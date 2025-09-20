‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के इस सीन से है लक्ष्य लालवानी का खास जुड़ाव, एक्टर ने खुद बताया

अभिनेता लक्ष्य लालवानी ने सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से ओटीटी वर्ल्ड में डेब्यू किया है. जब उनसे पूछा गया कि कैसे वह इस सीरीज से खुद को कनेक्ट करते हैं और वह कौन सा सीन है जो उनके जीवन से जुड़ा है, तो लक्ष्य लालवानी ने खुलकर बात की.

मुझे कहानी के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ- लक्ष्य

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को एक्टर शाहरुख़ ख़ान के बेटे आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है. एख बातचित मे लक्ष्य लालवानी ने कहा, "मुझे कहानी के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ. स्क्रिप्ट बहुत बाद में आई, क्योंकि जब हम कास्टिंग के लिए चुने गए, उसी समय हम सभी के पास स्क्रिप्ट आई. उसी समय हम सभी ने इसे पढ़ा भी. जब पहली बार मुझे ऑडिशन के लिए सीन मिला, वह सीन था जो आप ट्रेलर में भी देखते हैं. ट्रेलर में मैं सहर बाम्बा के किरदार से बात कर रहा हूं और कहता हूं कि 'सितारे तो बहुत हैं पर आसमान एक ही है,' यह सीन मुझे बहुत निजी लगा."

लक्ष्य ने कहा, "मेरा रवैया भी ऐसा ही है. मैं इसे अधिक नहीं दिखाता, लेकिन मेरे अंदर यह बात अभी है कि वह दिल्ली का लड़का है और उसका नजरिया भी मेरे जैसा ही है. उसकी दुनिया बेशक बड़ी है, लेकिन वह शो मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है. मुझे बहुत जुड़ाव महसूस हुआ. मुझे लगा कि यह मेरी कहानी है."

आम लोग भी इससे जरूर कनेक्ट करेंगे- लक्ष्य

लक्ष्य ने अंत में यह भी कहा कि भले ही इस सीरीज में दिखाई गई दुनिया थोड़ी अलग हो, लेकिन आम लोग भी इससे जरूर कनेक्ट करेंगे. वे भी इसकी कहानी से जुड़ पाएंगे. उन्होंने बताया कि इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जिनसे आम लोग भी खुद को जोड़ पाएंगे.

आर्यन खान ने बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ मिलकर 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की कहानी लिखी है. यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. इसे गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है. लॉन्च इवेंट में आर्यन खान ने सीरीज को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें धन्यवाद कहा था. सीरीज में बॉलीवुड की दुनिया को दिखाया गया है.