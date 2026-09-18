'असली अपग्रेड समाज का करो', iPhone 18 खरीदने वालों पर सोनू सूद का तंज

एप्पल का लेटेस्ट आईफोन18 लॉन्च होते ही देश के अलग-अलग स्टोर्स पर खरीदने वालों की लंबी भीड़ देखने को मिल रही है. इसेक कई वीडियोज भी सोशल मीडिया पर भी सामने आ रहे हैं. अब एक्टर सोनू सूद ने भारत में आईफोन 18 खरीदने वीलों पर तंज कसा है और लोगों का सलाह दी है.

iPhone 18 खरीदने वालों पर सोनू सूद का तंज

सोनू सूद ने अपने एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें एप्पल स्टोर के बाहर आईफोन खरीदने वालों की भारी भीड़ दिख रही है. एक्टर ने अपनी इस पोस्ट के जरिए लोगों को केवल स्मार्टफोन के दिखावे और कर्ज के जाल में फंसने के बजाय सामाजिक सुधार और दूसरों की मदद करने की सलाह दी. उन्होंने लिखा, 'नया फोन, नई EMI… पर पुराने बिल वैसे ही! शायद अब समय आ गया है कि हम सिर्फ फोन अपग्रेड करने के बजाय, कुछ बदलाव लाने के लिए आगे आएं. असली अपग्रेड तो एक बेहतर समाज है.'

New phone, new EMI… same old bills! 😂 Maybe it’s time we queue up to make a difference, not just upgrade our phones. The real upgrade is a better society. ❤️ pic.twitter.com/WBVDzGrbaV — sonu sood (@SonuSood) September 18, 2026

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सोनू सूद के पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया. कई लोगों ने एक्टर की बात से सहमति जताई. एक यूजर ने लिखा, 'सच कड़वा है, लेकिन सच है! हाथ में डेढ़ लाख रुपये का फोन लेकर आप सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन अपनी दिखावे की चाह पूरी करने के लिए आधी रात से लाइन में खड़े हैं. काश, देश के युवा समाज को बदलने के लिए लाइन में लगने में भी इतनी ही दिलचस्पी दिखाते.'

वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये किसी वायरस से कम नहीं है. दुख की बात है कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है.' तीसरे ने कमेंट किया, 'हमें इन महंगे बिलों का बोझ उठाने के बजाय समाज को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए.'

सोनू सूद का फिल्मी करियर

सोनू सूद ने 'जोधा अकबर', 'सिंह इज किंग' और तेलुगु फिल्म 'अरुंधति' जैसी फिल्मों में काम किया है. 'दबंग' में छेदी सिंह के किरदार ने उन्हें बतौर विलेन भी काफी पहचान दिलाई. इसके बाद वह 'शूटआउट एट वडाला', 'आर... राजकुमार', 'हैप्पी न्यू ईयर', 'पलटन', 'सिंबा' और 'सम्राट पृथ्वीराज' जैसी फिल्मों में नजर आए. साल 2025 में सोनू सूद ने फिल्म 'फतेह' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा. इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग करने के साथ-साथ इसे प्रोड्यूस भी किया था.

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