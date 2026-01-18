फराह खान को कई बार बिग बॉस होस्ट करते हुए देखा गया है. अब फराह खुद का रिएलिटी शो लेकर जा रही हैं जिसमें वो 50 सितारों के संग गेम खेलेंगी. कुछ समय पहले ही इसकी घोषणा हुई है कि जल्द ही जियो हॉटस्टार पर रिएलिटी शो द 50 दस्तक देने वाला है.

हाल ही में द 50 के घर की तस्वीरें सामने आई थी. जैसे-जैसे प्रीमियर का दिन करीब आ रहा है, वैसे-वैसे ही कंटेस्टेंट के नाम से भी पर्दा हट रहा है. इसी बीच द 50 में एक कपल की एंट्री कंफर्म हो चुकी है.भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इस कपल की एक अलग ही साख है.

यहां हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं मोनालिसा और उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत हैं.खबरों के अनुसार विक्रांत और मोनालिसा को मेकर्स ने अप्रोच किया था. ऐसे में इस कपल ने शो में एक साथ एंट्री के लिए हामी भी भर दी.ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मोनालिसा और विक्रांत के फैंस इस बात को सुन काफी खुश होने वाले हैं.

मोनालिसा और विक्रांत की एंट्री से शो में मचेगा बवाल

मालूम हो हाल ही में दिव्या अग्रवाल, करण पटेल और फैसल शेख के नाम पर मुहर लगी है.ये तीनों सेलेब्स द 50 के कंफर्म कंटेस्टेंट में से एक हैं. अब इस लिस्ट में मोनालिसा और विक्रांत का नाम भी जुड़ चुका है. ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मोनालिसा और विक्रांत की एंट्री से द फिफ्टी शो को अच्छी-खासी टीआरपी मिल जाएगी.

View this post on Instagram A post shared by MONALISA (@aslimonalisa)

वैसे भी लंबे वक्त से मोनालिका और विक्रांत को एक साथ नहीं देखा गया है.बिग बॉस के दौरान भी विक्रांत और मोनालिसा ने खूब लाइमलाइट बटोरी थी.मोनालिसा और विक्रांत के अलावा भी कई सेलेब्स का नाम इस शो से जोड़ा जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार अरबाज पटेल, आशीष भाटिया, युजवेंद्र चहल, शूरा खान, निक्की तंबोली, उर्फी जावेद, सीमा खान, श्रेया कालरा, अनुष्का सेन, रिदा थाराना,करण कुंद्रा और धनश्री वर्मा जैसे सेलेब्स भी शो में नजर आ सकते हैं. हालांकि, अभी इन सेलेब्स के नाम पर सस्पेंस कायम है.

