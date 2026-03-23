राजीव खंडेलवाल ने कास्टिंग काउच को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा, बोले- 'क्राइम रेट में कमी नहीं दिख रही'
राजीव खंडेलवाल ने हाल ही में कहा है कि उन्हें क्राइम रेट में कोई कमी नहीं दिख रही. साथ ही उन्होंने कास्टिंग काउच के बारे में बात की और न्यू कमर्स से सवाल किया कि क्या उन्हें भी ये सब झेलना पड़ रहा है.
राजीव खंडेलवाल उन एक्टर्स में से एक हैं जो बेबाकी से अपनी बातों को दुनिया के सामने रखते हैं. वो हमेशा वही कहते हैं, जिस पर उन्हें विश्वास होता है. राजीव ने कई बार कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जो उन्होंने करियर के शुरुआती दौर में झेला था.
हाल ही उन्होंने कास्टिंग काउच के बारे में बात करते हुए कहा कि ये हालात आम है. अक्सर पावर में बैठे लोग नए कलाकारों का फायदा उठाते हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान राजीव ने फिर से कास्टिंग काउच पर बात की और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अभी भी अपराध दर में कोई कमी हुई है.
राजीव ने कहा कुछ लोग शॉर्टकट तलाश रहे होते हैं
Free Press Journal से बात करते हुए एक्टर ने कहा,'मुझे इसके लिए महिलाओं से या उन नए लोगों से पूछना होगा जो इस शहर में आते हैं. क्या वो खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं. क्या वो वहीं परिस्थितियां झेल रहे हैं, जिनका सामना हमने उस समय किया था, जब इंडस्ट्री एक छोटा सा ग्रुप हुआ करती थी. जहां कुछ बातों पर कोई खुलकर बात नहीं करता था और लोग इन्हें इंडस्ट्री का हिस्सा मान लेते थे.'
कास्टिंग काउच के बारे में बात करते हुए राजीव ने कहा,'कभी-कभी मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूं. मैं समझता हूं कि कई बार लोग अपनी कमजोर हालत में खुद को इसके लिए तैयार कर देते हैं,लेकिन कहीं न कहीं वे एक आसान रास्ता भी ढूंढ रहे होते हैं. आप अपनी जिंदगी के भावनात्मक या कमजोर दौर में ऐसा कदम उठाते हैं, लेकिन साथ ही शॉर्टकट भी तलाश रहे होते हैं. वरना आप भी दूसरों की तरह लड़ते, जैसे कई लोग लड़ते हैं.'
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राजीव ने आगे कहा कि जब वो किसी को ये कहते हुए सुनते हैं कि सालों तक उनका शोषण हुआ तो उनके मन में एक सवाल उठता है. वो ये है कि आप इतने सालों तक वहां क्यों थे. शायद आप भी एक आसान रास्ता ढूंढ रहे थे. अब जब चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुईं, तो आप इसे शोषण कह रहे हैं. मालूम हो राजीव को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी कहीं तो होगा सीरियल से मिली थी.
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Source: IOCL