टेलीविजन इंडस्ट्री की पॉपुलर जोड़ी ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में है. हालांकि, इस बार वजह उनका रोमांस नहीं, बल्कि दोनों के बीच अनबन की खबरें हैं. चर्चा है कि ईशा और अविनाश के रिश्ते में दरार आ गई है. दरअसल, इन खबरों की शुरुआत तब हुई, जब फैंस ने नोटिस किया कि ईशा सिंह ने इंस्टाग्राम पर अविनाश मिश्रा को अनफॉलो कर दिया है. हालांकि, अविनाश अब भी ईशा को फॉलो कर रहे हैं.

ईशा सिंह की मां ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

इसी बीच ईशा सिंह की मां रेखा सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसे फैंस मौजूदा हालात से जोड़कर देख रहे हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'समय हर व्यक्ति को उसके कर्मों का दर्पण अवश्य दिखाता है. इसीलिए किसी के व्यवहार से कभी खुद को टूटने नहीं देना है. सही तरीका यही है कि शांत रहो और अपने रास्ते पर चलते रहो… क्योंकि, उत्तर शब्द नहीं, समय देता है.'

एक महीने पहले ही 'खतरों के खिलाड़ी 15' की पार्टी में लुटाया था प्यार

अविनाश ने करीब एक महीने पहले ही ईशा के लिए अपने प्यार का इजहार किया था. 'खतरों के खिलाड़ी 15' की सक्सेस पार्टी में उन्होंने कहा था, 'मैं बहुत शुक्रगुजार और खुशकिस्मत हूं कि मेरी जिंदगी में ईशा है.' इस पर ईशा ने मुस्कुराते हुए पूछा, 'आगे तो बोल.' इसके बाद अविनाश ने कहा, 'आई लव यू, बेबी.' वहीं, ईशा ने शर्माते हुए जवाब दिया, 'ओके, आई लव यू टू.'

ईशा और अविनाश हाल ही में शो 'पति पत्नी और पंगा 2' में भी पहुंचे थे. यहां दोनों ने एक-दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया और बताया कि वो एक-दूसरे को दोस्त से बढ़कर मानते हैं.

'बिग बॉस 18' से शुरू हुई दोस्ती

बता दें कि ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा की मुलाकात रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' के घर में हुई थी. शो से बाहर आने के बाद भी दोनों अक्सर साथ नजर आते रहे. हालांकि, दोनों ने कई बार अपने रिश्ते को सिर्फ अच्छी दोस्ती बताया है. अब ईशा के अनफॉलो करने और उनकी मां की इस पोस्ट के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं.