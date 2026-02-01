रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. शो में अब तक आपने देखा कि रजनी के कहने पर वरुण चॉल में आग लगाता है. हालांकि, जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन प्रेरणा आग में फंस चुकी है तो वो डर जाता है. शो में अब तक आपने देखा कि रजनी को वरुण सारी बातें बताता है.

वहीं, प्रेरणा की मौत की खबर को सुन रजनी पागल हो जाती है. दूसरी तरफ अनुपमा अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लेती है. इस दौरान अनुपमा को अनुज भी नजर आता है. प्रेरणा को बचाते हुए अनुपमा खुद बेहोश हो जाती है. शो में इस बीच बड़ा धमाका होने वाला है.

अनुपमा बनेगी भूत

अनुपमा से वरुण कहता है कि इसे रजनी को सबक सिखाना चाहिए. भारती भी इस काम में उसकी मदद करेगी.रजनी का अनुपमा जीना हराम करने वाली है.अनुपमा भूत बनकर रजनी को खूब डराएगी.रजनी को लगता है कि अनुपमा मर चुकी है. ऐसे में वो सच उगल देती है.

अनुपमा के हाथ भारती और वरुण की वजह से बड़ा सबूत लग जाता है. अनुपमा कोर्ट में साबित कर देती है कि रजनी ने उसे धोखा देकर साइन करवाया था. अनुपमा की वजह से रजनी जेल जाएगी. रजनी को अफसोस होने वाला है कि उसने अपनी सहेली से पंगा लिया.

भारती को सम्मान देगा वरुण

जेल में बैठकर रजनी खूब रोने वाली है. जल्द ही रजनी का किरदार शो से खत्म हो जाएगा. दूसरी तरफ पराग का घर बिकने के कागार पर है. लेकिन, अनुपमा और वरुण मिलकर पराग के घर को बचा लेंगे.उसके बाद भारती को वरुण खूब मान-सम्मान देने वाला है.

प्रेरणा भी अब अपने भाई-भाभी के संग रहने लगेगी. वहीं, गौतम और माही मिलकर घर की कीमती चीजों को चुराने वाले हैं. पराग को गौतम अब तक का सबसे बड़ा धोखा देने वाला है. गौतम ने पराग के इंदौर वाले बंगले को धोखे से अपने नाम करवा लिया है. गौतम और माही समान पैक करके वहां रहने जाने वाले हैं.

