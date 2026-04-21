दूसरी बार मां बनने वाली है एक्ट्रेस पूजा बनर्जी, व्लॉग शेयर कर पति और फैमिली को दिया सरप्राइज

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनदूसरी बार मां बनने वाली है 'देवों के देव... महादेव' की 'पार्वती', पूजा बनर्जी ने पति और फैमिली को खास अंदाज में दी गुड न्यूज

दूसरी बार मां बनने वाली है 'देवों के देव... महादेव' की 'पार्वती', पूजा बनर्जी ने पति और फैमिली को खास अंदाज में दी गुड न्यूज

Puja Banerjee Announce Second Pregnancy: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस पूजा बनर्जी जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक व्लॉग शेयर कर कर फैंस को ये गुड न्यूज दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 21 Apr 2026 02:54 PM (IST)
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टीवी इंडस्ट्री से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. फेमस एक्ट्रेस पूजा बनर्जी एक बार फिर मां बनने वाली हैं. वो जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने को तैयार है. पूजा बनर्जी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर कर फैंस को ये सरप्राइज़ दिया है. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि वह दूसरी बार मां बनने वाली हैं, जिसके बाद फैंस और सेलेब्स उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं.

दूसरी बार मां बनने वाली है एक्ट्रेस पूजा बनर्जी
दरअसल एक्ट्रेस पूजा बनर्जी ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया व्लॉग शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो दूसरी बार मां बनेंगी. उन्होंने अपने पति और एक्टर कुणाल वर्मा को सरप्राइज भी दिया. इस गुड न्यूज से वो भी काफी खुश नजर आएं और उन्होंने पूजा बनर्जी को गले भी लगाया. 

पूजा बनर्जी ने अपने व्लॉग में ये भी बताया कि उन्हें नहीं पता कि वो आगे दोबारा बेबी प्लान करेंगी भी या नहीं, इसलिए वो इस बार कुणाल को सरप्राइज देना चाहती हैं. वो इसे स्पेशल बनाना चाहती है. एक्ट्रेस ने कहा कि कुणाल चाहते भी थे कि हमारे घर दूसरा बेबी आए.

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 साथ ही व्लॉग में आगे देखने को मिला की पूजा और कुणाल ने साथ मिलकर अपनी फैमिली को भी सरप्राइज दिया. जिससे उनके घरवाले भी खुशी से झूम उठे. इस गुड के बाद अब फैंस भी कपल को जमकर बधाइयां दे रहे हैं.

पूजा बनर्जी की शादी
और एक्टर कुणाल वर्मा ने 15 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन के दौरान कोर्ट मैरिज की थी. इसके बाद, बेटे के जन्म के बाद उन्होंने 15 नवंबर 2021 को गोवा में पारंपरिक बंगाली रीति-रिवाजों से फिर से शादी रचाई. दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत एक शो 'तुझ संग प्रीत लगाई सजना' के दौरान हुई थी. बता दें, पूजा ने 2004 में अरुणॉय चक्रवर्ती से शादी की थी और 2013 में उनका तलाक हो गया. 

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पूजा बनर्जी का करियर
पूजा बनर्जी ने एक्टिंग करियर की करियर की शुरुआत 2008 में 'तुझ संग प्रीत लगाई सजना' शो में वृंदा की भूमिका निभा कर की. उन्होंने 'सर्वगुण संपन्न', 'देवों के देव... महादेव' (पार्वती के रूप में), 'कुबूल है' और 'कॉमेडी नाइट्स बचाओ' जैसे कई शो में काम किया है. उन्होंने 2011 में तेलुगु फिल्म 'वड़ेलुडू' से अपना फिल्मी सफर शुरू किया और कई बंगाली फिल्मों में भी अभिनय किया है. वो 'झलक दिखला जा 7' (2014) और 'बिग बॉस बांग्ला' जैसे शो में भी दिखाई दी हैं.

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Published at : 21 Apr 2026 02:54 PM (IST)
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