्ट और क्रू के लोग उन्हें विदाई दे रहे हैं.


ये रिश्ता क्या कहलाता है' के इस कलाकार ने कहा शो को अलविदा, अभिरा ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

वहीं, फैंस भी सोशल मीडिया पर अपना इमोशनल रिएक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं. फैंस ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि शो की कहानी अब और किस दिशा में जाने वाली है. हाल ही में ऋषभ ने ये भी क्लियर कर दिया कि उनके जाने से कृष के कैरेक्टर का अंत नहीं होगा. उन्होंने बताया कि ये रोल जारी रहेगा और जल्द ही कोई दूसरा एक्टर इस किरदार को निभाएगा. इसका मतलब ये है कि ये किरदार शो में बना रहेगा, बस चेहरा बदलेगा.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 25 Apr 2026 11:00 AM (IST)
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Samridhii Shukla Rishabh Jaiswal
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