'अनुज कपाड़िया के किरदार ...' अनुपमा की गिरी TRP तो गौरव खन्ना ने कह दी ये बात

'बिग बॉस 19' के विनर रहे गौरव खन्ना ने वो कर दिखाया, जो आज तक बाकी किसी कंटेस्टेंट्स ने नहीं किया था.उन्होंने साबित कर दिया कि बिग बॉस के घर में बिना लड़ाई झगड़े और दिखावेबाजी के भी दिमाग का इस्तेमाल कर शो जीता जा सकता है.

'बिग बॉस 19' में गौरव की शुरुआत बेशक धीमी रही हो, लेकिन उन्होंने फिर जो पिकअप लिया, उसके बाद तो वो रुके ही नहीं. गौरव खन्ना से हाल ही में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि शो के फिनाले की टीआरपी बाकी टीवी शोज की टीआरपी से ज्यादा थी, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा..

अनुपमा से मिला सपोर्ट

इंडियन फोरम से बात करते हुए गौरव ने कहा,'मैं बहुत खुश हुआ. बाद में मैंने पढ़ा कि बिग बॉस फिनाले की जो टीआरपी थी, उसने बाकी सारे शोज को पीछे छोड़ दिया.' एक्टर ने आगे कहा,'और फिर मैनें देखा कि जिस शो को पीछे किया गया, वो भी मेरा पुराना शो (अनुपमा) ही था. तो वो भी एक अलग खुशी है, क्योंकि उस शो ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया.'

खुशी जाहिर करते हुए एक्टर ने कहा कि आज वो जहां भी हैं, उसका क्रेडिट राजन शाही के शो को देते हैं.गौरव ने कहा,'आज मैं जहां हूं, अनुज कपाड़िया के किरदार की वजह से हूं. क्योंकि सबसे पहले वहां पर लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया. उसके बाद मैंने सेलेब्रिटीज मास्टर शेफ जीता और फिर ये बिग बॉस की ट्रॉफी घर आई.'

एक्टर ने आगे कहा,'तो कुल मिलाकर मैं बहुत खुश हूं, और उन सभी लोगों का ढेर सारा आभार जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है. अभी आगे और भी बड़े काम करने हैं. बिग बॉस मेरे लिए खत्म हो गया है, लेकिन बिग बॉस का प्यार जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा.'

