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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनलस्ट क्या है और औरतें क्या चाहती हैं? 'लस्ट स्टोरीज 3' की 4 कहानियां हिला देंगी दिमाग, अकेले में ही देखें

लस्ट क्या है और औरतें क्या चाहती हैं? 'लस्ट स्टोरीज 3' की 4 कहानियां हिला देंगी दिमाग, अकेले में ही देखें

नेटफ्लिक्स पर 'लस्ट स्टोरीज 3' रिलीज हो चुकी है. फिल्म कैसी है और क्या खास है, जानें रिव्यू में

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 18 Sep 2026 12:54 PM (IST)
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नेटफ्लिक्स पर 'लस्ट स्टोरीज 3' आ चुकी है और यकीन मानिए, 2 घंटे 44 मिनट की इस फिल्म में 4 कहानियां हैं जो आपके दिमाग के तार हिला देंगी. प्यार-मोहब्बत पर बनी फिल्में तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन यहां मामला बिल्कुल अलग है. यह फिल्म औरतों के नजरिए से दिखाती है कि उनकी जिंदगी में लस्ट के क्या मायने होते हैं. बोल्डनेस जरूर है, लेकिन मेकर्स ने इसे फूहड़ता या चीप सेंसेशन बनने से पूरी तरह बचाया है. लेकिन इसे आप हेडफोन लगाकर अकेले में ही देखें. 

इस फिल्म में चार डायरेक्टर्स ने अपनी अलग-अलग कहानियां दिखाई हैं. सबके किरदार अलग है, उम्र अलग है और इनकी जरुरतें अलग हैं.

जान लीजिए किस कहानी में क्या दिखाया

विक्रमादित्य मोटवानी 
पति-पत्नी के रिश्ते में जब सालों का सन्नाटा भर जाए, तो औरतें अपनी ख्वाहिशों का क्या करती हैं? ऐसा मान लिया जाता है कि औरतों की अपनी कोई सेक्शुअल लाइफ या चाहत बची ही नहीं, बस बच्चे और चूल्हा-चौका ही सब कुछ है. पर असलियत क्या है? इस कहानी में उसी सन्नाटे को तोड़ा गया है.


लस्ट क्या है और औरतें क्या चाहती हैं? 'लस्ट स्टोरीज 3' की 4 कहानियां हिला देंगी दिमाग, अकेले में ही देखें

हम सबने 'वाइफ स्वैपिंग' के किस्से तो खूब सुने हैं, लेकिन यहां मामला बिल्कुल उलटा है- बात 'हसबैंड स्वैपिंग' तक जा पहुंचती है.  कोंकणा और राधिका ने जिस सादगी से शादीशुदा औरतों की घुटती हुई इच्छाओं को पर्दे पर उतारा है, उसे देखकर लगेगा कि ये तो हमारे-आपके पड़ोस के किसी घर की ही कहानी चल रही है.

शकुन बत्रा 
शकुन बत्रा ने उस सबसे अजीब और उलझे हुए रिश्ते की नस पकड़ ली है, जहां डिवोर्स का फैसला तो हो चुका है, लेकिन लस्ट नहीं खत्म हो रहा. अली फजल और राधिका मदान की इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है-अगर इतनी ही नफरत है तो फिर पास क्यों आ रहे हो? और जब इंटिमेसी आज भी वैसी ही है, तो अलग होने की जिद क्यों? कौन सही है और कौन गलत? प्यार नहीं या कमिटमेंट नहीं हो पा रहा? इस कन्फ्यूजन को शकुन ने इतने बेबाक अंदाज में दिखाया है कि देखकर लगेगा, ये तो आज के मॉडर्न ब्रेकअप्स का सबसे कड़वा सच है.


लस्ट क्या है और औरतें क्या चाहती हैं? 'लस्ट स्टोरीज 3' की 4 कहानियां हिला देंगी दिमाग, अकेले में ही देखें

किरन राव

मुंबई के बैकड्रॉप पर बनी किरण राव की यह कहानी दिखाती है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले जिंदगी को कैसे उलट-पुलट कर देते हैं. गुरफतेह पीरजादा ड्रग डीलर के डबल रोल में हैं और सना थम्पी के साथ उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त है. दोनों की अचानक मुलाकात होती है और लस्ट की वजह से यह सिलसिला आगे बढ़ता है. लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, एक तगड़ा सस्पेंस सामने आता है. लस्ट की लत उन्हें कहां ले जाकर छोड़ता है, इसका ट्विस्ट दिमाग हिला कर रख देगा.


लस्ट क्या है और औरतें क्या चाहती हैं? 'लस्ट स्टोरीज 3' की 4 कहानियां हिला देंगी दिमाग, अकेले में ही देखें

विशाल भारद्वाज

फिल्म का बेस्ट सेगमेंट. विशाल भारद्वाज ने लस्ट को पूरी तरह री-डिफाइन कर दिया है. हैदराबाद के बैकड्रॉप पर रियल लाइफ जोड़ी अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री जबरदस्त है.जैसा विशाल का सिग्नेचर स्टाइल है- डार्क, पोएटिक और शेक्सपियर वाला अंदाज, वो यहां पूरी रंगत में दिखता है. अदिति स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत लगी हैं और 'आए मियां झटपट, गए मियां फटफट' गाना कहानी के मिजाज को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पकड़ता है. लस्ट के साथ खेलता यह सेगमेंट वाकई मास्टरपीस है.


लस्ट क्या है और औरतें क्या चाहती हैं? 'लस्ट स्टोरीज 3' की 4 कहानियां हिला देंगी दिमाग, अकेले में ही देखें

क्यों देखें

2 घंटे 44 मिनट की फिल्म है और सबसे अच्छी बात? एक भी कहानी आपको बोर नहीं होने देती, स्क्रीन से नजर हटाने का मौका ही नहीं मिलता. फिल्म देखने लायक है. अधूरी चाहतों और मॉडर्न रिश्तों की उलझनों को करीब से समझना चाहते हैं, तो हेडफोन लगाइए और इसे बिल्कुल अकेले में देखिए. 

रेटिंग 3 स्टार

Published at : 18 Sep 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Lust Stories 3
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